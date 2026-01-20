Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból, a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet a tényekre

Ahogy megírtuk, Kapitány István, a Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában, és azonnal belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást.

A hírt Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül. „Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa