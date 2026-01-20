Ft
Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból, a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet a tényekre

2026. január 20. 07:33

A kormányfő leszögezte, hogy az orosz energia nem ízlés, vagy kedv kérdése.

2026. január 20. 07:33
null

Ahogy megírtuk, Kapitány István, a Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában, és azonnal belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást.

A hírt Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül. „Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa 

az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. 

Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak” írja a kormányfő a Facebookon.

Hozzáteszi: „A háború kirobbanása óta küzdünk azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól. Ez nem ízlés, vagy kedv kérdése. Azért tesszük, mert 

ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása. 

Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára. Lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények.”

Tények, amikre a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet. Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner…” 

– írja Orbán Viktor.

jump-ing
2026. január 20. 12:52
Tekintetes rém.. Ki a normális? (a youtube-on a MZP-Törőcsik interjút ajánlanám megtekintésre)
Válasz erre
0
1
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 20. 12:17 Szerkesztve
muanyag-tojas-23 2026. január 20. 12:01 A szekta TV komment proli serege tövig felsz*pt*, és ájultan elalélt ettől a gazdasági "szagembertől" Kire gondolsz szijjártóra ?Ő tüntette ki és magasztalta a végtelenbe és tovább.🤣🤣🤣😁😁😁😁 Persze ilyenkor illene kussban maradnotok ,de mindenképpen égetni kall magatokat ez fidesz lételem.🤣🤣🤣😁😁😁👍👍
Válasz erre
1
4
muanyag-tojas-23
2026. január 20. 12:01
A szekta TV komment proli serege tövig felsz*pt*, és ájultan elalélt ettől a gazdasági "szagembertől".
Válasz erre
1
0
oberennsinnen49
•••
2026. január 20. 11:58 Szerkesztve
Kapitány műmájer pozőrkodása émelyítő volt Egonnál. Hogy ő mennyi embert irányított - olajeladóként - ennyi az ő története. És ezt hallottuk - visszatérően, műmosolyokat megvillantva. ha azt vesszük, hogy egy Simor András nevű volt bankelnok (mellékállásban off-shore-os) elnökhelyettesi posztot kaphatott az EBRD-nél, akkor Kapitány karrierje - bár kétségkívül mutatós -- de mégiscsak egy premier termék (üzemanyag-eladó) ellátási láncért felelve, a nemzetközi menedzser szakmában nem egy akkora durranás, mint ahogyan láttatni szeretné. Más lenne a helyzet komplex üzemi gyártó képviselőként (autógyártás, elektronoka stb.), de ehhez képest a benzineladás tényleg csak kispálya. Semmiképp nem az, amit kapitány mutat.
Válasz erre
1
0
