Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból, a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet a tényekre

Nem kellett sokat várni: Kapitány István belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást
A Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában.
A kormányfő leszögezte, hogy az orosz energia nem ízlés, vagy kedv kérdése.
A hírt Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül. „Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa
az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak” – írja a kormányfő a Facebookon.
Hozzáteszi: „A háború kirobbanása óta küzdünk azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól. Ez nem ízlés, vagy kedv kérdése. Azért tesszük, mert
ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása.
Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára. Lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények.”
Tények, amikre a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet. Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner…”
– írja Orbán Viktor.
