Durvul a szócsata: olyannak nevezte Trump pénzügyminisztere Dániát, amit egy ország sem tűrne el

Pánik lett úrrá Brüsszelen Trump davosi beszéde után
Az Európai Parlament azonnal befagyasztotta az amerikai–uniós kereskedelmi megállapodás tárgyalását.
A Grönlandért folyó izmozásban most Washington villantott egyet.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Davosban kijelentette: sem Dánia, sem az európai államkötvény-eladási fenyegetések nem jelentenek valódi kockázatot az Egyesült Államokra nézve – írta a Politico.
Dánia befektetése az amerikai államkötvényekbe – ahogy maga Dánia is – irreleváns”
– fogalmazott Scott Bessent, amikor arról kérdezték, aggódik-e amiatt, hogy európai országok kötvényeladásokkal próbálnák nyomás alá helyezni Washingtont Donald Trump grönlandi tervei miatt. Bessent szerint
a dánok „évek óta adják el” az amerikai papírokat, ezért a mostani lépések nem számítanak rendkívülinek.
A vita apropóját az adta, hogy a dán AkademikerPension nyugdíjalap bejelentette: eladja amerikai államkötvényeit, részben Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései miatt, mondván, az Egyesült Államok már nem számít „kiváló minőségű adósnak”. Felmerült az is, hogy más európai szereplők is követhetik a példát, így növelve az amerikai államadósság finanszírozási költségeit.
Bessent azonban álhírnek nevezte az erről szóló találgatásokat, és elmondta:
a Deutsche Bank vezérigazgatója személyesen hívta fel, hogy jelezze, a bank egyik stratégájának kötvénypiaci figyelmeztetése nem tükrözi az intézmény hivatalos álláspontját.
A keddi amerikai piaci esést szerinte nem elsősorban a grönlandi vita, hanem a japán kötvénypiacon kialakult bizonytalanság erősítette fel.
A pénzügyminiszter keményen bírálta az európai vezetők nyilatkozatait a grönlandi kérdésben, és különösen értetlenkedett azon, hogy egyes országok katonákat küldenének a szigetre.-
Nem tudom, milyen üzenetet akarnak ezzel küldeni. Elég szélmalomharcnak tűnik”
– fogalmazott.
Bessent megszólalása néhány órával Donald Trump davosi beszéde előtt hangzott el.
Az amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meghívta a találkozóra.
***
Fotó: ANGELA WEISS / AFP