Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Durvul a szócsata: olyannak nevezte Trump pénzügyminisztere Dániát, amit egy ország sem tűrne el

2026. január 21. 19:59

A Grönlandért folyó izmozásban most Washington villantott egyet.

2026. január 21. 19:59
null

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Davosban kijelentette: sem Dánia, sem az európai államkötvény-eladási fenyegetések nem jelentenek valódi kockázatot az Egyesült Államokra nézve – írta a Politico.

Dánia befektetése az amerikai államkötvényekbe – ahogy maga Dánia is – irreleváns”

– fogalmazott Scott Bessent, amikor arról kérdezték, aggódik-e amiatt, hogy európai országok kötvényeladásokkal próbálnák nyomás alá helyezni Washingtont Donald Trump grönlandi tervei miatt. Bessent szerint

a dánok „évek óta adják el” az amerikai papírokat, ezért a mostani lépések nem számítanak rendkívülinek.

A vita apropóját az adta, hogy a dán AkademikerPension nyugdíjalap bejelentette: eladja amerikai államkötvényeit, részben Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései miatt, mondván, az Egyesült Államok már nem számít „kiváló minőségű adósnak”. Felmerült az is, hogy más európai szereplők is követhetik a példát, így növelve az amerikai államadósság finanszírozási költségeit.

Bessent azonban álhírnek nevezte az erről szóló találgatásokat, és elmondta:

a Deutsche Bank vezérigazgatója személyesen hívta fel, hogy jelezze, a bank egyik stratégájának kötvénypiaci figyelmeztetése nem tükrözi az intézmény hivatalos álláspontját.

A keddi amerikai piaci esést szerinte nem elsősorban a grönlandi vita, hanem a japán kötvénypiacon kialakult bizonytalanság erősítette fel.

A pénzügyminiszter keményen bírálta az európai vezetők nyilatkozatait a grönlandi kérdésben, és különösen értetlenkedett azon, hogy egyes országok katonákat küldenének a szigetre.-

Nem tudom, milyen üzenetet akarnak ezzel küldeni. Elég szélmalomharcnak tűnik”

– fogalmazott.

Bessent megszólalása néhány órával Donald Trump davosi beszéde előtt hangzott el.

***

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

ÁrPi
2026. január 22. 08:28
Az akademikerpension miért nem dán államkötvényeket tart?
Dixtroy
2026. január 21. 21:50
"ahogy maga Dánia is – irreleváns" Faszán megy. Ebből a szarból Orbán se fogja tudni kihúzni.
Csigorin
2026. január 21. 20:55
Azert azt megneznem mit szolnanak, ha Dania sajat hataskoreben engedne az oroszoknak/kinaiaknak hogy nyissanak par bazist Gronlandon...
billysparks
2026. január 21. 20:26
A dánok rettegnek még az oroszoktól?
