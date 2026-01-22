Ft
Brüsszeli csúcs: az EU vezetői szerint Trump megfutamodott Grönland-ügyben, így már ismét Ukrajna a fókuszukban

2026. január 22. 20:27

Kaja Kallas megint Ukrajna feltétlen támogatása mellett érvelt, a francia elnök pedig azt hiszi, hogy az Egyesült Államokat megijesztette valamiféle „európai egység”.

2026. január 22. 20:27
null

Megkezdődött a brüsszeli rendkívüli európai uniós csúcs, a kontinens vezetői sorra érkeznek a Davos óta megoldódni látszó grönlandi helyzet kapcsán összehívott találkozóra, és nyilatkoznak a médiának. A Guardian beszámolója szerint az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas egyértelművé tette, hogy az uniós vezetők továbbra is Ukrajna támogatására akarnak koncentrálni, Emmanuel Macron francia elnök pedig próbálta valamiféle európai győzelemmé magyarázni azt, hogy Grönland kapcsán valószínűleg mindenben Donald Trump akarata érvényesül majd.

A fókusz továbbra is Ukrajna

Kaja Kallas szerint bár sokan megkönnyebbüléssel fogadták Donald Trump legutóbbi bejelentéseit a Grönland-helyzet kapcsán, az elmúlt időszak egyértelművé tette:

Európának az „állandó kiszámíthatatlanságra” kell felkészülnie az amerikaiak részéről.

Mint fogalmazott, az uniós vezetőknek különböző forgatókönyveket kell mérlegelniük a transzatlanti kapcsolatok jövőjére nézve.

Kallas elismerte, hogy az Egyesült Államokkal fennálló viszony az elmúlt egy hétben „komoly ütést kapott”, és már az elmúlt egy évben is látható volt, hogy ezek a kapcsolatok „nem ugyanazok, mint korábban”. Ugyanakkor hangsúlyozta:

Európa „nem hajlandó kidobni nyolcvan évnyi jó kapcsolatot Washingtonnal, és továbbra is együttműködésre törekszik”.

A főképviselő szerint Trump „visszalépése” lehetőséget teremt arra, hogy az EU visszatérjen „a valódi problémához”, vagyis az Ukrajnában zajló háborúhoz, amely továbbra sem ért véget. Ezzel egyértelművé tette:

Brüsszel vezetése továbbra sem kívánja újragondolni az Ukrajnának nyújtott politikai és pénzügyi támogatás alapvetéseit.

Az európai egység „helyre tette” Trumpot

A francia elnök, Emmanuel Macron arról beszélt, hogy a mostani rendkívüli ülés a Dánia, valamint annak területi integritása és szuverenitása melletti európai egység ékes megnyilvánulása. Szerinte

amikor Európa egységes, erős és gyorsan reagál, akkor a dolgok visszatérnek a normális és nyugodt kerékvágásba”.

A francia államfő ugyanakkor óvatosságra intett, hangsúlyozva: az EU-nak továbbra is „ébernek” kell maradnia, és egységesen kell fellépnie, világossá téve, hogy rendelkezik azokkal az „eszközökkel”, amelyekkel szükség esetén „tiszteletet tud parancsolni”.

Macron azt is jelezte, hogy Franciaország nyitott további NATO-missziókban való részvételre, feltehetően az északi-sarki térségben is.

A francia elnök értelmezésében tehát Trump állítólagos „visszalépése” az európai egység eredménye volt, még akkor is, ha az amerikai elnök döntésének okait Washingtonban egészen másképp magyarázzák.

***

Fotó: Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

 

vezker
2026. január 23. 12:56
A csivava magyarázza a kaukázusi juhásznak, hogy hogyan kell farkast ölni. Beszarás.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 23. 10:48
ukrajna nem EU-s orszag igy barmi tamogatas oda, CSAK onkentesen lehetseges, es NEM kotelezoen, erre a bruszleitaknak nincs semmi joguk !
Válasz erre
1
0
recipp
2026. január 23. 07:28
Levitt volt az egyetlen, aki tapsolt a végén, mintha egy feldühített fóka csapkodta a szárnyait hööhöö
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. január 23. 01:15
Rúzsozhatják ezt a döglött lovat, ami Davosban a mainstream vonallal történt. Lehet itt kommunikáció-akrobatikázni, szómágiázni. A valóság az, hogy Trump nyilvánosan leoltotta az európai vezetőket, fejükre olvasta a hibáikat, vétkeiket, legitimitás hiányukat. Nagyon kirívó az ellensúly: Orbán. És a nyugati vezetők öntelt korlátoltságukban még mindig Trumpot és Orbánt hibáztatják, mondják el mindennek, miközben nem látják a fától az erdőt, pedig már a retinájukat söpri. Mivel nem hallgattak idológiainak álcázott személyes anyagi előnyök miatt a józan észre, nem voltak jóindulatúak a saját népükhöz és a többi európai néphez, ezért a sors pontosan azt fogja rajtuk várhatóan beteljesíteni, amitől legjobban tartanak. Ennek megvalósulásának első lépcsőit íme láthattuk.
Válasz erre
2
1
