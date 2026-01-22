Brüsszeli csúcs: az EU vezetői szerint Trump megfutamodott Grönland-ügyben, így már ismét Ukrajna a fókuszukban

Trump bejelentette: az Egyesült Államok teljes hozzáférést kaphat Grönlandhoz – méghozzá teljesen ingyen
A hozzáférés nem kötött időkorláthoz.
Kaja Kallas megint Ukrajna feltétlen támogatása mellett érvelt, a francia elnök pedig azt hiszi, hogy az Egyesült Államokat megijesztette valamiféle „európai egység”.
Megkezdődött a brüsszeli rendkívüli európai uniós csúcs, a kontinens vezetői sorra érkeznek a Davos óta megoldódni látszó grönlandi helyzet kapcsán összehívott találkozóra, és nyilatkoznak a médiának. A Guardian beszámolója szerint az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas egyértelművé tette, hogy az uniós vezetők továbbra is Ukrajna támogatására akarnak koncentrálni, Emmanuel Macron francia elnök pedig próbálta valamiféle európai győzelemmé magyarázni azt, hogy Grönland kapcsán valószínűleg mindenben Donald Trump akarata érvényesül majd.
Kaja Kallas szerint bár sokan megkönnyebbüléssel fogadták Donald Trump legutóbbi bejelentéseit a Grönland-helyzet kapcsán, az elmúlt időszak egyértelművé tette:
Európának az „állandó kiszámíthatatlanságra” kell felkészülnie az amerikaiak részéről.
Mint fogalmazott, az uniós vezetőknek különböző forgatókönyveket kell mérlegelniük a transzatlanti kapcsolatok jövőjére nézve.
Kallas elismerte, hogy az Egyesült Államokkal fennálló viszony az elmúlt egy hétben „komoly ütést kapott”, és már az elmúlt egy évben is látható volt, hogy ezek a kapcsolatok „nem ugyanazok, mint korábban”. Ugyanakkor hangsúlyozta:
Európa „nem hajlandó kidobni nyolcvan évnyi jó kapcsolatot Washingtonnal, és továbbra is együttműködésre törekszik”.
A főképviselő szerint Trump „visszalépése” lehetőséget teremt arra, hogy az EU visszatérjen „a valódi problémához”, vagyis az Ukrajnában zajló háborúhoz, amely továbbra sem ért véget. Ezzel egyértelművé tette:
Brüsszel vezetése továbbra sem kívánja újragondolni az Ukrajnának nyújtott politikai és pénzügyi támogatás alapvetéseit.
A francia elnök, Emmanuel Macron arról beszélt, hogy a mostani rendkívüli ülés a Dánia, valamint annak területi integritása és szuverenitása melletti európai egység ékes megnyilvánulása. Szerinte
amikor Európa egységes, erős és gyorsan reagál, akkor a dolgok visszatérnek a normális és nyugodt kerékvágásba”.
A francia államfő ugyanakkor óvatosságra intett, hangsúlyozva: az EU-nak továbbra is „ébernek” kell maradnia, és egységesen kell fellépnie, világossá téve, hogy rendelkezik azokkal az „eszközökkel”, amelyekkel szükség esetén „tiszteletet tud parancsolni”.
Macron azt is jelezte, hogy Franciaország nyitott további NATO-missziókban való részvételre, feltehetően az északi-sarki térségben is.
A francia elnök értelmezésében tehát Trump állítólagos „visszalépése” az európai egység eredménye volt, még akkor is, ha az amerikai elnök döntésének okait Washingtonban egészen másképp magyarázzák.
Alighanem egyedül maradnak a remek ötlettel.
***
Fotó: Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP