Döbbenetes számok Németországból: 2,8 millió bűncselekmény köthető a migrációhoz
2025. október 24. 19:27
Angela Merkel 2015-ben megnyitotta Németország határait a menekültek előtt, ami történelmi fordulópontnak bizonyult. Azóta a migráció hatásai egyre súlyosabban érződnek, a legfrissebb rendőrségi adatok szerint több millió bűncselekmény köthető bevándorlókhoz. A kormány most először ismerte el a számok nagyságrendjét.
A Breitbart beszámolója szerint Angela Merkel 2015-ös nyitott határpolitikájának következményei máig érezhetők Németországban: a rendőrségi adatok szerint az elmúlt évtizedben közel 2,8 millió bűncselekmény köthető a migrációhoz. Ha a bevándorlással kapcsolatos jogsértéseket is beleszámítják, ez a szám meghaladja az 5,1 milliót.
A hivatalos rendőrségi bűnügyi statisztikákat a Bundestagban az AfD kérésére hozta nyilvánosságra a német kormány. Az adatokból kiderül, hogy a migránsok aránytalanul nagy számban szerepelnek a bűncselekmények elkövetői között: miközben a népességnek csupán körülbelül húsz százalékát teszik ki, a súlyos bűncselekmények 33,8 százaléka hozzájuk köthető.
A migrációs folyamatok, a Közel-Kelet konfliktusai, a vallási és kulturális identitás kérdései, valamint a digitális tér radikalizáló hatása mind hozzájárult az antiszemitizmus felerősödéséhez.
A migráció és az erőszakos bűncselekmények aránya nőtt
A statisztikák szerint az erőszakos bűncselekmények száma a 2015-ös 12 512-ről 2024-re több mint 26 ezerre nőtt. Összesen 218 247 ilyen esetet rögzítettek, ami a szakértők szerint a társadalmi feszültségek növekedését tükrözi.
A leginkább érintett csoportok között az afgán, iraki és szíriai származású elkövetők szerepelnek.
A részletes bontás alapján a bevándorlók
11 098 szexuális bűncselekményt követtek el, köztük erőszakot és szexuális támadást,
emellett közel 40 ezer rablást és több mint 163 ezer testi sértést regisztráltak.
A leggyakoribb jogsértések a lopások (764 940 eset) és bolti lopások (506 034 eset) voltak.