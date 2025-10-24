Döbbenetes számok Németországból: 2,8 millió bűncselekmény köthető a migrációhoz

A Breitbart beszámolója szerint Angela Merkel 2015-ös nyitott határpolitikájának következményei máig érezhetők Németországban: a rendőrségi adatok szerint az elmúlt évtizedben közel 2,8 millió bűncselekmény köthető a migrációhoz. Ha a bevándorlással kapcsolatos jogsértéseket is beleszámítják, ez a szám meghaladja az 5,1 milliót.

A kormány most először ismerte el, hogy a bűnügyi statisztikákban megjelenő számok a migráció árnyoldalát rajzolják ki. A korábban elhallgatott adatok komoly kérdéseket vetnek fel a német nyitott határpolitika örökségéről.

Forrás: AFP

A hivatalos rendőrségi bűnügyi statisztikákat a Bundestagban az AfD kérésére hozta nyilvánosságra a német kormány. Az adatokból kiderül, hogy a migránsok aránytalanul nagy számban szerepelnek a bűncselekmények elkövetői között: miközben a népességnek csupán körülbelül húsz százalékát teszik ki, a súlyos bűncselekmények 33,8 százaléka hozzájuk köthető.