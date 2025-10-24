Ft
Döbbenetes számok Németországból: 2,8 millió bűncselekmény köthető a migrációhoz

2025. október 24. 19:27

Angela Merkel 2015-ben megnyitotta Németország határait a menekültek előtt, ami történelmi fordulópontnak bizonyult. Azóta a migráció hatásai egyre súlyosabban érződnek, a legfrissebb rendőrségi adatok szerint több millió bűncselekmény köthető bevándorlókhoz. A kormány most először ismerte el a számok nagyságrendjét.

2025. október 24. 19:27
null

A Breitbart beszámolója szerint Angela Merkel 2015-ös nyitott határpolitikájának következményei máig érezhetők Németországban: a rendőrségi adatok szerint az elmúlt évtizedben közel 2,8 millió bűncselekmény köthető a migrációhoz. Ha a bevándorlással kapcsolatos jogsértéseket is beleszámítják, ez a szám meghaladja az 5,1 milliót.

A kormány most először ismerte el, hogy a bűnügyi statisztikákban megjelenő számok a migráció árnyoldalát rajzolják ki. A korábban elhallgatott adatok komoly kérdéseket vetnek fel a német nyitott határpolitika örökségéről.
A kormány most először ismerte el, hogy a bűnügyi statisztikákban megjelenő számok a migráció árnyoldalát rajzolják ki. A korábban elhallgatott adatok komoly kérdéseket vetnek fel a német nyitott határpolitika örökségéről.
Forrás: AFP

A hivatalos rendőrségi bűnügyi statisztikákat a Bundestagban az AfD kérésére hozta nyilvánosságra a német kormány. Az adatokból kiderül, hogy a migránsok aránytalanul nagy számban szerepelnek a bűncselekmények elkövetői között: miközben a népességnek csupán körülbelül húsz százalékát teszik ki, a súlyos bűncselekmények 33,8 százaléka hozzájuk köthető.

Ezt is ajánljuk a témában

A migráció és az erőszakos bűncselekmények aránya nőtt

A statisztikák szerint az erőszakos bűncselekmények száma a 2015-ös 12 512-ről 2024-re több mint 26 ezerre nőtt. Összesen 218 247 ilyen esetet rögzítettek, ami a szakértők szerint a társadalmi feszültségek növekedését tükrözi. 

A leginkább érintett csoportok között az afgán, iraki és szíriai származású elkövetők szerepelnek.

A részletes bontás alapján a bevándorlók 

  • 11 098 szexuális bűncselekményt követtek el, köztük erőszakot és szexuális támadást,
  • emellett közel 40 ezer rablást és több mint 163 ezer testi sértést regisztráltak. 
  • A leggyakoribb jogsértések a lopások (764 940 eset) és bolti lopások (506 034 eset) voltak.

Ezt is ajánljuk a témában

A németek az áldozatok többségében

A szövetségi bűnügyi hivatal adatai szerint 2022-ben 47 923 német vált olyan bűncselekmény áldozatává, amelyet bevándorló követett el. 

Ezzel szemben csak 12 061 olyan esetet jegyeztek fel, amikor német állampolgárt gyanúsítottak meg bevándorló elleni bűncselekménnyel.

A migrációhoz köthető bűnözés mellett Németországban az elmúlt évben több terrortámadás is történt, köztük Mannheimben, Solingenben, Magdeburgban és Aschaffenburgban. Mindezek ellenére Angela Merkel korábbi kancellár többször is kijelentette, hogy nem bánja a döntését, és ha tehetné, „lényegében újra ugyanúgy döntene”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP

neszteklipschik
•••
2025. október 24. 20:21 Szerkesztve
"Álprobléma. Műbalhé, amit Orbán talált ki!" #azabajhogytovabbmennek
Takagi
2025. október 24. 20:16
Ezt szeretik, hiszen hagyják.
templar62
2025. október 24. 20:12
Az a Merkel kép . Rosszat fogok álmodni . Másik kép : a bej fia és testőrei .
bodosoldier-2
2025. október 24. 19:55
Kevés!Ha nem lenne az,akkor tennének ellene.Az Afd-t meg be kell tiltani.Még majd megakadályozza a német nők megdugását.
