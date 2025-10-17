Ft
10. 17.
péntek
LMBTQ + afd zöldpolitika Németország SPD migráció közvélemény-kutatás CDU zöldek bevándorlás

Újabb hazugságot lepleztek le: a németek elsöprő többsége nem rajong a Wilkommenskulturért

2025. október 17. 12:34

Nem meglepő, hogy a legmegosztóbb kérdés a migráció. De Németország jó részének a klímaőrületből és az LMBTQ-ból is elege van.

2025. október 17. 12:34
null

A németek négyötöde úgy érzi, hogy az ország mélyen megosztott. A polarizáció legerősebben a bevándorlás, a klímavédelem és a háborús segítség kérdéseiben mutatkozik meg Németországban – derül ki a Welt beszámolója szerint a Drezdai Műszaki Egyetem friss Polarisierungsbarometeréből.

Angela Merkel és Orbán Viktor – Németország volt kancellárja múltkor komoly politikai vihart kavart
Angela Merkel és Orbán Viktor – Németország volt kancellárja múltkor komoly politikai vihart kavart / Forrás: Omer MESSINGER / AFP

A TU Dresden Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM) kutatóintézetének felmérése szerint a megkérdezettek

  • 81,5 százaléka érzékeli, hogy Németország társadalma megosztott, míg
  • mindössze 7 százalék nem lát ilyen törésvonalat.

Hans Vorländer, a MIDEM igazgatója szerint ez az értelmezés

tükrözi a közbeszédet, amelyben nap mint nap a megosztottságról és polarizációról esik szó”.

Ugyanakkor hozzátette: a helyzet árnyaltabb, mert „vannak témák, amelyek valóban megosztóak, és olyanok is, ahol a véleménykülönbségek kisebbek”.

Bevándorlás: a fő törésvonal

Cseppet sem meglepő módon a legélesebb ellentétek a bevándorlás kérdésében mutatkoznak meg.

A németek kétharmada (66 százalék) támogatná a bevándorlás korlátozását, miközben az uniós átlag ebben a kérdésben mindössze 28 százalék.

A válaszadók 40 százaléka elvárná a „kulturális beilleszkedést” a migránsoktól, míg 47 százalék számára a nyelvtanulás és a törvények tisztelete is elegendő feltétel.

Más a helyzet azonban, ha szakképzett munkaerőről van szó:

az ilyen célú bevándorlást több mint 60 százalék támogatja.

A Welt szerint ez a német közvélemény pragmatikus hozzáállását mutatja,, illetve azt, hogy „a gazdasági szükségletek felülírják az ideológiai ellenérzéseket”.

Klímavédelem

A klímakérdés a másik leghevesebb ütközőpont:

  • 41,6 százalék szerint a jelenlegi intézkedések nem mennek elég messzire, ugyanakkor
  • 39,6 százalék már most is túlzónak tartja a zöld politika erőltetését.

A válaszokból az is kiderül, hogy a gazdasági növekedés előtérbe helyezése sokak számára fontosabb, mint a szigorú környezetvédelmi célok.

A németek számára most az a fontos, hogy a gazdaság újra dübörögjön, mondhatni: inkább maradjanak még a belső égésű motorok”

– fogalmazott Vorländer, utalva a változó közhangulatra.

LMBTQ + zászlókérdés

A szexuális kisebbségek védelmével kapcsolatban a többség úgy véli, többet kellene tenni a diszkrimináció ellen, ám

30 százalék szerint már így is túl messzire mentek a jogkiterjesztések.

A szivárványzászló közterületi használatát

  • a németek 38 százaléka ellenzi, míg
  • 33 százalék támogatja,
  • a fennmaradó 29 százalék inkább nem nyilvánított véleményt a kérdésben.

Ők a legmegosztottabbak

A kutatás szerint

  • az idősebbek,
  • a férfiak és
  • az alacsony jövedelműek mutatják a legerősebb „érzelmi polarizációt”.

Különösen szembetűnő, hogy

az AfD és a Zöldek szavazói a leginkább elutasítóak az eltérő nézetekkel szemben.

A Welt szerint ez a „két tábor, paradox módon hasonlít egymásra”. A CDU-CSU, SPD és FDP híveinek többsége azonosul a mainstream politikai alapvetésekkel és mérsékelt attitűdöt tanúsít.

Tanulságok

Hans Vorländer szerint az eredmények azt üzeni a közbeszéd vezetőinek, hogy a politikusoknak „verbálisan le kellene fegyverezniük” a híveiket:

Az empátia és a párbeszéd képessége a kulcs. Nem szabad a felháborodás vámszedőinek csapdájába esni, hanem meg kell oldani a problémákat. Még akkor is, ha ez bátorságot kíván.”

Módszertan

A közvélemény-kutatást a YouGov végezte február 12–27. között, csaknem 4400 német válaszadó részvételével. Az eredmények reprezentatívak, és nyolc EU-tagállamot is vizsgáltak, ám a mostani közlés középpontjában a németországi adatok állnak.

***

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

