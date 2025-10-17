Újabb hazugságot lepleztek le: a németek elsöprő többsége nem rajong a Wilkommenskulturért

Ők a legmegosztottabbak
A kutatás szerint
- az idősebbek,
- a férfiak és
- az alacsony jövedelműek mutatják a legerősebb „érzelmi polarizációt”.
Különösen szembetűnő, hogy
az AfD és a Zöldek szavazói a leginkább elutasítóak az eltérő nézetekkel szemben.
A Welt szerint ez a „két tábor, paradox módon hasonlít egymásra”. A CDU-CSU, SPD és FDP híveinek többsége azonosul a mainstream politikai alapvetésekkel és mérsékelt attitűdöt tanúsít.
Tanulságok
Hans Vorländer szerint az eredmények azt üzeni a közbeszéd vezetőinek, hogy a politikusoknak „verbálisan le kellene fegyverezniük” a híveiket:
Az empátia és a párbeszéd képessége a kulcs. Nem szabad a felháborodás vámszedőinek csapdájába esni, hanem meg kell oldani a problémákat. Még akkor is, ha ez bátorságot kíván.”
Módszertan
A közvélemény-kutatást a YouGov végezte február 12–27. között, csaknem 4400 német válaszadó részvételével. Az eredmények reprezentatívak, és nyolc EU-tagállamot is vizsgáltak, ám a mostani közlés középpontjában a németországi adatok állnak.
***
Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP