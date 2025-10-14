Angela Merkel tönkretette Németországot, Friedrich Merz pedig Merkel öltönynadrágban – Gerald Grosz a Mandinernek

Tudjuk, hogy a migránsokat vonzzák a nagyvárosok, és azt is tudjuk, hogy a nagyvárosokban van egy bevándorlómiliő. De annak, amit Bécsben vagy Berlinben, a német és osztrák nagyvárosokban megélünk, már semmi köze az integrációhoz. Bizonyos negyedek tekintetében ez már invázió. Európa tehát ma máshogy nézne ki, ha nem lett volna Merkel. Talán még az Egyesült Királyság is megmaradt volna az Európai Unió tagjának, ha Angela Merkel és az ő bevándorláspolitikája nem szolgált volna a Nigel Farage körüli Brexit-mozgalom motorjaként. Európa talán biztonságosabb lenne, és élne még néhány ezer ember Európában, akik az „egyedi esetek” és a terror áldozataivá váltak.

Ilyen lesújtó elemzés után félve kérdezem: talál valami pozitívat is Angela Merkel politikájában?

Nem. A „wir schaffen das” politikája árnyékot vet hagyatéka többi részére is. Ha ma Németországra tekintek, akkor masszív gazdasági problémákat látok, melyeknek ugyan nem a „wir schaffen das”-politika az eredője, de az bizonyosan igen, hogy Németország levált az atomenergiáról, hogy az olcsó, jólétet garantáló energiaforrások már nem elérhetők, hogy dadog a német ipar, hogy európai szinten a belső égésű motor ellen politizálnak. És ott volt a 2008-as úgynevezett gazdasági válság is, Görögország megsegítése, ami a valóságban nem Görögország megsegítése volt, hanem a Deutsche Bank korrupt menedzsereinek sikerült segíteni.

A javára talán egyedül azt lehetne írni, hogy nagyonis hajlandónak mutatkozott arra, hogy ne hagyja a dolgokat eszkalálódni Oroszországgal kapcsolatban.

Ez az egyetlen terület, ahol egyet tudnék érteni Angela Merkellel.