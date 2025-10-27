„Fel kell hívnom Szentséged figyelmét...” – Dobrev Klára levelet írt a pápának Orbán Viktor miatt

„Levelet írtam XIV. Leó pápának.

Őszentségének,

XIV. Leónak

Róma püspökének, Isten szolgái szolgájának

Apostoli Szentszék, Vatikánváros

Szentséges Úr!

Engedje meg, hogy a legmélyebb tisztelettel forduljak Szentségedhez abból az alkalomból, hogy rövidesen fogadni kívánja Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort.

Magyarország polgáraiként és szülőkként egyre nagyobb aggodalommal figyeljük, hogy hazánkban sorozatosan kerülnek felszínre gyermekek ellen elkövetett, súlyos szexuális bűncselekmények, amelyeknek elkövetői sok esetben olyan személyek, akiknek hivatása épp a gyermekek védelme lett volna.

Néhány éve az egész országot megrázta a bicskei gyermekotthon igazgatójának ügye, aki évekig zaklatott és bántalmazott rábízott fiúkat, majd egyik segítőjének Magyarország köztársasági elnöke kegyelmet adott. Most újabb, hasonlóan megrendítő esetek kerülnek napvilágra, köztük a Budapesti Javítóintézet volt igazgatójának esete, aki több kiskorú, gyermekotthonból származó lányt kényszerített prostitúcióra.

Ezek az ügyek nemcsak az áldozatok életét tették tönkre, hanem megrendítették a társadalom bizalmát is az állami intézményekben és az igazságszolgáltatásban. Sok magyar ember érzi úgy, hogy a hatóságok tétlensége vagy lassúsága miatt a gyerekek védtelenek maradtak.

Kérem ezért Szentségedet, hogy amikor Orbán Viktort fogadja, személyesen kérje meg őt, hogy a magyar kormány minden erejével járjon közben ezeknek a bűncselekményeknek a teljes és átlátható feltárásában, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy gyermekotthonból származó kislányokat vagy javítóintézeti fiatalokat bántalmazzanak, megalázzanak és kihasználjanak.

Gyermekeink védelme nem politikai kérdés, hanem erkölcsi kötelesség, amely minden jóakaratú ember felelőssége, legyen az állami vezető, szülő vagy az egyház embere. Utóbbiak számára különös intelemként kell szolgálniuk Jézus szavainak: »Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.« (Mt 25,45).

Engedje meg, hogy kifejezzem reményemet, hogy Szentséged folytatni fogja megboldogult elődje, Ferenc pápa őszentsége bátor és példamutató munkáját, amely az egyházon belül elkövetett, gyermekek elleni szexuális bűncselekmények feltárását, a bűnösök leleplezését és az áldozatok igazságát szolgálta.

Sajnos fel kell hívnom Szentséged figyelmét, hogy az utóbbi években több, a Magyar Katolikus Egyházon belül történt, kiskorúak elleni szexuális visszaélésre is sor került. A számos egyházi esetből egyet emelnék ki a közelmúltból példaként: minden nyilvános papi tevékenységtől eltiltották a budapesti Számalk Szalézi Technikum és Szakgimnázium volt igazgatóhelyettesét, miután kiderült: visszaélésről érkezett jelzés a gyermekvédelmi rendszer részéről. Ebben az ügyben egyelőre nem derült ki, milyen konkrét, gyermekek elleni bűncselekmény történt.

Ezért is javasolja a Demokratikus Koalíció, hogy Magyarországon egy független vizsgálóbizottság alakuljon – szakértőkből és civil szervezetek képviselőiből, a kormány és a parlament, továbbá az egyházak képviselőiből – , amely kivizsgálja az állami, egyházi és egyéb fenntartású intézményekben történt, eddig feltáratlan, gyermekek elleni visszaéléseket. Kérem Szentségedet, támogassa a független vizsgálóbizottságok tervét, és javasolja annak elfogadását Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Tudjuk, milyen nehéz, de azt is, mennyire szükséges ez a küzdelem a hit, az erkölcs és a gyermekek jövője érdekében. Kérem Szentségedet, legyen hangja azoknak a magyar gyermekeknek, akik nem tudnak magukért kiállni, és emlékeztesse vezetőinket: nincs béke, nincs igazság és nincs keresztényi szeretet ott, ahol a legvédtelenebbeket nem védik meg.

Őszinte tisztelettel és reménykedéssel,

Dobrev Klára

Elnök

Demokratikus Koalíció

Budapest, Magyarország”