Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Vatikán pápa Orbán Viktor levél Dobrev Klára

„Fel kell hívnom Szentséged figyelmét...” – Dobrev Klára levelet írt a pápának Orbán Viktor miatt

2025. október 27. 18:55

Nem kertelt a Demokratikus Koalíció elnöke.

2025. október 27. 18:55
null

Ahogy arról beszámoltunk, XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta hétfőn Orbán Viktor miniszterelnököt. A kormányfő a pápa mellett tárgyalt Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint találkozott Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével is. 

Kapcsolódó cikkek

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke az esemény kapcsán levelet írt a pápának, amelyet Facebook-oldalán tett közzé. Az írást változtatás nélkül alább olvashatják. 

„Levelet írtam XIV. Leó pápának.

 

Őszentségének, 

 

XIV. Leónak 

 

Róma püspökének, Isten szolgái szolgájának

 

Apostoli Szentszék, Vatikánváros

 

Szentséges Úr!

 

Engedje meg, hogy a legmélyebb tisztelettel forduljak Szentségedhez abból az alkalomból, hogy rövidesen fogadni kívánja Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort.

 

Magyarország polgáraiként és szülőkként egyre nagyobb aggodalommal figyeljük, hogy hazánkban sorozatosan kerülnek felszínre gyermekek ellen elkövetett, súlyos szexuális bűncselekmények, amelyeknek elkövetői sok esetben olyan személyek, akiknek hivatása épp a gyermekek védelme lett volna.

 

Néhány éve az egész országot megrázta a bicskei gyermekotthon igazgatójának ügye, aki évekig zaklatott és bántalmazott rábízott fiúkat, majd egyik segítőjének Magyarország köztársasági elnöke kegyelmet adott. Most újabb, hasonlóan megrendítő esetek kerülnek napvilágra, köztük a Budapesti Javítóintézet volt igazgatójának esete, aki több kiskorú, gyermekotthonból származó lányt kényszerített prostitúcióra.

 

Ezek az ügyek nemcsak az áldozatok életét tették tönkre, hanem megrendítették a társadalom bizalmát is az állami intézményekben és az igazságszolgáltatásban. Sok magyar ember érzi úgy, hogy a hatóságok tétlensége vagy lassúsága miatt a gyerekek védtelenek maradtak.

 

Kérem ezért Szentségedet, hogy amikor Orbán Viktort fogadja, személyesen kérje meg őt, hogy a magyar kormány minden erejével járjon közben ezeknek a bűncselekményeknek a teljes és átlátható feltárásában, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy gyermekotthonból származó kislányokat vagy javítóintézeti fiatalokat bántalmazzanak, megalázzanak és kihasználjanak.

 

Gyermekeink védelme nem politikai kérdés, hanem erkölcsi kötelesség, amely minden jóakaratú ember felelőssége, legyen az állami vezető, szülő vagy az egyház embere. Utóbbiak számára különös intelemként kell szolgálniuk Jézus szavainak: »Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.« (Mt 25,45).

 

Engedje meg, hogy kifejezzem reményemet, hogy Szentséged folytatni fogja megboldogult elődje, Ferenc pápa őszentsége bátor és példamutató munkáját, amely az egyházon belül elkövetett, gyermekek elleni szexuális bűncselekmények feltárását, a bűnösök leleplezését és az áldozatok igazságát szolgálta.

 

Sajnos fel kell hívnom Szentséged figyelmét, hogy az utóbbi években több, a Magyar Katolikus Egyházon belül történt, kiskorúak elleni szexuális visszaélésre is sor került. A számos egyházi esetből egyet emelnék ki a közelmúltból példaként: minden nyilvános papi tevékenységtől eltiltották a budapesti Számalk Szalézi Technikum és Szakgimnázium volt igazgatóhelyettesét, miután kiderült: visszaélésről érkezett jelzés a gyermekvédelmi rendszer részéről. Ebben az ügyben egyelőre nem derült ki, milyen konkrét, gyermekek elleni bűncselekmény történt.

 

Ezért is javasolja a Demokratikus Koalíció, hogy Magyarországon egy független vizsgálóbizottság alakuljon – szakértőkből és civil szervezetek képviselőiből, a kormány és a parlament, továbbá az egyházak képviselőiből – , amely kivizsgálja az állami, egyházi és egyéb fenntartású intézményekben történt, eddig feltáratlan, gyermekek elleni visszaéléseket. Kérem Szentségedet, támogassa a független vizsgálóbizottságok tervét, és javasolja annak elfogadását Orbán Viktor miniszterelnöknek.

 

Tudjuk, milyen nehéz, de azt is, mennyire szükséges ez a küzdelem a hit, az erkölcs és a gyermekek jövője érdekében. Kérem Szentségedet, legyen hangja azoknak a magyar gyermekeknek, akik nem tudnak magukért kiállni, és emlékeztesse vezetőinket: nincs béke, nincs igazság és nincs keresztényi szeretet ott, ahol a legvédtelenebbeket nem védik meg.

 

Őszinte tisztelettel és reménykedéssel,

 

Dobrev Klára

 

Elnök

 

Demokratikus Koalíció

 

Budapest, Magyarország”

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 85 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gica1994
2025. október 27. 19:46
Jééé! Ez tud írni?
Válasz erre
2
0
red-bullshit
2025. október 27. 19:45
Szerinte a pápa olyan együgyű személy mint a saját szavazói. Majd ő felvilágosítja. Mennyire szánalmas amikor valaki ennyire el van szakadva a valóságtól. Nem csoda, hogy minden szava hazugság. Életében nem mondott igazat még soha.
Válasz erre
0
0
The Loner
2025. október 27. 19:44
Szóval a „virtigli kommunista” most épp erkölcsi piedesztálról prédikál,már csak az hiányzik, hogy gyóntatószéket állítson az EP folyosóján. De mielőtt Dobrev Klára a morál és igazság nagy bajnokaként szónokol, talán nem ártana rendet tenni a családi dossziékban. Jó lenne, ha egyszer végre tisztán kimondaná, milyen szerepe volt az apjának a II. János Pál elleni merénylet körüli ügyekben – meg hogy a nagyapja pontosan hogyan vett részt az ’56-os forradalom utáni megtorlásokban. Mert a keresztény értékekre hivatkozni úgy, hogy közben az ember családi múltja tele van vörös foltokkal, hát... finoman szólva is képmutatásnak tűnik.
Válasz erre
0
0
akkkkorki
2025. október 27. 19:44
Te, hogy ezek milyen aljasak, mi mindent el nem követnek, csak hogy Orbánt eltakarítsák. Nem jön össze geczik! Magyarország szégyenei! Minden fel van jegyezve! Minden el lesz rendezve!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!