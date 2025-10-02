Ft
10. 02.
csütörtök
Európa Németország Magyarország Nagy-Britannia migráció illegális bevándorlás antiszemitizmus Franciaország Hollandia Európai Unió

Drámai képet festenek az európai nagyhatalmak – titokban irigyelhetik Magyarországot

2025. október 02. 17:43

Így harapódzik el a zsidógyűlölet az öreg kontinensen, miközben hazánk a béke szigete.

2025. október 02. 17:43
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, újabb brutális késeléses és gázolásos támadás történt október 2-án, jóm-kipúr napján a manchesteri Heaton Park Hebrew Congregation zsinagóga közelében. A hatóságok tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.

antiszemitizmus
A fokozódó európai antiszemitizmus eredménye: életkép a manchesteri támadás után
Forrás: Oli SCARFF / AFP

A város polgármestere szerint a rendőrség agyonlőtte a támadót, aki valószínűleg egy bombát is rejtegetett magánál. Az utóbbi gyanú miatt lezárták a környéket, és jelenleg is tűzszerészek vizsgálják az elkövető személyes tárgyait.

Mivel a brit hatóságok semmiféle részletet vagy ismertetőjegyet nem közöltek az elkövetővel kapcsolatban, nagy a valószínűsége, hogy ismét egy iszlamista szélsőséges lehetett a merénylő.

Az ellenőrizetlen, tömeges illegális bevándorlással sajnos az antiszemitizmus is egyre nagyobb teret hódít Nyugat-Európában.

Problématérkép bezzegéknél

Bár az Európai Unió és a nyugati tagállamok előszeretettel kritizálják és büntetik Magyarországot a határvédelme, a migrációellenes jogi intézkedései, valamint a migránskvóták elutasítása miatt, nem mondhatnánk, hogy irigylésre méltó helyzetben vannak. A hazánkat folyamatosan leckéztető országok a zsidóság ellen elkövetett erőszakos cselekmények terén is súlyos kihívásokkal küzdenek.

Németországban például a jelenség különösen drámai: a Reuters beszámolója szerint az antiszemita esetek száma 2024-ben megközelítőleg duplájára nőtt az előző évhez képest. A RIAS jelentése

  • tavaly 8627 atrocitást írt le,
  • szemben a 2023-as 4886-tal.

Emellett Berlinben 2025 februárjában egy holokauszt-emlékműnél késeltek meg egy spanyol turistát, akit azzal gyanítottak, hogy zsidó vallású. A tettes egy szíriai menekült volt, aki kifejezetten antiszemita motivációból követte el a bűncselekményt.

Franciaországban is egyre gyakoribbak a zsidóság elleni támadások: Orleans főrabbiját például márciusban támadták meg, a súlyos incidenst Emmanuel Macron elnök is kénytelen volt elítélni.

Az országban 2024-ben mintegy 1570 antiszemita esetet rögzítettek a hatóságok, ami a vallási gyűlölet-bűncselekmények 62 százalékát tette ki.

Ezek között szinte naponta előfordul a holokauszt-emlékművek meggyalázása.

Olaszországban is növekvő tendenciát mutat a zsidóellenesség: 2024-ben 877 antiszemita esetet jegyeztek fel, szinte kétszer annyit, mint az azt megelőző évben (454). Számos zsinagóga megrongálása, grafitizés és zsidó ruházat viselése miatti inzultus is történt. Nyáron például egy benzinkúton támadtak meg egy zsidó családot a palesztin-párti migránsok.

Hollandia sem marad ki a sorból: 2024 novemberében Maccabi Tel-Aviv szurkolóira támadtak palesztin-párti tüntetők Amszterdam utcáin. A valóságos zsidóvadászatot többen pogromként élték meg.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége felmérése szerint sok európai zsidó mindennapi életében tapasztal antiszemita indíttatású zaklatást, fenyegetést, és gyakran titkolniuk kell vallási identitásukat.

Egy márciusi, 12 európai ország zsidó közössége körében végzett kutatás arra mutat rá, hogy

  • a fiatal életkor,
  • az izraeli identitással való azonosulás és
  • a zsidó identitás nyílt megjelenítése
  • növeli a célponttá válás kockázatát.

Ez a tanulmány le is szögezte a nyilvánvalót:

egy társadalomban minél nagyobb a muszlim populáció, annál jelentősebb teret hódítanak az izraeli-ellenes vélemények és az antiszemita támadások.

Az Európai Bizottság ennek ellenére sokszor még mindig úgy csinál, mintha továbbra is a klasszikus európai, szélsőjobboldali antiszemitizmusról lenne szó. A Guardiannek nyilatkozva egy uniós tisztségviselő például a következőket jelentette ki két évvel ezelőtt:

Az antiszemitizmus mélyen beágyazódott az európai társadalomba”, és Németországban a 2023. október 7-ei Hamász-támadást követően 240 százalékkal nőtt a hivatalosan bejelentett antiszemita cselekmények száma.

Magyarország: az üdítő kivétel

Magyarország sok nyugati elemző szerint is kivételt jelent az európai antiszemitizmus-térképen. A Jewish News Syndicate szerint bár Magyarországon is jelen van egy bizonyos fokú zsidógyűlölet, ez leginkább csak verbális inzultusokban nyilvánul meg, és

alig akad fizikai antiszemita incidens”, miközben a zsidó közösség biztonságban él.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2023-as felmérése szerint Magyarországon a zsidó válaszadók 65 százaléka véli úgy, hogy az antiszemitizmus komoly probléma az életükben, míg az uniós átlag 84 százalék.

Számos szakértő szerint az alacsony bevándorlási szint, az iszlamista szélsőségesség hiánya, valamint a kormányzati intézkedések (például zsidó intézmények védelme) hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország biztonságos legyen a zsidó közössége számára.

undefined

Szijjártó Péter

Facebook

Idézőjel

Mi, Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdettünk

Nem véletlen, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott nem valamelyik nyugat-európai országban, hanem Magyarországon játssza a hazai mérkőzéseit.

***

Fotó: Paul Currie / AFP

2025. október 02. 18:58
Nálunk kóser életük van, 99%-uk mégis baloldali szavazó. Kun Béla és Rákosi fiai, unokái megfojtanának minket egy kanál vízben.
csulak
2025. október 02. 18:41
hajra multikulti
Cogito ergo sum
2025. október 02. 18:30
Nem Hegyezném ki az antiszemitizmust. Sajnos GB FRA D NL BG S országok mind polgárháborús helyzetben vannak a bevándorlás miatt. Ezen állapot miatt akarnak háborúzni. I. VH. előtti hergeléssel, de akkor nemzetállami sovinizmus volt a hajtóerő. Most a muszlimok kezüket dörzsölve várják mikor vonulnak a nemzeti seregek keleti-frontra, azzal ezen államocskáknak vége, megalakulnak a kalifátusok.
nempolitizalok-0
•••
2025. október 02. 17:46
Konkrétan ez különösen senkit sem érdekel a zsidókon kívül. Ami viszont fura, hogy több olyan zsidót ismerek, akik nem Orbánékra szavaznak, hanem bárkire aki ellenzékben van és a legerősebb. Talán a globalitás miatt. Mindenestre nyugaton e miatt kezdik megszívni. Így jártak, gondolkodni kell, nem pedig rutinosan szavazni. Ahogy Kövér mondta, szavazáskor a sorsodról döntesz. Bedől a nem túl okos, de annál magabiztosabb fiatal a libsiknek LMBTQ, progresszív, anyám, kínja, aztán hatalmon gazdaságilag leszegényíti, ráengedi a totál tájidegen bevándorlókat és mivel nem pusztul le elég gyorsan, még egy háborúba is bevinné.
