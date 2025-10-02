Drámai képet festenek az európai nagyhatalmak – titokban irigyelhetik Magyarországot

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, újabb brutális késeléses és gázolásos támadás történt október 2-án, jóm-kipúr napján a manchesteri Heaton Park Hebrew Congregation zsinagóga közelében. A hatóságok tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.

A fokozódó európai antiszemitizmus eredménye: életkép a manchesteri támadás után

Forrás: Oli SCARFF / AFP

A város polgármestere szerint a rendőrség agyonlőtte a támadót, aki valószínűleg egy bombát is rejtegetett magánál. Az utóbbi gyanú miatt lezárták a környéket, és jelenleg is tűzszerészek vizsgálják az elkövető személyes tárgyait.

Mivel a brit hatóságok semmiféle részletet vagy ismertetőjegyet nem közöltek az elkövetővel kapcsolatban, nagy a valószínűsége, hogy ismét egy iszlamista szélsőséges lehetett a merénylő.

Az ellenőrizetlen, tömeges illegális bevándorlással sajnos az antiszemitizmus is egyre nagyobb teret hódít Nyugat-Európában.