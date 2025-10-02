Drámai képet festenek az európai nagyhatalmak – titokban irigyelhetik Magyarországot

Brutális terrortámadás történt Manchesterben a zsidó vallás legfontosabb ünnepén
Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál.
Így harapódzik el a zsidógyűlölet az öreg kontinensen, miközben hazánk a béke szigete.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, újabb brutális késeléses és gázolásos támadás történt október 2-án, jóm-kipúr napján a manchesteri Heaton Park Hebrew Congregation zsinagóga közelében. A hatóságok tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.
A város polgármestere szerint a rendőrség agyonlőtte a támadót, aki valószínűleg egy bombát is rejtegetett magánál. Az utóbbi gyanú miatt lezárták a környéket, és jelenleg is tűzszerészek vizsgálják az elkövető személyes tárgyait.
Mivel a brit hatóságok semmiféle részletet vagy ismertetőjegyet nem közöltek az elkövetővel kapcsolatban, nagy a valószínűsége, hogy ismét egy iszlamista szélsőséges lehetett a merénylő.
Az ellenőrizetlen, tömeges illegális bevándorlással sajnos az antiszemitizmus is egyre nagyobb teret hódít Nyugat-Európában.
Bár az Európai Unió és a nyugati tagállamok előszeretettel kritizálják és büntetik Magyarországot a határvédelme, a migrációellenes jogi intézkedései, valamint a migránskvóták elutasítása miatt, nem mondhatnánk, hogy irigylésre méltó helyzetben vannak. A hazánkat folyamatosan leckéztető országok a zsidóság ellen elkövetett erőszakos cselekmények terén is súlyos kihívásokkal küzdenek.
Németországban például a jelenség különösen drámai: a Reuters beszámolója szerint az antiszemita esetek száma 2024-ben megközelítőleg duplájára nőtt az előző évhez képest. A RIAS jelentése
Emellett Berlinben 2025 februárjában egy holokauszt-emlékműnél késeltek meg egy spanyol turistát, akit azzal gyanítottak, hogy zsidó vallású. A tettes egy szíriai menekült volt, aki kifejezetten antiszemita motivációból követte el a bűncselekményt.
Az egyetemeken a legrosszabb a helyzet.
Franciaországban is egyre gyakoribbak a zsidóság elleni támadások: Orleans főrabbiját például márciusban támadták meg, a súlyos incidenst Emmanuel Macron elnök is kénytelen volt elítélni.
Az országban 2024-ben mintegy 1570 antiszemita esetet rögzítettek a hatóságok, ami a vallási gyűlölet-bűncselekmények 62 százalékát tette ki.
Ezek között szinte naponta előfordul a holokauszt-emlékművek meggyalázása.
Ismeretlent elkövetők „szabad Gáza” feliratot véstek egy emlékműre Lyonban.
Olaszországban is növekvő tendenciát mutat a zsidóellenesség: 2024-ben 877 antiszemita esetet jegyeztek fel, szinte kétszer annyit, mint az azt megelőző évben (454). Számos zsinagóga megrongálása, grafitizés és zsidó ruházat viselése miatti inzultus is történt. Nyáron például egy benzinkúton támadtak meg egy zsidó családot a palesztin-párti migránsok.
Az édesapát még a földön is megrugdosták.
Hollandia sem marad ki a sorból: 2024 novemberében Maccabi Tel-Aviv szurkolóira támadtak palesztin-párti tüntetők Amszterdam utcáin. A valóságos zsidóvadászatot többen pogromként élték meg.
A jövőben valószínűleg még több izraeli focimeccset játszanak majd Budapesten, és talán az izraeli turizmus is növekedni fog hazánkban, itt ugyanis nem rugdossák a földön a zsidó szurkolókat.
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége felmérése szerint sok európai zsidó mindennapi életében tapasztal antiszemita indíttatású zaklatást, fenyegetést, és gyakran titkolniuk kell vallási identitásukat.
Egy márciusi, 12 európai ország zsidó közössége körében végzett kutatás arra mutat rá, hogy
Ez a tanulmány le is szögezte a nyilvánvalót:
egy társadalomban minél nagyobb a muszlim populáció, annál jelentősebb teret hódítanak az izraeli-ellenes vélemények és az antiszemita támadások.
Tízéves a modern kori Európa legnagyobb krízise, a tömeges illegális bevándorlás, erről szól a Migrációkutató Központ és az MCC szegedi konferenciája.
Az Európai Bizottság ennek ellenére sokszor még mindig úgy csinál, mintha továbbra is a klasszikus európai, szélsőjobboldali antiszemitizmusról lenne szó. A Guardiannek nyilatkozva egy uniós tisztségviselő például a következőket jelentette ki két évvel ezelőtt:
Az antiszemitizmus mélyen beágyazódott az európai társadalomba”, és Németországban a 2023. október 7-ei Hamász-támadást követően 240 százalékkal nőtt a hivatalosan bejelentett antiszemita cselekmények száma.
Magyarország sok nyugati elemző szerint is kivételt jelent az európai antiszemitizmus-térképen. A Jewish News Syndicate szerint bár Magyarországon is jelen van egy bizonyos fokú zsidógyűlölet, ez leginkább csak verbális inzultusokban nyilvánul meg, és
alig akad fizikai antiszemita incidens”, miközben a zsidó közösség biztonságban él.
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2023-as felmérése szerint Magyarországon a zsidó válaszadók 65 százaléka véli úgy, hogy az antiszemitizmus komoly probléma az életükben, míg az uniós átlag 84 százalék.
Számos szakértő szerint az alacsony bevándorlási szint, az iszlamista szélsőségesség hiánya, valamint a kormányzati intézkedések (például zsidó intézmények védelme) hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország biztonságos legyen a zsidó közössége számára.
Nem véletlen, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott nem valamelyik nyugat-európai országban, hanem Magyarországon játssza a hazai mérkőzéseit.
Fotó: Paul Currie / AFP