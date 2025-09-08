Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Magyarország antiszemitizmus Izrael

Mi, Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdettünk

2025. szeptember 08. 16:20

Nem véletlen, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott nem valamelyik nyugat-európai országban, hanem Magyarországon játssza a hazai mérkőzéseit.

2025. szeptember 08. 16:20
null
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„Nem véletlen, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott nem valamelyik nyugat-európai országban, hanem Magyarországon játssza a hazai mérkőzéseit. 

Nem véletlen, hogy az izraeli klubcsapatok európai kupamérkőzéseit nem valamelyik nyugati országban, hanem Magyarországon játsszák. 

Ráadásul már előfordul sajnos olyan is, hogy egy nyugat-európai ország az Izraellel szembeni hazai mérkőzését is Magyarországon rendezte. 

Minden azt mutatja, hogy az a politikai Izrael-ellenesség, amit egyes politikai elitek Európában bemutatnak, az egy erősödő társadalmi antiszemitizmusban talál következményre. 

Mi, Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdettünk.”

Nyitókép: Szabó Péter / Mandiner

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 79 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deplorable
2025. szeptember 08. 18:35
Felháborodom amikor tudatlan emberek Magyarországot még mindig lenácizzák, 80 évvel a háború után, de amikor az itt szájaló náci kreténeket olvasom, akkor szomorúan megállapítom, hogy ez a velejéig rothadt és erkölcsileg lenullázott náci ideológia nyomokban még mindig létezik. Magyarország számára szégyenfolt.
Válasz erre
0
0
herden100
2025. szeptember 08. 18:26
m.youtube.com/watch?v=6yQH9jUqttE m.youtube.com/watch?v=wto1khv2dl4&pp=ygUKTGliYW5vbiA0a9IHCQmyCQGHKiGM7w%3D%3D m.youtube.com/watch?v=PyyIbdBrUxo&pp=ygUIU3lyaWEgNGs%3D m.youtube.com/watch?v=vhHpb0iVfeU&pp=ygUJSXNyYWVsIDRr m.youtube.com/watch?v=CaJC67uG4Sc&t=422s&pp=ygUHSXJhbiA0aw%3D%3D
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. szeptember 08. 18:16 Szerkesztve
Z. Európát ellepték a terület foglaló iszlamista migráns terroristák a Hamász nácikkal együtt!!! Miért is jobb ez nekünk, hogy ki akarnak nyírni bennünket???, mint a zsidó emberek elfogadása... Nem kell szeretni, csak fogadd el, hogy nekik is ugyanolyan joguk van élni a földön, mint bárki másnak... A gázai embereknek is... Ahogyan nem a mi háborunk az orosz-ukrán, ugyanúgy a zsidó-gáza-hamasz sem... Oldják meg!!! 💯❗
Válasz erre
2
2
herden100
2025. szeptember 08. 18:15
BEZZEG AZ IZRAELI LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG: hvg.hu/vilag/20250908_izrael-borton-palesztin-fogva-tartottak-haboru-legfelsobb-birosag?utm_source=related&utm_medium=hvg.hu&utm_campaign=widget-5130974
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!