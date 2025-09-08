Vakrepülés
Az Európai Bizottság elnökasszonyát szállító repülőgép elég kalandos körülmények között landolt Bulgáriában.
Nem véletlen, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott nem valamelyik nyugat-európai országban, hanem Magyarországon játssza a hazai mérkőzéseit.
Nem véletlen, hogy az izraeli klubcsapatok európai kupamérkőzéseit nem valamelyik nyugati országban, hanem Magyarországon játsszák.
Ráadásul már előfordul sajnos olyan is, hogy egy nyugat-európai ország az Izraellel szembeni hazai mérkőzését is Magyarországon rendezte.
Minden azt mutatja, hogy az a politikai Izrael-ellenesség, amit egyes politikai elitek Európában bemutatnak, az egy erősödő társadalmi antiszemitizmusban talál következményre.
Mi, Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdettünk.”
