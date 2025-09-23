Ft
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
izraeli háború Magyarország Emmanuel Macron Franciaország Izrael USA Palesztina Belgium

Végérvényesen kettészakadt a világ: kiderült, melyik tábort erősíti Magyarország

2025. szeptember 23. 13:07

Egyre egyértelműbb a helyzet.

2025. szeptember 23. 13:07
Orbán Viktor. Donald Trump.

A Die Presse cikke az ENSZ 80. közgyűlésének feszült légkörét mutatja be, ahol Emmanuel Macron francia elnök nagy visszhangot kiváltva jelentette be Palesztina államának elismerését, feltételezve a gázai túszok szabadon bocsátását és fegyverszünetet.

A lap szerint ezzel Franciaország – Belgium, Luxemburg és Málta mellett – tovább mélyítette a nyugati országok megosztottságát. Ausztria és Németország továbbra is csak egy izraeli–palesztin egyezség után támogatná az elismerést.

Az USA és Izrael élesen ellenezte Macron lépését, szerintük ez a Hamásznak kedvezne.

A cikk kiemeli, hogy Magyarország azon kevés ország között van (Izrael, USA, Argentína stb.), amely nem támogatta a New York-i nyilatkozatot Palesztina ügyében.

Magyarországról ennyit közöl a cikk: hazánk nem támogatta a palesztin államiság melletti ENSZ-nyilatkozatot.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.

canadian-deplorable
2025. szeptember 23. 15:45
2005-ben Izrael kötelezett minden zsidót, hogy a Gaza területét elhagyja. Még a zsidó elhunytakat is exhumálták a temetőkből és Izrael proper területén újra eltemették őket. A cél az volt, hogy lehetőséget adjanak a palesztin csürhének a békés együttélésre. Ehelyett a pali csőcselék fegyverkezni kezdett, majd rakéták ezreit lőtték ki Izraelre, valamint normalizálták a terror cselekményeket. Az utolsó szalmaszál ami eltörte a teve hátát az Izrael elleni terror támadás volt 2023 október 7-én. Ekkor lett Izraelnek elege. A magukat a dák-óromán módszerrel palesztinnak kinevező muszlim csürhe képtelen a békés életre, valamint nem hajlandók Izrael létezését elismerni. Ezzel a nevetséges, sátáni söpredékkel nem lehet együtt élni. Izraelnek 100%-ig joga van megvédeni magát. Igazából támogatnám a Gáza teljes kiürítését és visszatérését Izraelhez, ahova már 4000 éve tartozik.
akitiosz
2025. szeptember 23. 15:44
Na és ugyan miért kell a világnak a zsidó-muzulmán konfliktusban tábort választania? Mindenki másnak az csak jó, ha a zsidó-muzulmánok inkább egymást ölik.
zsuzsa-963
2025. szeptember 23. 15:44
Benjámín Netanjáhú egy követ fúj a világháborút kirobbantani akaró Balti államokkal, nem véletlen ( Tel-Aviv, 1949. október 21.-) Apja: Benzion Mileikowsky Netanyahu (Varsói Nagyfejedelemség, Oroszország, ma Lengyelország, 1910. március 25. – Nyugat-Jeruzsalem, 2012, április 30.) bevándorolt a Szentföldre Anyja: Tzila Segal (Netanyahu) (Petach Tikva, Israel, 1912. augusztus 28. - Jerusalem, 2000. január 31.) Anyai nagyapja: Benjamin Zussman Segal (Kražiai, Kelmė District Municipality, Šiauliai County, Oroszország, ma Litvánia, 1866. december 15 - Minnesota, United States , 1923. június 22.) Anyai nagyanyja: Chana Malka Markus ( Molly Markus ), Lazdijai, Alytus, Oroszország, ma Litvánia, 1870. március - Tel Aviv, Israel , 1953. június 04. ) bevándorolt a Szentföldre
zsuzsa-963
2025. szeptember 23. 15:21
Izrael mai lakosai nagyrészt az egykori Oroszországból érkeztek a XX. században. Kiirtották, elűzték az évszázadok óta ott lakó őslakosságot, lásd pl: Deir Jasim teljes lakosságának legyilkolását. Az Oroszországból érkezettek izraelita felekezetűek, de semmi közük a bibliai zsidó néphez, ezek a kazárok leszármazottjai, akik a X. sz. körül felvették a izraeliata felekezetet, egy sokkal kegyetlenebb nép, mint a bibliai zsidók, ez jól megfigyelhető a Közelkeleten és Ukrajnában, ahol a vezető réteget alkotják. Izraelnek még nem volt olyan miniszterelnöke, akinek legalább egy nagyszülője a Szentföldön született volna, vagyis migránsok, szemben a palesztinokkal, akiknek a 99%-a őshonos ott.
