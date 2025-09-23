Végérvényesen kettészakadt a világ: kiderült, melyik tábort erősíti Magyarország

A Die Presse cikke az ENSZ 80. közgyűlésének feszült légkörét mutatja be, ahol Emmanuel Macron francia elnök nagy visszhangot kiváltva jelentette be Palesztina államának elismerését, feltételezve a gázai túszok szabadon bocsátását és fegyverszünetet.

A lap szerint ezzel Franciaország – Belgium, Luxemburg és Málta mellett – tovább mélyítette a nyugati országok megosztottságát. Ausztria és Németország továbbra is csak egy izraeli–palesztin egyezség után támogatná az elismerést.

Az USA és Izrael élesen ellenezte Macron lépését, szerintük ez a Hamásznak kedvezne.

A cikk kiemeli, hogy Magyarország azon kevés ország között van (Izrael, USA, Argentína stb.), amely nem támogatta a New York-i nyilatkozatot Palesztina ügyében.

Magyarországról ennyit közöl a cikk: hazánk nem támogatta a palesztin államiság melletti ENSZ-nyilatkozatot.