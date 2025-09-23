Kikelt magából Orbán Viktor: „Szégyen, gyalázat! Ilyen a rendszerváltás óta nem volt”

Orbán Viktor felháborodott az Európai Parlament keddi döntésén. A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága kedden döntött a Tisza Párt elnökének mentelmi jogáról. Mint kiderült, az EP jogi bizottsága nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

A döntés kapcsán így fogalmazott a miniszterelnök: „szégyen, gyalázat. Ilyen a rendszerváltás óta nem volt.

Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere.

Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz” – írta a miniszterelnök.