09. 23.
kedd
Tisza Párt Brüsszel liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Európai Parlament Orbán Viktor Európai Unió baloldal

Kikelt magából Orbán Viktor: „Szégyen, gyalázat! Ilyen a rendszerváltás óta nem volt”

2025. szeptember 23. 12:15

„Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere” – írta a miniszterelnök.

2025. szeptember 23. 12:15
null

Orbán Viktor felháborodott az Európai Parlament keddi döntésén. A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága kedden döntött a Tisza Párt elnökének mentelmi jogáról. Mint kiderült, az EP jogi bizottsága nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

A döntés kapcsán így fogalmazott a miniszterelnök: „szégyen, gyalázat. Ilyen a rendszerváltás óta nem volt.

Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere.

Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz” – írta a miniszterelnök.

jostothu
2025. szeptember 23. 12:46
Szégyen gyalázat! Egyetlen vigaszom, ha megválasztanák, ez a tisza csürhe is szívni fog mint a torkos borz, agyhalott önsorsrontó barmok.
elfogulatlan
2025. szeptember 23. 12:46
Jől van ez így, nem kell nekünk űjabb ellenzéki casting, MP a befutó, ma sem nyerne, de fél év alatt még bukik 10%-ot Én Brüsszel helyében rég dobtam volna.
vamonos-4
2025. szeptember 23. 12:41
"Tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben Lantos Csaba energiaügyi miniszter rendelete, amelyben több termék EPR-díját megemelik október 1-jétől, így tovább drágul magyarországon a ruhák, az élelmiszerek és egy csomó más termék is" Aha, a Mandi meg kussol
vamonos-4
2025. szeptember 23. 12:40
Magyarnak van befolyasa Brusszelben, Orbannak nincs Dontottem
