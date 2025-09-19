Ukrajna csak a kezdet – Putyin teljes offenzívájától tart a német kancellár

„Drónfalat” építene a NATO Oroszország ellen – de mi is ez?
A Lengyelországot ért légtérsértés, majd a románok tehetetlenkedése komoly figyelmeztetés volt Európának.
Németország több politikusa is a háború egész Európára való kiterjedésétől tart.
A Lengyelországba betörő drónok hatalmas aggodalmat generáltak Nyugat-Európában. Németország attól tart, hogy Putyin céljai messze túlmutathatnak Ukrajna lerohanásán – számolt be az német Merkur.
Friedrich Merz, német kancellár kijelentette: minden arra utal, hogy az orosz elnök nem fog megállni Ukrajna elfoglalásánál.
A CDU, Németország egyik nagy konzervatív pártjának elnöke is sürgette a NATO-t, hogy gyorsítsa fel a fegyverkezést.
Pedig eközben egy komoly erőbedobással járó nyári offenzíva is folyamatban van.
Kiemelte, hogy a titkosszolgálatok becslése szerint Oroszország legkésőbb 2029-re képes lehet egy Európa szintű háború megvívására.
A párt képviselője hangsúlyozta a drónok háborúban betöltött szerepét is. Úgy fogalmazott, hogy a frontokon az ukrajnai háború mára gyakorlatilag drónháborúvá vált. Erre reagálva sürgette a NATO határain felhúzandó drónfal felépítését.
Szükség van drónelhárításra az egész NATO-keleti szárnyon. Igen, ez a fal meg fog épülni”
– fogalmazott.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
