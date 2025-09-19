Ukrajna csak a kezdet – Putyin teljes offenzívájától tart a német kancellár

A Lengyelországba betörő drónok hatalmas aggodalmat generáltak Nyugat-Európában. Németország attól tart, hogy Putyin céljai messze túlmutathatnak Ukrajna lerohanásán – számolt be az német Merkur.

Friedrich Merz, német kancellár kijelentette: minden arra utal, hogy az orosz elnök nem fog megállni Ukrajna elfoglalásánál.

A CDU, Németország egyik nagy konzervatív pártjának elnöke is sürgette a NATO-t, hogy gyorsítsa fel a fegyverkezést.