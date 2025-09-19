Ft
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kancellár Ukrajna Németország Putyin Lengyelország NATO offenzíva drón

Ukrajna csak a kezdet – Putyin teljes offenzívájától tart a német kancellár

2025. szeptember 19. 10:29

Németország több politikusa is a háború egész Európára való kiterjedésétől tart.

2025. szeptember 19. 10:29
null

A Lengyelországba betörő drónok hatalmas aggodalmat generáltak Nyugat-Európában. Németország attól tart, hogy Putyin céljai messze túlmutathatnak Ukrajna lerohanásán – számolt be az német Merkur.

Friedrich Merz, német kancellár  kijelentette: minden arra utal, hogy az orosz elnök nem fog megállni Ukrajna elfoglalásánál.

A CDU, Németország egyik nagy konzervatív pártjának elnöke is sürgette a NATO-t, hogy gyorsítsa fel a fegyverkezést. 

undefined

Bendarzsevszkij Anton

Facebook

Idézőjel

Oroszország jóval kevesebb haditechnikát veszített idén Ukrajnában, mint az előző években

Pedig eközben egy komoly erőbedobással járó nyári offenzíva is folyamatban van.

Kiemelte, hogy a titkosszolgálatok becslése szerint Oroszország legkésőbb 2029-re képes lehet egy Európa szintű háború megvívására.

A párt képviselője hangsúlyozta a drónok háborúban betöltött szerepét is. Úgy fogalmazott, hogy a frontokon az ukrajnai háború mára gyakorlatilag drónháborúvá vált. Erre reagálva sürgette a NATO határain felhúzandó drónfal felépítését.

Szükség van drónelhárításra az egész NATO-keleti szárnyon. Igen, ez a fal meg fog épülni”

– fogalmazott.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

europész
2025. szeptember 19. 11:26
Megy a mubalhe.
pandalala
2025. szeptember 19. 11:21
Óceánia hadban áll Eurázsiával .... Mindjárt .. "a háború: béke. a szabadság: szolgaság. a tudatlanság: erő"
neszteklipschik
2025. szeptember 19. 11:14
Az igazi veszély nem az, hogy Putyin majd jól elfoglalja EGÉSZ Ukrajnát és utána másnap már az orosz bakák az Atlanti Óceánban mossák meg a csizmáikat. Az igazi veszély az, hogy a hülye EU-nak NINCS TERVE arra az esetre, ha Ukrajna VALÓBAN összeomilk a harctéren és valóban veszít katonailag. Mert ha ez megtörténik, akkor a hülye "hajlandók koalíciója" gondolhatja úgy, hogy ebben a helyzetben csapatokat kell Ukrajnába küldeni, hiszen "Putler nem győzhet!", ugyebár. Ez pedig olyan eszkalációt hozhat, amitől már VALÓBAN lehet félni...
optimista-2
•••
2025. szeptember 19. 11:12 Szerkesztve
Az orosz hadsereg egyes helyeken egyáltalán nem vagy csak néhány kilométert haladt előre 3 év alatt. Ettől szart be Merz, hogy 2850-ben Putyin eléri Berlint. Időben kell felkészülni, na. Amúgy, ha ettől tart Merz, akkor azt is elismeri, hogy szankciók semmit sem érnek, mert ha érnének bármit is, akkor képtelen lenne Moszkva a nyugatot támadni. Szép kis beismerés.
