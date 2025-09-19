„A nyílt forrásokon alapuló Oryx adatbázisait böngészve érdekes minta rajzolódik ki: az idei adatok alapján Oroszország jóval kevesebb haditechnikát veszített idén Ukrajnában, mint az azt megelőző években. Idén nyáron például a nyilvános adatokban is fellelhető veszteség 83 harckocsi és 189 páncélozott harci jármű volt, miközben egy évvel ezelőtt, 2024-ben ugyanez a nyári veszteség 268 harckocsi és 619 páncélozott harci jármű. Egyszerűbb matematikai művelettel kiszámolható, hogy az idei orosz haditechnikai veszteség nagyjából a harmada a tavalyinak. Az adatokat elemezve a Vazsnije Isztorii ennél többet is állít: szerintük a 2022-es teljes mértékű háború kirobbanása óta az elmúlt hónapokban láttuk a legalacsonyabb orosz veszteséget, pedig eközben egy komoly erőbedobással járó nyári offenzíva is folyamatban van.

Ennek a jelenségnek három lehetséges oka van:

1. Jóval kevesebb haditechnikát használnak az oroszok, mert az elmúlt 3,5 év során a haditechnika jelentősége csökkent, más harci eszközöké (elsősorban a drónok) pedig drasztikusan nőtt. Haditechnika helyett az oroszok a »gyalogsági rohamok« taktikájára tértek át, ahol kis gyalogsági csoportok (maximum 6 fő) páncélos támogatás nélkül támadnak, a járműveket pedig főként a katonák pozíciókhoz való szállítására használják.

A technika nagyon sebezhető a modern fegyverekkel, elsősorban a drónokkal szemben. Ukrán katonai becslések szerint 2024-ben az orosz technika elleni csapások 75%-át drónokkal hajtották végre (miközben 2022-ben még a nyugati páncéltörő fegyverek domináltak). A nagy áttörésekre használt taktikáról így le kellett mondani - a jelenlegi modern eszközökkel a nehéz haditechnika előkészítését az ukrán oldal már azelőtt észreveszi, hogy az adott harckocsi elindult volna a bevetésre. A támadási művelet előtt fel kell állítani ugyanis az üzemanyagtöltő állomásokat és a megsérült járművek evakuálási pontjait. Ez a felkészülés könnyen észrevehető: a felderítő drónok jelenleg 30 km-re a frontvonaltól látnak, nyitott terepen pedig akár még mélyebbre.

Ráadásul egy drága harckocsit nem is olyan nehéz kiiktatni a drónok segítségével: egy pár ezer dolláros, elsősorban megfigyelésre használt fpv-drón nem tudja megsemmisíteni a tankot, de mondjuk kárt okozhat a lánctalpnak, amivel mozgásképtelenné teszi a járművet. Ezután a következő percekben az egy helyben álló harckocsit ki lehet végezni újabb drónokkal vagy tüzérségi találattal - ugyancsak a mindent látó fpv-drónok bemérése alapján.