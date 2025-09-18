„Nem tudnák megvédeni az embereket” – Zelenszkij figyelmeztette a magyarok barátait

Elmondása szerint Oroszország egy alkalommal 810 drónt vetett be Ukrajna ellen, amelyek közül több mint 700-at sikerült lelőni.

Hangsúlyozta: az ukrán légvédelem több rétegből áll, amelyben

a rakétaelhárító egységek mellett

mobil csoportok,

vadászgépek és

elfogó drónok is szerepet kapnak.

Ezzel szemben Lengyelország szerinte messze nincs kellően felkészülve.