Lengyelország Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij drón

„Nem tudnák megvédeni az embereket” – Zelenszkij figyelmeztette a magyarok barátait

2025. szeptember 18. 22:25

Az ukrán elnök szerint ő nem üzenget, de azért egy kicsit mégis.

2025. szeptember 18. 22:25
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen megkérdőjelezte Lengyelország felkészültségét egy esetleges nagyszabású orosz légi támadás elhárítására.

Természetesen nem tudnák megvédeni az embereket, ha tömeges támadás érné őket”

– mondta a Sky Newsnak adott interjúban, amelyet az ukrán elnöki hivatal YouTube-csatornáján is közzétettek.

Zelenszkij saját országának tapasztalataival támasztotta alá véleményét.

Elmondása szerint Oroszország egy alkalommal 810 drónt vetett be Ukrajna ellen, amelyek közül több mint 700-at sikerült lelőni.

Hangsúlyozta: az ukrán légvédelem több rétegből áll, amelyben

  • a rakétaelhárító egységek mellett
  • mobil csoportok,
  • vadászgépek és
  • elfogó drónok is szerepet kapnak.

Ezzel szemben Lengyelország szerinte messze nincs kellően felkészülve.

Ez nem üzenet a lengyel barátainknak, ők nem állnak háborúban, érthető, hogy nincsenek felkészülve ilyen helyzetekre”

– fogalmazott, ugyanakkor rámutatott:

Úgy tudom, hogy 19 drónt észleltek, de csak négyet tudtak lelőni. Nem voltak rakéta- vagy ballisztikus támadások.”

Az ukrán elnök mindemellett készséget mutatott arra, hogy országa tapasztalatait megossza a partnerekkel. Mint mondta, a Nyugat az orosz agresszió kezdete óta komoly támogatást nyújtott Ukrajnának, és most eljött az idő, hogy Kijev viszonozza ezt.

Most mi is tudunk segíteni: katonák kiképzésében oszthatjuk meg a tudásunkat”

– hangsúlyozta.

***

Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP

llnnhegyi
2025. szeptember 18. 23:38
Ursula Kijevben elköszönt Zelenskytől. Éjszaka beköszön Putyin.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 18. 23:22
>>Ezzel szemben Lengyelország szerinte messze nincs kellően felkészülve.<< 3 éve még Ukrajna sem volt. A lengyelek is már csak egy invázióra vannak attól, hogy idegen hatalmak szakszerűen felkészítsék őket. Erre célzott az askenázi a másik askenázinak.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 18. 23:16
>>Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen megkérdőjelezte Lengyelország felkészültségét egy esetleges nagyszabású orosz légi támadás elhárítására.<< Давай kyньeралoвáeм разом.
Zsolt75
2025. szeptember 18. 23:16
Tényleg szomorú, hogy a nato teletömött egy kívülállót fegyverekkel, a saját területére berepülő 19 drónból meg le tud lőni 4-et, meg egy lakóházat..
