„Nem tudnák megvédeni az embereket” – Zelenszkij figyelmeztette a magyarok barátait

A lengyel elnök nagyon kiakadt: azonnali tisztázását kérte a hírnek, miszerint Lengyelország saját magát bombázta
Egyre nagyobb a feszültség Varsóban a kelet-lengyelországi Wyrykiben történt rakétabecsapódás miatt.
Az ukrán elnök szerint ő nem üzenget, de azért egy kicsit mégis.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen megkérdőjelezte Lengyelország felkészültségét egy esetleges nagyszabású orosz légi támadás elhárítására.
Természetesen nem tudnák megvédeni az embereket, ha tömeges támadás érné őket”
– mondta a Sky Newsnak adott interjúban, amelyet az ukrán elnöki hivatal YouTube-csatornáján is közzétettek.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre nagyobb a feszültség Varsóban a kelet-lengyelországi Wyrykiben történt rakétabecsapódás miatt.
Zelenszkij saját országának tapasztalataival támasztotta alá véleményét.
Elmondása szerint Oroszország egy alkalommal 810 drónt vetett be Ukrajna ellen, amelyek közül több mint 700-at sikerült lelőni.
Hangsúlyozta: az ukrán légvédelem több rétegből áll, amelyben
Ezzel szemben Lengyelország szerinte messze nincs kellően felkészülve.
Ez nem üzenet a lengyel barátainknak, ők nem állnak háborúban, érthető, hogy nincsenek felkészülve ilyen helyzetekre”
– fogalmazott, ugyanakkor rámutatott:
Úgy tudom, hogy 19 drónt észleltek, de csak négyet tudtak lelőni. Nem voltak rakéta- vagy ballisztikus támadások.”
Az ukrán elnök mindemellett készséget mutatott arra, hogy országa tapasztalatait megossza a partnerekkel. Mint mondta, a Nyugat az orosz agresszió kezdete óta komoly támogatást nyújtott Ukrajnának, és most eljött az idő, hogy Kijev viszonozza ezt.
Most mi is tudunk segíteni: katonák kiképzésében oszthatjuk meg a tudásunkat”
– hangsúlyozta.
Ezt is ajánljuk a témában
Lengyelország úgy döntött, hogy fokozza katonai együttműködését Ukrajnával, még akkor is, ha ezzel geopolitikai darázsfészekbe nyúl.
***
Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP