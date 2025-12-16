Ft
Európa Trump ellen: kész a háborús stratégia – Stratéga Nógrádi Györggyel és Resperger Istvánnal

2025. december 16. 19:22

Zelenszkij mozgástere elfogyott: Trump elnöksége végleg átírta a játékszabályokat. Miközben a hat pontos béketerv ellenére Európa még nem akar békét, a finanszírozással teljesen magára maradhat. A NATO-tagság már nem opció, a tél pedig az összeomlással fenyeget.

2025. december 16. 19:22
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Zelenszkij megszabadul az embereitől, hogy magát mentse
  • Az ukránok abban érdekeltek, hogy pénzt kapjanak továbbra is
  • Ukrajna nem fog pénzt kapni az arany WC-s korszak után

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

