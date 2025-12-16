Európa Trump ellen: kész a háborús stratégia – Stratéga Nógrádi Györggyel és Resperger Istvánnal

Valami zajlik a színfalak mögött: látványosan megsokasodtak az Orbán Viktorral és Magyarországgal kapcsolatos cikkek a varsói lapokban

Nawrocki elnök politikai hibát követett el azzal, hogy nem találkozott Orbánnal. Akármi is volt a célja, azt ő sem képzelheti, hogy a magyar miniszterelnök nélkül megerősítheti a V4-et. Nizalowski Attila írása.