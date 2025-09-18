Így vált Lengyelország Ukrajna áldozatává: nagy baklövést követtek el

Rendkívüli biztonsági incidens történt Lengyelországban – Tuskék azonnal riadóztak
Az eset súlyos kérdéseket vet fel a NATO-légvédelem jövőjét illetően is.
Lengyelország úgy döntött, hogy fokozza katonai együttműködését Ukrajnával, még akkor is, ha ezzel geopolitikai darázsfészekbe nyúl.
Lengyelország jelezte, hogy szeretné hasznosítani Ukrajna drónokkal kapcsolatos tudását és készségeit – derült ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter nyilatkozatából, amit a Világgazdaság szemlézett.
Bejelentették azt is, hogy a lengyelek és az ukránok egy pilóta nélküli rendszerekre szakosodott közös műveleti csoportot hoznak létre.
A lengyel döntését a szeptember 10-i dróntámadás és a ZAPAD-2025, azaz az orosz fehérorosz hadgyakorlat keltette aggodalom indokolta.
