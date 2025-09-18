Ft
Így vált Lengyelország Ukrajna áldozatává: nagy baklövést követtek el

2025. szeptember 18. 16:09

Lengyelország úgy döntött, hogy fokozza katonai együttműködését Ukrajnával, még akkor is, ha ezzel geopolitikai darázsfészekbe nyúl.

Lengyelország jelezte, hogy szeretné hasznosítani Ukrajna drónokkal kapcsolatos tudását és készségeit – derült ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter nyilatkozatából, amit a Világgazdaság szemlézett.

Bejelentették azt is, hogy a lengyelek és az ukránok egy pilóta nélküli rendszerekre szakosodott közös műveleti csoportot hoznak létre.

A lengyel döntését a szeptember 10-i dróntámadás és a ZAPAD-2025, azaz az orosz fehérorosz hadgyakorlat keltette aggodalom indokolta.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

