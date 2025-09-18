Rendkívüli biztonsági incidens történt Lengyelországban – Tuskék azonnal riadóztak

Ahogy az ágyú és a veréb esete is, mert haditechnikailag és költségileg épp ez a helyzet: a relatíve olcsó drónok csoportja ellen méregdrága eszközeinek egész sorát vetette be az észak-atlanti szervezet – közepes eredménnyel.

A behatoló eszközökből ugyanis mindössze négyet tudtak leszedni a védekező erők, a legtöbb drón egyszerűen lezuhant az országban. Az egyik egy lakóépületre esett a Lublini vajdaságban, súlyos kárt okozva a ház tetőzetében. Egy másik drón egy meg nem nevezett katonai bázisra zuhant. Emberéletben nem esett kár.

A drónok típusa külön kérdés: az eddig azonosított eszközök egy része az orosz Gerbera típus volt,

amely az iráni Sahed 136 típusú harci eszköz egyszerűsített, olcsó változata. 2024. júliusi első ukrajnai bevetésük óta főleg csaliként szolgáltak a védelem fókuszának elterelésére, azonban megfigyelésre, kémkedésre is alkalmasak, továbbá minimális fegyverzettel vagy robbanóanyaggal is felszerelhetők kamikazeküldetések céljából. A két méter hosszú, két és fél méter fesztávolságú, repülőgép formájú drón egyik legfontosabb adottsága a pusztítóbb erejű iráni eszköz imitálása, ami miatt az ellenségnek komolyan kell vennie a felbukkanását. A habszivacsból és furnérlemezből álló Gerbera megépítési költségét 3,3 millió forintra becsülik, ami civil szemmel soknak tűnhet, de csak töredéke az iráni drónok árának, és pláne töredéke az ellene bevetett nyugati csúcstechnológiájú fegyverekének és védelmi rendszerekének.