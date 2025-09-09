Szijjártó Péter elárulta: így lehet biztosítani Magyarország jövőjét

Ukrajna felosztása és a körkörös Európa-modell

A külügyminiszter szerint Ukrajna felosztása gyakorlatilag már zajlik, bár politikailag korrekt módon „biztonsági garanciákról” és „békefenntartásról” beszélnek. Oroszország elfoglalta Ukrajna egyes területeit, például a Krímet és a Donbasz bizonyos részeit, és ezek a területek már kész tényként szerepelnek a nemzetközi politikában. Szijjártó hangsúlyozta, hogy Magyarország nem vesz részt ezekben a tárgyalásokban, mivel nem hívták meg a „hajlandók koalíciójába”, amely a „biztonsági garanciák” kidolgozásával foglalkozik.

Orbán Viktor körkörös Európa-modellje kapcsán Szijjártó arról beszélt, hogy az Európai Unió jelenleg nem meghatározó tényező a globális politikában és gazdaságban, ezért a kontinens újragondolására van szükség.

A modell lényege, hogy az EU ne birodalmi központként működjön Brüsszel vezetésével, hanem szuverén nemzetállamok együttműködésére épüljön.

Ehhez olyan stratégiai partnerségek szükségesek, mint például Törökországgal. A modell megvalósításához változás kell a brüsszeli politikai kurzusban, amit a patrióta pártok erősödése és a V4-ek felerősödése segíthet elő. Szijjártó szerint az EU jelenlegi vezetése az Európai Egyesült Államok vízióját követi, amit Magyarország elutasít, mert az a nemzeti szuverenitás feladását jelentené.