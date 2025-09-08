A németek büszkeségétől érkezett: Magyarország előnyben és kulcsszerepben – azt is megfejtették, miért

Ez nagyon fájhat a németeknek: kimondták, hazájuk büszkesége miért választotta inkább Magyarországot
Németország helyett.
Debrecenben nyitják meg a BMW első tisztán elektromos autókat előállító üzemét, a cég vezérigazgatója szerint a gyár kulcsszerepet játszik majd a globális átállásban. A német lap eközben azt írja, Magyarország Orbán Viktor politikájának köszönhetően juthat stratégiai előnyhöz.
A BMW új, teljesen elektromos iX3 modelljét és a „Neue Klasse” stratégiát mutatta be, amely paradigmaváltást jelent a vállalat számára. Az elsőként piacra kerülő SUV-t Debrecenben, Magyarországon gyártják majd – ez lesz a BMW első tisztán elektromos autókat előállító üzeme, évi 150 ezer jármű kapacitással.
A magyarországi gyár kulcsszerepet játszik a globális átállásban
– jelentette ki Oliver Zipse vezérigazgató.
A FAZ cikke rámutat: Magyarország az elektromos autóipar új központjává válhat, miután a BMW Debrecenben kezdi gyártani legújabb elektromos modelljeit.
A szerző úgy véli, Orbán Viktor miniszterelnök kormányának Kína-barát politikája és aktív támogatáspolitikája kulcsszerepet játszott abban, hogy kínai óriások – CATL, BYD, Huayou Cobalt – is jelentős beruházásokat hoznak az országba. A német lap szerint miközben Magyarország eddig lemaradt volt a régiós autógyártók mögött, most stratégiai előnyhöz juthat az e-mobilitási átállásban.
