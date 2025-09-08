Ft
09. 08.
hétfő
Debrecen autó Magyarország Kína gyár Orbán Viktor BMW

A németek büszkeségétől érkezett: Magyarország előnyben és kulcsszerepben – azt is megfejtették, miért

2025. szeptember 08. 09:39

Debrecenben nyitják meg a BMW első tisztán elektromos autókat előállító üzemét, a cég vezérigazgatója szerint a gyár kulcsszerepet játszik majd a globális átállásban. A német lap eközben azt írja, Magyarország Orbán Viktor politikájának köszönhetően juthat stratégiai előnyhöz.

2025. szeptember 08. 09:39
null

A BMW új, teljesen elektromos iX3 modelljét és a „Neue Klasse” stratégiát mutatta be, amely paradigmaváltást jelent a vállalat számára. Az elsőként piacra kerülő SUV-t Debrecenben, Magyarországon gyártják majd – ez lesz a BMW első tisztán elektromos autókat előállító üzeme, évi 150 ezer jármű kapacitással.

A magyarországi gyár kulcsszerepet játszik a globális átállásban

– jelentette ki Oliver Zipse vezérigazgató.

A FAZ cikke rámutat: Magyarország az elektromos autóipar új központjává válhat, miután a BMW Debrecenben kezdi gyártani legújabb elektromos modelljeit.

A szerző úgy véli, Orbán Viktor miniszterelnök kormányának Kína-barát politikája és aktív támogatáspolitikája kulcsszerepet játszott abban, hogy kínai óriások – CATL, BYD, Huayou Cobalt – is jelentős beruházásokat hoznak az országba. A német lap szerint miközben Magyarország eddig lemaradt volt a régiós autógyártók mögött, most stratégiai előnyhöz juthat az e-mobilitási átállásban.

Nyitókép: AFP/DPA/Rolf Vennenbernd

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Dixtroy
•••
2025. szeptember 08. 11:35 Szerkesztve
"billysparks 2025. szeptember 08. 09:57 Hibás koncepció. Az e autónak nincs jövője." Persze baszd meg, a szolgáltatásé a jövő ugye? Abból fogunk élni, hogy levágjuk egymás haját és megmaszírozzuk amit meg kell? Az megvan, hogy az autóiparban rengeteg minden fut össze a gumi, bőr, üveg, fém, elektronika, műanyag és vegyipar? Ezt mind húzza maga után! És hogy életképtelen koncepció? Hát aztán, ez a hájp még tizenévig el fog húzódni, a hibrideké a jövő, de amit ebbe fektetünk, az sem megy a lecsóba, az is jó lesz valamire.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 08. 11:32
Ez milyen paparazzi kép? A lila ködből kikandikál egy faszi.
Válasz erre
0
0
angie1
2025. szeptember 08. 11:02
Ja! Amíg ti a leesett állatokat próbáljátok felszedni, a főni már száz lépéssel előrébb jár! Jó reggelt!
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. szeptember 08. 10:11
Milyen vállalkozásod volt eddig? Milyen elgondolásból jutottál arra, hogy a kínai befektető nem számolt-gondolta át ezerszer és ezer féleképpen, hogy biztos megéri-e neki itt ennyit beruházni? Na ezért nem a KKV-knak megy a beruházási segítség java, hiszen ott tényleg 1-2 ember döntésén múlik és magas rizikófaktorú a beruházás!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!