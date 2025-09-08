„Orbán Viktor sokkoló bejelentést tett” – tornádóként söpört végig az ukrán sajtón a kötcsei beszéd

Orbán Viktor: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adóemelési tervekről!
A miniszterelnök szerint két út előtt áll Magyarország.
Ukrajnában is beszédtémát szolgáltatott a miniszterelnök vasárnapi előadása.
Kiemelt figyelmet kapott Orbán Viktor kötcsei beszéde az ukrán sajtóban.
A lap szó szerint idézi a Magyar Nemzetet Orbán Viktor szavai kapcsán. „Ukrajnát három részre osztják, egy orosz zónára, egy nyugati zónára és egy demilitarizált zónára. Jelenlegi véleménye szerint a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások gyakorlatilag egy orosz zóna elismerését jelentik” – írja az ukrán lap.
Az Ukrajinszka Pravda is foglalkozott a kötcsei beszéddel. „Orbán Viktor elmondta, hogy mit vár Ukrajna jövőjétől” címmel közölték az írást, melyben kiemelik a miniszterelnök egyik mondatát: „Magyarország nem Ukrajna-ellenes, és nem érdekünk, hogy egy összeomló-állam legyen a szomszédunkban”.
Az iPress.ua „Magyarország támogatja Ukrajnát, de nem a háborút” címmel hozta le a magyar miniszterelnök beszédét. A cikkben kiemelik Orbán Viktor beszédének azt a részét, miszerint
Oroszország megakarja állítani a Nyugat terjeszkedését, Ukrajna pedig fenntartani a pénzügyi segélyeket és elkerülni a gazdasági összeomlást. Eközben az EU célja a háború folytatása a nagyhatalmi státusz fenntartása érdekében, míg az USA célja a megállapodás és az EU gazdasági alárendelése Amerikának
– írja az ukrán portál.
A Hromadske egy bővebb összefoglalót tett közzé több magyar lapra hivatkozva. A már említett részeken kívül kiemelték: beszédében Orbán Viktor az Európai Uniót „sánta kacsához” hasonlította, amelynek szerinte nem az Egyesült Államokkal, hanem Oroszországgal kellene tárgyalnia a biztonsági kérdésekről. A kormányfő az EU felbomlását is lehetségesnek tartja, és szerinte a 2028-35-ös költségvetés „lehet az utolsó”.
