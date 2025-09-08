„Orbán Viktor sokkoló bejelentést tett” – tornádóként söpört végig az ukrán sajtón a kötcsei beszéd

„Ukrajna sorsa eldőlt” – Orbán Viktor sokkoló bejelentést tett Ukrajna három részre való felosztásáról – ezzel a címmel számolt be a magyar kormányfő beszédéről a TCH ukrán hírportál.

A lap szó szerint idézi a Magyar Nemzetet Orbán Viktor szavai kapcsán. „Ukrajnát három részre osztják, egy orosz zónára, egy nyugati zónára és egy demilitarizált zónára. Jelenlegi véleménye szerint a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások gyakorlatilag egy orosz zóna elismerését jelentik” – írja az ukrán lap.

Az Ukrajinszka Pravda is foglalkozott a kötcsei beszéddel. „Orbán Viktor elmondta, hogy mit vár Ukrajna jövőjétől” címmel közölték az írást, melyben kiemelik a miniszterelnök egyik mondatát: „Magyarország nem Ukrajna-ellenes, és nem érdekünk, hogy egy összeomló-állam legyen a szomszédunkban”.