Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna kötcsei beszéd USA Orbán Viktor

„Orbán Viktor sokkoló bejelentést tett” – tornádóként söpört végig az ukrán sajtón a kötcsei beszéd

2025. szeptember 08. 13:48

Ukrajnában is beszédtémát szolgáltatott a miniszterelnök vasárnapi előadása.

2025. szeptember 08. 13:48
null

Kiemelt figyelmet kapott Orbán Viktor kötcsei beszéde az ukrán sajtóban.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ukrajna sorsa eldőlt” – Orbán Viktor sokkoló bejelentést tett Ukrajna három részre való felosztásáról – ezzel a címmel számolt be a magyar kormányfő beszédéről a TCH ukrán hírportál.

A lap szó szerint idézi a Magyar Nemzetet Orbán Viktor szavai kapcsán. „Ukrajnát három részre osztják, egy orosz zónára, egy nyugati zónára és egy demilitarizált zónára. Jelenlegi véleménye szerint a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások gyakorlatilag egy orosz zóna elismerését jelentik” – írja az ukrán lap.

Az Ukrajinszka Pravda is foglalkozott a kötcsei beszéddel. „Orbán Viktor elmondta, hogy mit vár Ukrajna jövőjétől” címmel közölték az írást, melyben kiemelik a miniszterelnök egyik mondatát: „Magyarország nem Ukrajna-ellenes, és nem érdekünk, hogy egy összeomló-állam legyen a szomszédunkban”.

Az iPress.ua „Magyarország támogatja Ukrajnát, de nem a háborút” címmel hozta le a magyar miniszterelnök beszédét. A cikkben kiemelik Orbán Viktor beszédének azt a részét, miszerint

Oroszország megakarja állítani a Nyugat terjeszkedését, Ukrajna pedig fenntartani a pénzügyi segélyeket és elkerülni a gazdasági összeomlást. Eközben az EU célja a háború folytatása a nagyhatalmi státusz fenntartása érdekében, míg az USA célja a megállapodás és az EU gazdasági alárendelése Amerikának

– írja az ukrán portál.

A Hromadske egy bővebb összefoglalót tett közzé több magyar lapra hivatkozva. A már említett részeken kívül kiemelték: beszédében Orbán Viktor az Európai Uniót „sánta kacsához” hasonlította, amelynek szerinte nem az Egyesült Államokkal, hanem Oroszországgal kellene tárgyalnia a biztonsági kérdésekről. A kormányfő az EU felbomlását is lehetségesnek tartja, és szerinte a 2028-35-ös költségvetés „lehet az utolsó”.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Kapcsolódó vélemény

undefined

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

A „buta”, „iskolázatlan”, „tahó” Fidesz-szavazók miatt van minden baj – jöjjenek már a „diplomás”, „okos”, „felvilágosult” Tisza-szavazók!

Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?

 

Összesen 72 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patikus-3
•••
2025. szeptember 08. 15:20 Szerkesztve
Titipatikus-3 Nem Orbán beszél idegen érdekből, hanem az unió vezetői adták el magukat, és minket! Ja persze, a gonosz Sátán bácsi a randa patájával direkt elfoglalta előlünk Európát. Vagy mi van..., mindenki szembejön a gyorsforgalmin? Nem mi vagyunk mégis a Sátán véletlen?
Válasz erre
1
2
alenka
2025. szeptember 08. 15:06
Az itteni agyatlan, ezerrel nyomuló cunci náci kukik vajon mennyi pénzt kapnak a kikent-kifent söprűnyéltől ( magyar péter )... ????
Válasz erre
7
0
abcd2k
2025. szeptember 08. 14:54
Orbán ritka jó beszédet adott elő, de a lényegi részeket nem vagy hamisan fogják fordítani, magyarázni. Az ukrán rész és az euró szerepe, az EU átszervezése különösen tetszett.
Válasz erre
15
0
tikkadt-szocske
2025. szeptember 08. 14:45
Az EU - ban a hazugság a menő, meg az üres polkorrekt narratíva. Ursula gépe gonosz orosz GPS - támadásnak volt kitéve. De Ursula nem gazolt be, mert nála volt a kedvenc seprűnyele, baj esetén meg huss...! Ha valaki öt évvel ezelőtt azt rebesgeti, hogy Ukrajna belátható időn belül EU tag lesz, MINDENKI pusztult volna el a röhögéstől, erre tessék, megindult a seggnyalás.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!