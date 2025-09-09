Ft
09. 09.
kedd
biztonság energia Szijjártó Péter

Hatalmas bejelentést tett Szijjártó Péter – újabb óriási lépésre készülünk Magyarország biztonsága érdekében

2025. szeptember 09. 07:55

A repülőtérről posztolt a tárcavezető.

2025. szeptember 09. 07:55
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel a budapesti repülőtérről jelentkezett be. A tárcavezető indulás előtt közzétett posztjában úgy fogalmazott: nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz, minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk.

Úgyhogy ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk”

– közölte.

„Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába, minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb” – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

(Mandiner/MTI)

Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

NokiNokedli
2025. szeptember 09. 09:47
Tán Berlinen keresztül érkezik a tisztára mosott russzki LNG gáz? A táplálékláncba mennyi zsidó és NER lesz?
polárüveg
2025. szeptember 09. 09:44
Az egyensúly árát ki kell fizetni. A keleti irányú beszerzések nem maradhatnak csak önmagukban ekkora ellenerő mellett.
csalodtamafideszben
2025. szeptember 09. 09:29
Lavór pipa lesz.
angie1
2025. szeptember 09. 09:02
Azt nem írja a cikk, hogy kivel is írunk alá szerződést...
