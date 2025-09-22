Merész lépésre készül Zelenszkij: ukrán katonákat küldene Törökországba és az Egyesült Királyságba

Putyin elszabadult: olyan kijelentést tett az orosz elnök, ami mindent megváltoztathat
Oroszország kész bármilyen fenyegetésre reagálni.
Újabb szintre emeli a háborút az elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvényjavaslatot nyújtott be a parlamenthez az ukrán fegyveres erők más országokba történő kiküldéséről – számolt be az Unian. A tervezet célja, hogy az ukrán katonák partnerállamok területén komplex katonai technikákat sajátítsanak el,
ezáltal erősítve Ukrajna területi integritásának védelmét, válaszul az orosz agresszió fokozódására.
A javaslat szerint egy korvett típusú hajót küldenének Törökországba 106 fős legénységgel. Emellett az Egyesült Királyságba öt aknamentesítő hajót irányoznának ki, egyenként 39 fős személyzettel.
