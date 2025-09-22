Ft
09. 22.
hétfő
09. 22.
hétfő
Ukrajna törvényjavaslat Volodimir Zelenszkij katona kiküldetés

Merész lépésre készül Zelenszkij: ukrán katonákat küldene Törökországba és az Egyesült Királyságba

2025. szeptember 22. 21:23

Újabb szintre emeli a háborút az elnök.

2025. szeptember 22. 21:23
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvényjavaslatot nyújtott be a parlamenthez az ukrán fegyveres erők más országokba történő kiküldéséről – számolt be az Unian. A tervezet célja, hogy az ukrán katonák partnerállamok területén komplex katonai technikákat sajátítsanak el, 

ezáltal erősítve Ukrajna területi integritásának védelmét, válaszul az orosz agresszió fokozódására

A javaslat szerint egy korvett típusú hajót küldenének Törökországba 106 fős legénységgel. Emellett az Egyesült Királyságba öt aknamentesítő hajót irányoznának ki, egyenként 39 fős személyzettel.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

