Három friss térkép bizonyítja: olyan tempóban nyomulnak előre az oroszok, amire senki nem számított

Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző friss térképeket tett közzé a frontvonalakról, amelyek több szakaszon is jelentős orosz előrenyomulást mutatnak. A nyílt forrásokból – fotók, videók és más elérhető adatok – dolgozó szakértő elemzése szerint a helyzet több térségben is kedvezőtlenül alakul Ukrajna számára – írja a Portfólió.