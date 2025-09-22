Ft
09. 22.
hétfő
háború orosz hadsereg front Ukrajna térkép

Három friss térkép bizonyítja: olyan tempóban nyomulnak előre az oroszok, amire senki nem számított

2025. szeptember 22. 17:56

Elképesztő sebességgel „falják fel” az oroszok Ukrajnát.

2025. szeptember 22. 17:56
null

Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző friss térképeket tett közzé a frontvonalakról, amelyek több szakaszon is jelentős orosz előrenyomulást mutatnak. A nyílt forrásokból – fotók, videók és más elérhető adatok – dolgozó szakértő elemzése szerint a helyzet több térségben is kedvezőtlenül alakul Ukrajna számára – írja a Portfólió

  • Dnyipropetrovszk megye: az orosz erők egyre mélyebben hatolnak be a régióba. Nyugati irányban előrenyomulva az elmúlt héten több települést foglaltak el, összesen hat falut vontak ellenőrzésük alá.
  • Donyeck megye, Liman térsége: az orosz hadsereg itt is jelentős teret nyert. Déli irányban előretörve elfoglalták Sandrigolove és Szerednje településeket, ezzel elvágtak egy újabb utánpótlási útvonalat a délebbre fekvő ukrán erődváros számára. Liman, a háború előtt mintegy 20 ezres város elfoglalása stratégiai jelentőségű lenne, hiszen innen a Donyec folyón átkelve Szlavjanszk és Kramatorszk is orosz nyomás alá kerülhet.
  • Novopavlivka térsége: kisebb előrelépést is elértek az oroszok, amikor nyugati irányban megszerezték Muravkát. Ez az utolsó település a megyehatár előtt, így elfoglalásával újabb ponton nyílhat meg az út Dnyipropetrovszk megye felé.

A felsorolt fejlemények arra utalnak, hogy az orosz erők több frontszakaszon is lendületbe kerültek. Ugyanakkor az ukrán vezérkari főnök, Olekszandr Szirszkij arról számolt be, hogy Pokrovszk térségében az ukrán csapatok kisebb területeket vissza tudtak foglalni az elmúlt napokban.

Nyitókép: Dmytro Smolienko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

akitiosz
2025. szeptember 22. 19:24
"Donyeck megye, Liman térsége: az orosz hadsereg itt is jelentős teret nyert." Az már régen orosz terület volt a több mint két évvel ezelőtti ukrán ellentámadásig, aminek az eredményeit az oroszoknak több mint két év alatt sem sikerült visszafoglalniuk. Liman nem holnap fog megint orosz kézre kerülni.
nempolitizalok-0
2025. szeptember 22. 19:23
Még gyorsabban kell, mert a németeknek, angoloknak és a baltiaknak már nagyon forró a segge alatt a talaj.
akitiosz
2025. szeptember 22. 19:21
Az orosz előrenyomulás elképesztően lassú, ezzel a tempóval még évekig fog tartani a háború. A világháborúban alig több mint 2 év alatt jutottak el Sztálingrádtól Berlinig. Ebben a háborúban még csak Donyecket sem sikerült elfoglalni lassan 4 év alatt, és belátható időn belül nem is fog. Ami igazán elképesztő az a mai kor újságírása. :-(
Box Hill
2025. szeptember 22. 19:11
Az orosz imperializmus hagyományokra tekint vissza, vannak, akik azt tartják: ez Oroszország fő hagyománya. „Az orosz történelemben – a legjelesebb történészük, Kljucsevszkíj szavaival – ’belülről van bekódolva a terjeszkedési, a kolonializációs kényszer’.” Gogol lelkesülten írt arról, hogy hazája majd a fél világot uralma alá hajtotta. Dosztojevszkíj pedig Konstantinápoly elfoglalása után vágyakozott. Puskin verssel üdvözölte a lengyelek 1831-es szabadságharcának leverését. Tyucsev még a halálos ágyán is az után érdeklődött, hogyan foglalták el az orosz csapatok a khivai kánátust. de Custine márki, a francia utazó, 1839-ben úgy látta: Az orosz nép ma képtelen bármit is elérni, kivéve a világ elfoglalását. Hasonlóan látta Marx: Az orosz történelem nem más, mint terjeszkedés, amely helyettesíti a belső életképességet.
