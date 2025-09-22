Három friss térkép bizonyítja: olyan tempóban nyomulnak előre az oroszok, amire senki nem számított

Ezt látni kell: felszálltak az ukrán F–16-osok, és brutális csapást mértek az orosz rakétákra (VIDEÓ)
Lélegzetelállító felvétel látott napvilágot.
Elképesztő sebességgel „falják fel” az oroszok Ukrajnát.
Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző friss térképeket tett közzé a frontvonalakról, amelyek több szakaszon is jelentős orosz előrenyomulást mutatnak. A nyílt forrásokból – fotók, videók és más elérhető adatok – dolgozó szakértő elemzése szerint a helyzet több térségben is kedvezőtlenül alakul Ukrajna számára – írja a Portfólió.
A felsorolt fejlemények arra utalnak, hogy az orosz erők több frontszakaszon is lendületbe kerültek. Ugyanakkor az ukrán vezérkari főnök, Olekszandr Szirszkij arról számolt be, hogy Pokrovszk térségében az ukrán csapatok kisebb területeket vissza tudtak foglalni az elmúlt napokban.
Oroszország kész bármilyen fenyegetésre reagálni.
Nyitókép: Dmytro Smolienko / NurPhoto / NurPhoto via AFP