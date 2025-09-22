Ft
09. 22.
hétfő
vadászgépek háború Ukrajna F-16 orosz rakéta

Ezt látni kell: felszálltak az ukrán F–16-osok, és brutális csapást mértek az orosz rakétákra (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 17:37

Lélegzetelállító felvétel látott napvilágot.

2025. szeptember 22. 17:37
null

Az ukrán légierő rendkívül ritka felvételt tett közzé, amely részletesen bemutatja, miként vadásznak le F–16-os vadászgépek ellenséges célpontokat – számolt be róla a Portfólió. A közösségi médiában terjedő videón jól látható, amint az ukrán légierő egyik legfontosabb harci géptípusa, az F–16-os, 

bevetés közben a levegőben semmisít meg egy orosz H–101-es cirkálórakétát.

A felvételek a leírás szerint szeptember 20-án, nappali körülmények között készültek. A dokumentáció a rakétaindítás pillanatát is rögzíti, majd legalább három robbanás figyelhető meg az égen. A közlés alapján a H–101-es cirkálórakétákat AIM–9 „Sidewinder" rövid hatótávolságú levegő–levegő rakétákkal semmisítették meg. 

A videó végén három F–16-os gép tűnik fel, ám nem derül ki egyértelműen, hány vadászgép vett részt az akcióban, illetve pontosan mennyi orosz cirkálórakétát sikerült megsemmisíteni.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció (Ukrainian Presidency / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP) 

 

Jospehe998
2025. szeptember 22. 19:26
Most komolyan ez a lélegzetelállító videó? Vagy már az is csoda hogy nem zuhantak le.
kalyibagaliba
2025. szeptember 22. 19:21
Inkább hagyták volna. Az kevesebbe kerül. Ha igaz?!
billysparks
2025. szeptember 22. 19:06
Orosz propaganda ( Koronaszepi)
zsugabubus-2
2025. szeptember 22. 19:01
A második részt már forgatják, ott szilvalekvárral dobja le az égből Jevhenyij a .... a.... az orosz BÁRMIT is!
