Ezt látni kell: felszálltak az ukrán F–16-osok, és brutális csapást mértek az orosz rakétákra (VIDEÓ)

Az ukrán légierő rendkívül ritka felvételt tett közzé, amely részletesen bemutatja, miként vadásznak le F–16-os vadászgépek ellenséges célpontokat – számolt be róla a Portfólió. A közösségi médiában terjedő videón jól látható, amint az ukrán légierő egyik legfontosabb harci géptípusa, az F–16-os,

bevetés közben a levegőben semmisít meg egy orosz H–101-es cirkálórakétát.

A felvételek a leírás szerint szeptember 20-án, nappali körülmények között készültek. A dokumentáció a rakétaindítás pillanatát is rögzíti, majd legalább három robbanás figyelhető meg az égen. A közlés alapján a H–101-es cirkálórakétákat AIM–9 „Sidewinder” rövid hatótávolságú levegő–levegő rakétákkal semmisítették meg.

A videó végén három F–16-os gép tűnik fel, ám nem derül ki egyértelműen, hány vadászgép vett részt az akcióban, illetve pontosan mennyi orosz cirkálórakétát sikerült megsemmisíteni.