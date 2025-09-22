Ezt látni kell: felszálltak az ukrán F–16-osok, és brutális csapást mértek az orosz rakétákra (VIDEÓ)

Putyin elszabadult: olyan kijelentést tett az orosz elnök, ami mindent megváltoztathat
Oroszország kész bármilyen fenyegetésre reagálni.
Lélegzetelállító felvétel látott napvilágot.
Az ukrán légierő rendkívül ritka felvételt tett közzé, amely részletesen bemutatja, miként vadásznak le F–16-os vadászgépek ellenséges célpontokat – számolt be róla a Portfólió. A közösségi médiában terjedő videón jól látható, amint az ukrán légierő egyik legfontosabb harci géptípusa, az F–16-os,
bevetés közben a levegőben semmisít meg egy orosz H–101-es cirkálórakétát.
A felvételek a leírás szerint szeptember 20-án, nappali körülmények között készültek. A dokumentáció a rakétaindítás pillanatát is rögzíti, majd legalább három robbanás figyelhető meg az égen. A közlés alapján a H–101-es cirkálórakétákat AIM–9 „Sidewinder” rövid hatótávolságú levegő–levegő rakétákkal semmisítették meg.
A videó végén három F–16-os gép tűnik fel, ám nem derül ki egyértelműen, hány vadászgép vett részt az akcióban, illetve pontosan mennyi orosz cirkálórakétát sikerült megsemmisíteni.
A nyitókép illusztráció (Ukrainian Presidency / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP)