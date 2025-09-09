Megint Magyarországon verték el a port az EP-ben, amiért nem csatlakozhat Ukrajna azonnal

Kaja Kallas csak akkor adná vissza a zárolt orosz vagyont, ha Moszkva jóvátételt fizet
Az uniós tagállamok egy része továbbra is rátenné a kezét a mintegy 210 milliárd euróra.
Kaja Kallas és Marta Kos mellett a balliberális képviselők is Magyarországot támadták.
Az Index beszámolója szerint ismét éles vita zajlott kedden az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, ahol az ukrajnai háborúról, a béke lehetőségeiről és Ukrajna EU-csatlakozásáról cseréltek eszmét a képviselők.
A vitán Kaja Kallas külügyi főképviselő és Marta Kos bővítési biztos képviselte az Európai Bizottságot, miközben több frakció is Magyarországot bírálta, amiért egyedüli tagállamként blokkolja a tárgyalások megkezdését.
Ezt is ajánljuk a témában
Az uniós tagállamok egy része továbbra is rátenné a kezét a mintegy 210 milliárd euróra.
Kallas szerint
amíg Oroszország folytatja a törvénytelen háborúját, nekünk harcolnunk kell ellene”.
Az észt biztos a további szankciók, a fegyverszállítások és a csatlakozási tárgyalások gyors megindítása mellett érvelt, miközben arról beszélt, hogy Ukrajna már 169 milliárd eurónyi támogatást kapott, és készül a 19. szankciócsomag is.
Ezt is ajánljuk a témában
Kaja Kallas addig hallani sem akar engedményekről, amíg Oroszország el nem fogadja a teljes körű, feltétel nélküli tűzszünetet.
Marta Kos szlovén biztos szintén Ukrajna tagságát sürgette, mondván:
Ukrajna jövője Európában van.”
Beszédében a reformok eredményeit méltatta, ugyanakkor leszögezte, hogy
minden reform és fejezetnyitás egyértelmű üzenet Moszkvának”.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nincs tervünk Orbánra” – vallotta be Marta Kos, aki 2030-ig az Európai Unióban szeretné látni Ukrajnát.
Több képviselő is felhívta a figyelmet arra, hogy a háború érdemi lezárásának nincsenek meg a feltételei. A néppárti és szocialista frakciók képviselői
A liberális és zöld politikusok pedig egyenesen uniós katonák Ukrajnába telepítését szorgalmazták, amit békegaranciának próbáltak beállítani.
A képviselők élesen bírálták Magyarországot is. A finn néppárti Pekka Toveri egyenesen úgy fogalmazott:
Teljesen elfogadhatatlan, hogy Magyarország Oroszországgal szabotálja Ukrajna EU-csatlakozását.”
A feszült hangvételű vitában a Fidesz EP-képviselői ismét a józan ész és a békepárti álláspont képviselőiként szólaltak fel.
Gál Kinga arra figyelmeztetett, hogy az uniós katonai tervek nem a békét, hanem a háború eszkalációját hozzák közelebb.
Ezt a háborút nem a csatatéren, csakis diplomáciai úton lehet megnyerni”
– hangsúlyozta. Hozzátette:
súlyos politikai hiba a bővítést összemosni a biztonságpolitikával, miközben Ukrajna még messze van a koppenhágai kritériumok teljesítésétől.
Dömötör Csaba számokkal érzékeltette a háború költségeit:
eddig 169 milliárd eurót költött az EU Ukrajnára, és a következő költségvetési ciklusban további százmilliárdot szánnának Kijevnek.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fidesz EP-képviselője szerint Magyar Péter pártja Brüsszel elvárásait követve növelné a jövedelemadót és eltörölné a családi kedvezményeket.
Ez a vita nemcsak Ukrajnáról szól. Ha az európai gazdaság stagnál, a pénzt máshonnan kell elvenni – a kohéziós és agrártámogatásokból”
– figyelmeztetett.
A politikus szerint
nem lehet úgy segíteni Ukrajnát, hogy közben az európai gazdaság beleroppan.
Ferenc Viktória felszólalásában a kárpátaljai magyarok helyzetét hozta szóba, akik szerinte a háború mellett jogkorlátozást, megfélemlítést és diszkriminációt is elszenvednek.
Magyarország tiszteletben tartja az uniós csatlakozási feltételeket, a nemzeti kisebbségek jogait és a békét szorgalmazza, ezt önöktől is joggal elvárhatjuk”
– zárta felszólalását a képviselő.
***
Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP