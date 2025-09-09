Ft
09. 09.
kedd
Ferenc Viktória Marta Kos Ukrajna EU-csatlakozása Ukrajna Fidesz Dömötör Csaba Európai Parlament Kaja Kallas Európai Unió Gál Kinga

Megint Magyarországon verték el a port az EP-ben, amiért nem csatlakozhat Ukrajna azonnal

2025. szeptember 09. 20:00

Kaja Kallas és Marta Kos mellett a balliberális képviselők is Magyarországot támadták.

2025. szeptember 09. 20:00
null

Az Index beszámolója szerint ismét éles vita zajlott kedden az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, ahol az ukrajnai háborúról, a béke lehetőségeiről és Ukrajna EU-csatlakozásáról cseréltek eszmét a képviselők.

Kaja Kallas
Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

A vitán Kaja Kallas külügyi főképviselő és Marta Kos bővítési biztos képviselte az Európai Bizottságot, miközben több frakció is Magyarországot bírálta, amiért egyedüli tagállamként blokkolja a tárgyalások megkezdését.

Kallas szerint

amíg Oroszország folytatja a törvénytelen háborúját, nekünk harcolnunk kell ellene”.

Az észt biztos a további szankciók, a fegyverszállítások és a csatlakozási tárgyalások gyors megindítása mellett érvelt, miközben arról beszélt, hogy Ukrajna már 169 milliárd eurónyi támogatást kapott, és készül a 19. szankciócsomag is.

Marta Kos szlovén biztos szintén Ukrajna tagságát sürgette, mondván:

Ukrajna jövője Európában van.”

Beszédében a reformok eredményeit méltatta, ugyanakkor leszögezte, hogy

minden reform és fejezetnyitás egyértelmű üzenet Moszkvának”.

Marta Kos
Forrás: Elena COVALENCO / AFP

Több képviselő is felhívta a figyelmet arra, hogy a háború érdemi lezárásának nincsenek meg a feltételei. A néppárti és szocialista frakciók képviselői

  • Oroszország elleni erősebb fellépést,
  • több fegyvert és
  • keményebb szankciókat követeltek.

A liberális és zöld politikusok pedig egyenesen uniós katonák Ukrajnába telepítését szorgalmazták, amit békegaranciának próbáltak beállítani.

Hazánk továbbra is célkeresztben

A képviselők élesen bírálták Magyarországot is. A finn néppárti Pekka Toveri egyenesen úgy fogalmazott:

Teljesen elfogadhatatlan, hogy Magyarország Oroszországgal szabotálja Ukrajna EU-csatlakozását.”

A feszült hangvételű vitában a Fidesz EP-képviselői ismét a józan ész és a békepárti álláspont képviselőiként szólaltak fel.

Gál Kinga arra figyelmeztetett, hogy az uniós katonai tervek nem a békét, hanem a háború eszkalációját hozzák közelebb.

Ezt a háborút nem a csatatéren, csakis diplomáciai úton lehet megnyerni”

– hangsúlyozta. Hozzátette:

súlyos politikai hiba a bővítést összemosni a biztonságpolitikával, miközben Ukrajna még messze van a koppenhágai kritériumok teljesítésétől.

Dömötör Csaba számokkal érzékeltette a háború költségeit:

eddig 169 milliárd eurót költött az EU Ukrajnára, és a következő költségvetési ciklusban további százmilliárdot szánnának Kijevnek.

Ez a vita nemcsak Ukrajnáról szól. Ha az európai gazdaság stagnál, a pénzt máshonnan kell elvenni – a kohéziós és agrártámogatásokból”

– figyelmeztetett.

Dömötör Csaba
Forrás:  Facebook

A politikus szerint

nem lehet úgy segíteni Ukrajnát, hogy közben az európai gazdaság beleroppan.

Ferenc Viktória felszólalásában a kárpátaljai magyarok helyzetét hozta szóba, akik szerinte a háború mellett jogkorlátozást, megfélemlítést és diszkriminációt is elszenvednek.

Magyarország tiszteletben tartja az uniós csatlakozási feltételeket, a nemzeti kisebbségek jogait és a békét szorgalmazza, ezt önöktől is joggal elvárhatjuk”

– zárta felszólalását a képviselő.

***

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

