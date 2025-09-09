Megint Magyarországon verték el a port az EP-ben, amiért nem csatlakozhat Ukrajna azonnal

Az Index beszámolója szerint ismét éles vita zajlott kedden az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, ahol az ukrajnai háborúról, a béke lehetőségeiről és Ukrajna EU-csatlakozásáról cseréltek eszmét a képviselők.

A vitán Kaja Kallas külügyi főképviselő és Marta Kos bővítési biztos képviselte az Európai Bizottságot, miközben több frakció is Magyarországot bírálta, amiért egyedüli tagállamként blokkolja a tárgyalások megkezdését.