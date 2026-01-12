Ft
elemzés mráz ágoston sámuel szalai zoltán fidesz

Miért volt kulcsfontosságú a 106 jelölt bemutatása? – Szalai Zoltán és Mráz Ágoston elemzése a Fidesz kongresszusról

2026. január 12. 19:00

A Fidesz–KDNP kongresszusa nemcsak látványos politikai esemény volt, hanem egyértelmű üzenetet is hordozott a 2026-os választások előtt.

2026. január 12. 19:00
null

 

A Mandiner élő műsorában elhangzott panelbeszélgetésben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője elemezte, miért volt politikailag meghatározó a 106 egyéni jelölt egyidejű bemutatása.

A beszélgetés középpontjában az állt, hogy a jelöltlista egyszerre jelez stabilitást és megújulást: tapasztalt politikusok és új arcok együtt mutatták meg, hogy a kormánypárt nem kampánykísérletekben, hanem szervezett, hosszú távú stratégiában gondolkodik.

 Az elemzők szerint ez a lépés erődemonstrációként is értelmezhető, különösen egy bizonytalan nemzetközi környezetben.

A panelben szó esik a kongresszus nemzetközi üzeneteiről, a nemzedékváltás politikai jelentőségéről, valamint arról is, miért vált központi szlogenné a „biztos választás”.

Nézze meg a teljes elemzést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

cirmos
2026. január 12. 20:50
meg is nézték online vagy ötezren a rendkívüli eseményt!
Takagi
2026. január 12. 20:32
A kormány ( Fidesz-KDNP) sok profiból tud választani. A Fostosnak maradtak a komcsi múmiák, vagy a tudatlan selejtek.
templar62
2026. január 12. 20:03
Még 90 nap . ( 10x7 ) + ( 2 x 7 ) + 6 .
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 12. 19:52
És ilyenkor érzek én szekunder szégyent az óellenzék miatt, hogy ilyen dilettáns banda nyerte magát hülyére 2010 óta. 🤣🤣🤣 óriási ez a vergődés
