Eszkalálódik a helyzet: ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre

Ballisztikus rakétát lőttek ki Jemenből Izraelre, megszólaltak a riadószirénák Jeruzsálemben és Ciszjordániában – számolt be a hírről a The Times of Israel.

A riasztás kezdetét követően néhány perccel lelőtte a rakétát az izraeli légvédelem.

A jemeni húszik ezzel a támadással valószínűleg a Hamász vezetői ellen indított izraeli légicsapást akarták megtorolni. Veszteségekről eddig nem érkezett hír.