Eszkalálódik a helyzet: ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre

Elképesztő támadást hajtott végre az izraeli hadsereg: a legváratlanabb helyen támadták meg a Hamász vezetőit
„Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában” – közölték.
Pattanásig feszült a hangulat a Közel-Keleten.
Ballisztikus rakétát lőttek ki Jemenből Izraelre, megszólaltak a riadószirénák Jeruzsálemben és Ciszjordániában – számolt be a hírről a The Times of Israel.
A riasztás kezdetét követően néhány perccel lelőtte a rakétát az izraeli légvédelem.
A jemeni húszik ezzel a támadással valószínűleg a Hamász vezetői ellen indított izraeli légicsapást akarták megtorolni. Veszteségekről eddig nem érkezett hír.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Jack GUEZ / AFP
