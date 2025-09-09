Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
izraeli háború ballisztikus rakéta rakéta légvédelem Izrael Hamász jemen izraeli hadsereg Katar Jeruzsálem

Eszkalálódik a helyzet: ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre

2025. szeptember 09. 19:49

Pattanásig feszült a hangulat a Közel-Keleten.

2025. szeptember 09. 19:49
null

Ballisztikus rakétát lőttek ki Jemenből Izraelre, megszólaltak a riadószirénák Jeruzsálemben és Ciszjordániában – számolt be a hírről a The Times of Israel.

A riasztás kezdetét követően néhány perccel lelőtte a rakétát az izraeli légvédelem.

A jemeni húszik ezzel a támadással valószínűleg a Hamász vezetői ellen indított izraeli légicsapást akarták megtorolni. Veszteségekről eddig nem érkezett hír.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: Jack GUEZ / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzkeptiKUSS
2025. szeptember 09. 20:27
Vegyétek már észre, hogy ez is proxi háború. A jemeniek, palesztinok csak eszközök. Ha elfogynak lesz másik. Valahonnan, talán a muszlim világból mindenhonnan, jön a lé és a fegyver, inkább az utóbbi, ha nem a kormánytól akkor az ottani gazdagoktól. Ennek a konfliktusnak nincs jó megoldása.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 09. 20:07 Szerkesztve
Az antiszemiták pipázzák le a kecskeb@szó álláhuákbározókat! Bőnyállal. :-)
Válasz erre
3
1
60pusztai-cirmos-lo
2025. szeptember 09. 20:02
szarrágó hívja fel jement, hogy mellettük is kiállunk.
Válasz erre
0
2
vi-ktt
2025. szeptember 09. 20:02
A helyzet az, hogy Izrael elmeháborodott vezetői egy játszmát játszanak már 2001 szeptember 11.e TERVEZÉSE ÓTA, amit szintén Nyahú és bandája talált ki, szervezett meg és hajtott végre! Erről itt találsz egy gyors elemzést: youtube.com/watch?v=sS9xidsyxXY És ha van időd, ajánlom nézd meg ezt a filmet IS! videa.hu/videok/film-animacio/ima-az-armageddonert-2024-202497thriller-dokumentum-TrkODstYxccVuOtk Ezek az állatok nem most kezdték! Szerveztek ezek már Holokausztot, profik benne... És hogy miért? - Mert "Meg vagyon írva!" , azért!!!!!! videa.hu/videok/tudomany-technika/kereszteny-muszlim-haboru-es-kik-profeciak-rabbik-zsido-oqHKbXYZ9VYoDHGw
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!