09. 09.
kedd
izraeli háború támadás Donald Trump Izrael Hamász izraeli hadsereg Katar Doha

Elképesztő támadást hajtott végre az izraeli hadsereg: a legváratlanabb helyen támadták meg a Hamász vezetőit

2025. szeptember 09. 18:08

„Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában” – közölték.

2025. szeptember 09. 18:08
null

Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen. Először a hadsereg és a belbiztonsági szolgálat (Sin Bet) jelentette ezt be, majd a miniszterelnöki hivatal megerősítette, hozzátéve hogy a támadás egy teljesen független izraeli művelet volt.

Médiajelentések szerint kedden délután robbanások hallatszottak Katar fővárosában, Dohában.

A feltételezett rakétabecsapódások egy olyan találkozó elején érték a Hamász Katarban tartózkodó vezetőit – Halíl al-Hajját, a Hamász politikai irodájának igazgatóhelyettesét, valamint Hálid Mesált, Muhammad Darvist, Rázi Hamadot és Ízzat ar-Risákot –, amelyen a cél Donald Trump amerikai elnök javaslatának megvitatása volt a gázai háború lezárásával kapcsolatban. A találkozón jelen volt Zaher Dzsabarin, a szervezet ciszjordániai vezetője is.

A célba vett vezetők évek óta irányították a Hamász tevékenységét, közvetlen felelősséget viselnek a 2023. október 7-i mészárlásért és az Izrael ellen folytatott háború irányításáért”

– állt a hadsereg és a Sin Bet közös közleményében. „A támadás előtt lépéseket tettek a civil áldozatok számának minimalizálására, többek között precíziós fegyverek és kiegészítő hírszerzési információk alkalmazásával. Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában” – tették hozzá.

(MTI)

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.

