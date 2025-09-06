Ft
09. 06.
szombat
Benjamin Netanjahu Izrael gázai övezet

Az izraeli hadsereg arra kérte a Gázaváros lakóit, hogy haladéktalanul hagyják el otthonaikat

2025. szeptember 06. 17:46

Benjámin Netanjahu miniszterelnök augusztus elején jelentette be az újabb gázai offenzívát, amelynek során az izraeli hadsereg hetek óta a város északi részeit támadja.

2025. szeptember 06. 17:46
null

Az izraeli hadsereg szombaton arra szólította fel a Gázavárosban élő palesztinokat, hogy hagyják el otthonaikat, és költözzenek a délen kijelölt tengerparti övezetre – írja a Reuters

Benjámin Netanjahu miniszterelnök augusztus elején jelentette be az újabb gázai offenzívát, amelynek során az izraeli hadsereg hetek óta a város északi részeit támadja. Netanjahu úgy fogalmazott, hogy Gázaváros a Hamász központja, és elfoglalása elengedhetetlen a szervezet legyőzéséhez.

Avichai Adraee, az izraeli hadsereg szóvivője az X-en közölte: 

a lakosoknak a Gáza déli részén fekvő Hán Júnisz mellett kijelölt tengerparti területre kell menniük, ahol élelmiszert, orvosi ellátást és menedéket ígérnek számukra. 

A szóvivő ezt a területet „humanitárius zónának” nevezte.

Nyitókép: Jack GUEZ / AFP

asszaur
•••
2025. szeptember 06. 19:41 Szerkesztve
A cionizmus pszihiátriai betegség. Aki képes elhinni hogy ő magasabbrendű ("Választott"), és ezért bárkit megölhet, mert az alacsonyabbrendű, azt egy normális világban diliházba zárnák. Most viszont ők kormányozzák a világot.
Nasi12
2025. szeptember 06. 19:32
Egy toronyház pont úgy omlott össze gázában ma mint az ikertornyok newyorkban. De ezt beismerte az izraeli hadsereg, hogy ök robbantották fel. A newyorki kapcsán viszont kitalálódott a terririzmus büvszó és életbe lépett a nato ötödik cikkej. Egyetlen példaként. De ifj lüke bush nem váltott le senkit a cianal. Pedig aznap este odarohant.
Vata Aripeit
2025. szeptember 06. 19:26
Nincs olyan, hogy palesztina, nincs olyan, hogy palesztin nép. Ujgurok vannak? Miammarban kiket öltek a buddhisták? Tajvanon kik laknak? Aki erősebb az diktál, aki gyengébb az gyengébb. Ne legyünk már meglepve! Egyszer mindekinek , mindennek eljön az ideje. Hitler is próbálkozott, nem jött össze neki. De ne lóbáljuk már a morállófaszt! Kalas kajla, vagy ki az eu egyik vezetője még azt sem tudta, hogy az oroszok nyerték II.vh.-t. Meg pl kína. Nem a japánok, és nem az észtek. Teljesen elkorcsosult ez a világ, de ez van. Ld orbán verd ki ferinek..phhee
counter-revolution
•••
2025. szeptember 06. 19:23 Szerkesztve
„Aki meg akarja akadályozni egy palesztin állam létrehozását, támogatnia kell a Hamász megerősítését és a Hamásznak való pénz átutalását… Ez a stratégiánk része, hogy elszigeteljük a gázai palesztinokat a ciszjordániai palesztinoktól.” - Benjamin Netanjahu, 2019. március
