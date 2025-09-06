Az izraeli hadsereg arra kérte a Gázaváros lakóit, hogy haladéktalanul hagyják el otthonaikat

Az izraeli hadsereg szombaton arra szólította fel a Gázavárosban élő palesztinokat, hogy hagyják el otthonaikat, és költözzenek a délen kijelölt tengerparti övezetre – írja a Reuters.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök augusztus elején jelentette be az újabb gázai offenzívát, amelynek során az izraeli hadsereg hetek óta a város északi részeit támadja. Netanjahu úgy fogalmazott, hogy Gázaváros a Hamász központja, és elfoglalása elengedhetetlen a szervezet legyőzéséhez.

Avichai Adraee, az izraeli hadsereg szóvivője az X-en közölte:

a lakosoknak a Gáza déli részén fekvő Hán Júnisz mellett kijelölt tengerparti területre kell menniük, ahol élelmiszert, orvosi ellátást és menedéket ígérnek számukra.

A szóvivő ezt a területet „humanitárius zónának” nevezte.

Nyitókép: Jack GUEZ / AFP