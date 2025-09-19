Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nagy-Britannia Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Izrael Afganisztán Palesztina Egyesült Államok

Drámai beismerés az amerikai elnöktől: „Putyin cserben hagyott”

2025. szeptember 19. 07:14

Donald Trump Charlie Kirkről is megemlékezett brit állami látogatásának végén, akinek egészen haláláig elnöki jövőt jósolt.

2025. szeptember 19. 07:14
null

Donald Trump amerikai elnök angliai útjának záróakkordjaként Keir Starmer brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatót Londonban. A megbeszélés fő témái az ukrajnai háború, Charlie Kirk meggyilkolása és a gázai helyzet voltak – számolt be a CNN.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump meglepően nyíltan elismerte, hogy az ukrajnai háború lezárása nem halad az általa remélt ütemben:

„Azt hittem, a legegyszerűbb ügy lesz, mert jó a kapcsolatom Putyinnal. Ő azonban cserben hagyott. Nagyon cserben hagyott”

– mondta.

Emlékeztetett arra, hogy szeptemberben Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, majd Volodimir Zelenszkijjel és több európai vezetővel Washingtonban, ám ezek a találkozók nem hoztak áttörést.

„Oroszország és Ukrajna ügye el fog rendeződni, de háborúban sosem lehet biztosra menni”

– fogalmazott, hozzátéve: „A háború kiszámíthatatlan, sokszor épp az ellenkezője történik annak, amit várnánk.”

Trump szerint a kulcs az energiaárak alakulásában rejlik. „Ha az olajár lemegy, Putyin kénytelen lesz kiszállni a háborúból. Nem lesz választása” – mondta, és felszólította az európai országokat, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanakkor Trump azt is kijelentette: 

„Ez a háború nem érinti az Egyesült Államokat.” Bár bízik a „jó hírekben”, világossá tette, hogy az amerikai érdekek szempontjából a konfliktus nem jelent közvetlen fenyegetést.

Egy lehetséges elnököt veszítettek el

Trump hosszasan beszélt a múlt héten meggyilkolt konzervatív véleményformálóról, Charlie Kirkről is:

Egy nagyszerű amerikai, akinek elnöki jövőt jósoltam. Senkit nem láttam, aki ennyire meg tudta szólítani a fiatalokat”

– mondta.

Hozzátette, hogy Kirk halála megrázta a republikánus tábort, és külön megköszönte a brit állampolgároknak a részvétnyilvánításokat. Az elnök és több kormánytag várhatóan részt vesz Kirk arizonai gyászszertartásán a hétvégén.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump nem tágít Izrael mellől

A gázai konfliktusról szólva Trump egyértelműen Izrael mellett állt ki, elsődleges célként a túszok azonnali szabadon bocsátását nevezve meg.

Most, azonnal akarom a túszok szabadon bocsátását”

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy olyan történeteket hallott a már szabadult foglyoktól, „amelyeket soha nem gondolt volna lehetségesnek”. Ellentétben Starmerrel, Trump élesen ellenezte egy palesztin állam brit elismerését. „Ez az egyik kevés vitás kérdés köztünk” – mondta az elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Afganisztán: vissza kell szerezni Bagramot

Trump röviden kitért Afganisztánra is, kijelentve:

Vissza akarjuk szerezni a Bagram légibázist.”

Élesen bírálta Joe Biden előző kormányát a 2021-es kivonulás miatt, mondván, az Egyesült Államok „eladta a bázist semmiért”.

Ezt is ajánljuk a témában

Felemás mérleg

A CNN szerint Trump brit látogatásának hivatalos célja a „különleges kapcsolat” megerősítése volt, de a sajtótájékoztató fő üzenetei inkább világpolitikai kérdésekre összpontosítottak, semmint a két állam kapcsolatára. Így a csatorna szerint kérdéses, hogy a diplomáciai vizit teljes mértékben sikeresnek tekinthető-e.

***

Fotó: Leon Neal / POOL / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rejszmano
2025. szeptember 19. 08:51
Szerintem nagyon jó végzi Trump a rá kirótt feladatot. A hülyéknek nyomja a dumát ("a kutya ugat"), közben hagyja, hogy az események az euroatlanti érdekeknek megfeleően alakuljanak ("a karaván halad")
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. szeptember 19. 08:49
kovsa2: "Nem tudom miért, de egyre inkább az az érzésem, hogy az amerikaiak, de a vezetés biztos, elveszítették a realitás érzéküket. Trump úgy viselkedik, mint egy toporzékoló kisgyerek a nyalóka boltban..." Igen, de nem tudhatjuk milyen harcot kell megvívnia a HH-mal és mi a kötelező kellék és milyen taposóaknákat kénytelen kerülgetni.
Válasz erre
0
0
kovsa2
2025. szeptember 19. 08:41
"Most, azonnal akarom a túszok szabadon bocsátását” Nem tudom miért, de egyre inkább az az érzésem, hogy az amerikaiak, de a vezetés biztos, elveszítették a realitás érzéküket. Trump úgy viselkedik, mint egy toporzékoló kisgyerek a nyalóka boltban. "Most, azonnal akarok egyet!" De az anyuka mást akar. Ezért toporzékol. De lehet, nem is ez a legnagyobb probléma. Hanem, hogy még mindig nem látja a fától az erdőt. Nem látja, hogy a nyugati vezetők nem a barátai, hanem az ellenségei. A kommunizmus által uralkodni akaró "mélyállam" bábjai, és minden lehetséges alkalommal betartanak neki. Ellene dolgoznak, mert ő a főnökei ellen dolgozik. Jó lenne már végre ezeket a "főnököket" látni. (Szerintem, lassan, de biztosan, kezd vékonyodni az őket takaró függöny.)
Válasz erre
1
1
europész
2025. szeptember 19. 08:35
Trump hagyta eloszor cserben Putyint. Okfejtesem a kovetkezo es egyszeru. Putyint mar jo parszor atvertek az elozo amcsi vezetok a kis Busig visszamenoleg.Akkor most miert is bizzon a mostani adminisztracioban? Trumpnak mindenkeppen le kellett volna allitani a fegyverszallitasokat nullara es nem kellene hallgatni az eus senkihaziakra meg a fegyverlobbira.Szerintem az oroszok erre hamar reagaltak volna es az ukranok is belattak volna,hogy vesztettek es halasak lehetnek,hogy ennyivel megusztak a kalandot.Minden tovabbi tamogatasuk Ukrajna zsugorodasaval es lakossaganak csokkenesevel fog jarni. Az ujjaepites majd szaz evig fog tartani ha lesz ra keret.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!