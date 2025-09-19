Drámai beismerés az amerikai elnöktől: „Putyin cserben hagyott”

Emlékeztetett arra, hogy szeptemberben Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, majd Volodimir Zelenszkijjel és több európai vezetővel Washingtonban, ám ezek a találkozók nem hoztak áttörést.

„Oroszország és Ukrajna ügye el fog rendeződni, de háborúban sosem lehet biztosra menni”

– fogalmazott, hozzátéve: „A háború kiszámíthatatlan, sokszor épp az ellenkezője történik annak, amit várnánk.”

Trump szerint a kulcs az energiaárak alakulásában rejlik. „Ha az olajár lemegy, Putyin kénytelen lesz kiszállni a háborúból. Nem lesz választása” – mondta, és felszólította az európai országokat, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával.