Drámai beismerés az amerikai elnöktől: „Putyin cserben hagyott”

Fejedelmi fogadtatás: így érkezett meg Donald Trump Windsorba (FOTÓK, VIDEÓ)
A királyi család a brit uralkodóházhoz méltó külsőségekkel üdvözölte az amerikai elnököt.
Donald Trump Charlie Kirkről is megemlékezett brit állami látogatásának végén, akinek egészen haláláig elnöki jövőt jósolt.
Donald Trump amerikai elnök angliai útjának záróakkordjaként Keir Starmer brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatót Londonban. A megbeszélés fő témái az ukrajnai háború, Charlie Kirk meggyilkolása és a gázai helyzet voltak – számolt be a CNN.
Trump meglepően nyíltan elismerte, hogy az ukrajnai háború lezárása nem halad az általa remélt ütemben:
„Azt hittem, a legegyszerűbb ügy lesz, mert jó a kapcsolatom Putyinnal. Ő azonban cserben hagyott. Nagyon cserben hagyott”
– mondta.
Emlékeztetett arra, hogy szeptemberben Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, majd Volodimir Zelenszkijjel és több európai vezetővel Washingtonban, ám ezek a találkozók nem hoztak áttörést.
„Oroszország és Ukrajna ügye el fog rendeződni, de háborúban sosem lehet biztosra menni”
– fogalmazott, hozzátéve: „A háború kiszámíthatatlan, sokszor épp az ellenkezője történik annak, amit várnánk.”
Trump szerint a kulcs az energiaárak alakulásában rejlik. „Ha az olajár lemegy, Putyin kénytelen lesz kiszállni a háborúból. Nem lesz választása” – mondta, és felszólította az európai országokat, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával.
Ugyanakkor Trump azt is kijelentette:
„Ez a háború nem érinti az Egyesült Államokat.” Bár bízik a „jó hírekben”, világossá tette, hogy az amerikai érdekek szempontjából a konfliktus nem jelent közvetlen fenyegetést.
Trump hosszasan beszélt a múlt héten meggyilkolt konzervatív véleményformálóról, Charlie Kirkről is:
Egy nagyszerű amerikai, akinek elnöki jövőt jósoltam. Senkit nem láttam, aki ennyire meg tudta szólítani a fiatalokat”
– mondta.
Hozzátette, hogy Kirk halála megrázta a republikánus tábort, és külön megköszönte a brit állampolgároknak a részvétnyilvánításokat. Az elnök és több kormánytag várhatóan részt vesz Kirk arizonai gyászszertartásán a hétvégén.
A gázai konfliktusról szólva Trump egyértelműen Izrael mellett állt ki, elsődleges célként a túszok azonnali szabadon bocsátását nevezve meg.
Most, azonnal akarom a túszok szabadon bocsátását”
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy olyan történeteket hallott a már szabadult foglyoktól, „amelyeket soha nem gondolt volna lehetségesnek”. Ellentétben Starmerrel, Trump élesen ellenezte egy palesztin állam brit elismerését. „Ez az egyik kevés vitás kérdés köztünk” – mondta az elnök.
Trump röviden kitért Afganisztánra is, kijelentve:
Vissza akarjuk szerezni a Bagram légibázist.”
Élesen bírálta Joe Biden előző kormányát a 2021-es kivonulás miatt, mondván, az Egyesült Államok „eladta a bázist semmiért”.
A CNN szerint Trump brit látogatásának hivatalos célja a „különleges kapcsolat” megerősítése volt, de a sajtótájékoztató fő üzenetei inkább világpolitikai kérdésekre összpontosítottak, semmint a két állam kapcsolatára. Így a csatorna szerint kérdéses, hogy a diplomáciai vizit teljes mértékben sikeresnek tekinthető-e.
***
Fotó: Leon Neal / POOL / AFP