Pánikban a demokraták: most már „a magyar állapot” rémével riogatnak

Jonathan Freedland, a Guardian publicistája szerint az Egyesült Államok olyan ütemben sodródik az autoriter berendezkedés felé, amelyet néhány éve még elképzelhetetlennek tartottak.

A szerző szerint Donald Trump „diktátorra hajazó lépései olyan nyíltak és otrombák”, hogy paradox módon sokan nem veszik komolyan,

mintha túl szürreálisak lennének ahhoz, hogy valódi veszélyt jelentsenek.

Freedland azon háborog, hogy Trump mára több ezer nemzeti gárdistát vezényelt Washington DC utcáira, és bejelentette, hogy más demokrata vezetésű, többségében fekete városok – például Chicago vagy Baltimore – lehetnek a következők.