Pánikban a demokraták: most már „a magyar állapot” rémével riogatnak

Donald Trump bejelentette: éjjel Washington utcáin járőrözik a katonákkal!
Az elnök háborút hirdetett az amerikai fővárosban tomboló bűnözés ellen.
A Guardian szerint a magyarhoz hasonló „diktatúra” épül az Egyesült Államokban.
Jonathan Freedland, a Guardian publicistája szerint az Egyesült Államok olyan ütemben sodródik az autoriter berendezkedés felé, amelyet néhány éve még elképzelhetetlennek tartottak.
A szerző szerint Donald Trump „diktátorra hajazó lépései olyan nyíltak és otrombák”, hogy paradox módon sokan nem veszik komolyan,
mintha túl szürreálisak lennének ahhoz, hogy valódi veszélyt jelentsenek.
Freedland azon háborog, hogy Trump mára több ezer nemzeti gárdistát vezényelt Washington DC utcáira, és bejelentette, hogy más demokrata vezetésű, többségében fekete városok – például Chicago vagy Baltimore – lehetnek a következők.
Trump a bűnözés elleni küzdelemmel indokolja a lépést, holott Freedland szerint az érintett városokban történelmi mélyponton volt az erőszakos bűncselekmények száma. Az elemző szerint a cél egyértelmű:
az ellenzéki központok ellenőrzése, minden fék és ellensúly kiiktatása.
A szerző példaként említi az FBI rajtaütését John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó otthonán, illetve Lisa Cook jegybanki igazgató eltávolítását.
A liberális megmondóemberek szerint Trump egyre nyíltabban használja az állam intézményeit politikai ellenfelei üldözésére; olyan módszerekkel, amelyek Richard Nixont idézik, de ezúttal nem a színfalak mögött zajlanak.
A logika minden esetben ugyanaz: a hatalom egy kézben való összpontosítása”
– írja Freedland.
Az autoriter fordulat szerinte gazdasági vonalon is tetten érhető: Trump az amerikai jegybank függetlenségének felszámolására készül, hogy saját maga dönthessen a kamatokról. Alelnöke, J. D. Vance szerint ugyanis
Trump sokkal alkalmasabb ezeknek a döntéseknek a meghozatalára, mint a meg nem választott bürokraták”.
Freedland értelmezésében ez a hatalmi ágak szétválasztásának teljes felszámolását jelenti. A publicista hangsúlyozza: a legnagyobb ellenőrzést a demokratikus választás jelenthetné, ám Trump ennek is elejét próbálja venni.
A texasi választókerületek átrajzolásával öt új biztos republikánus mandátumot szerzett, és újra hadat üzent a levélszavazásnak. Emellett népszámlálást sürget, amelyből kizárnák az okmányok nélküli migránsokat. A szerző úgy véli, mindez arra szolgál, hogy vagy eleve kizárja a Demokrata Párt győzelmét, vagy megkérdőjelezze annak legitimitását.
Az irány a publicista szerint egyértelmű: a Trump-kormányzat immár nyíltan kijelenti, hogy csak egy pártnak van joga hatalmat gyakorolni. Stephen Miller elnöki tanácsadó a Fox Newsnak például úgy fogalmazott:
A Demokrata Párt nem politikai párt, hanem belföldi szélsőséges szervezet.”
A Guardian szerzője a helyzet súlyosságát érzékeltetve idézi David Axelrodot, Barack Obama egykori tanácsadóját, aki szerint:
Gyorsabban jutottunk a nullától a magyar állapotokig, mint valaha gondoltam volna.”
Freedland szerint a bajok eredője az, hogy Trump lépéseit nem pocskondiázzák eléggé:
„Épp az a probléma, hogy sem az Egyesült Államokban, sem azon kívül nem úgy beszélnek erről a helyzetről, ahogyan Magyarországról szokás”.
A cikk szerint a világ vezetői és az amerikai polgárok sem hunyhatják be örökké a szemüket:
Meg kell érteniük, hogy ez megtörténhet itt is, és most épp meg is történik.”
A Guardian egyébként nem először aggódik az Amerikában kiépülő „diktatúra” és „fasizmus” miatt: augusztus közepén Moira Donegan ragadott billentyűzetet, hogy hasonló gondolatainak adjon hangot.
Ezzel szemben az olyan amerikai véleményformálók, akik valóban meg is fordultak Magyarországon, egészen más véleménnyel vannak hazánkról. Ilyen például Dave Rubin amerikai politikai kommentátor, aki a közelmúltban tett közzé egy kisfilmet a hazánkban tapasztalt élményeiről.
