Trump bosszúja – a demokraták bírósági ügyekkel akarták eltemetni, most visszakapják

Trump perei nem értek véget a választási győzelmével. A New York-i fellebbviteli bíróság a múlt héten eltörölte azt az 500 millió dolláros büntetést, amit tavaly szabott ki egy állami bíróság Donald Trumpra abban a csalási ügyben, amely szerint Trump túlbecsültette az ingatlanjait, hogy kedvezőbb hitelt kapjon. Az augusztus 21-én közzétett ítéletben a New York-i Legfelsőbb Bíróság fellebbviteli tanácsának bírái megállapították, hogy a közel félmilliárd dolláros bírság túlzott és sértheti az alkotmányos védelmet a „kegyetlen és szokatlan” büntetésekkel szemben. A mostani döntés azért is jelentős, mert egy többségében demokrata kinevezésű bíróság döntött Trump javára. Az ügynek ugyan nincs teljesen vége, hiszen az ügyészség fellebezhett, de egyre inkább úgy tűnik: a demokratáknak visszaüthet a Trump elleni jogi háború, mert most ők kerülhetnek hasonló helyzetbe.

Trump perei: Letitia James New York főügyésze, aki Trump üldözését személyes kereszteshadjáratának nyilvánította. Charly TRIBALLEAU / AFP

Trump perei: jogi háború

Alig egy évvel ezelőtt az amerikai média legnagyobb híroldalai szinte hetente azt elemezték, hogy vajon börtönben köt-e ki Donald J. Trump. Az akkor mégcsak jelölt Trump azt mondta, hogy politikai boszorkányüldözés áldozata, míg az őt üldöző ügyészek azzal érveltek, hogy „senki nem áll a törvény felett”. A teljes jogi ostrom azonban nem tudta megállítani Trump kampányát, sőt megerősítette azt. Míg a szavazók egy része izgatottan várta a pillanatot, mikor Trumpot bilincsben vezetik el, a másik oldal igazságtalannak tartotta az eljárásokat.

A négy büntető ügyön kívül több polgári per is zajlott a milliárdos ellen. Voltak olyan ügyészek, akik nem is rejtették véka alá, hogy az egyetlen céljuk: „elkapni Donald Trumpot.”

Ezek közül a legnyíltabb támadó Letitia James New York-i főügyész volt, aki az egész kampányát arra építette, hogy „szétpereli Trumpot.” Többször kijelentette, hogy Trump nem „legitim elnök” és azt ígérte, hogy főügyészként minden napját azzal fogja tölteni, hogy pereskedik vele.

Ez sikeres stratégia volt, Letitia James megynerte a választást, és főügyészként végül 2022-ben emelt vádat Trump ellen azt állítva, hogy személyes vagyonát nagyobbnak mutatta a valóságosnál, hogy kedvezőbb hitelfeltételeket kapjon. A Federalist cikke felhívja a figyelmet arra, hogy bár nem voltak áldozatok (Trump visszafizette a hiteleit) a bíróság elrendelte, hogy fizessen 354 millió dollárt, plusz 100 millió dollár kamatot New York államnak. Trump 2024 áprilisában 175 millió dollár óvadékot fizetett be, és fellebbezett az ítélet ellen. Bár a fellebviteli bíróság szerint is csalás történt, de asúlyos pénzügyi büntetést elvetették. Friedman bíró a különvéleményében azt írta, hogy James célja a perrel „Trump elnök politikai karrierjének tönkretétele és ingatlanüzletének megsemmisítése lett volna.

A választók nyilvánvalóan ítéletet hoztak politikai karrierjéről. A bírói testület ma egyhangúlag elutasította az üzleti tevékenységének tönkretételére irányuló erőfeszítéseket.”

James egy olyan állam főügyésze, ahol rendkívül nagy problémák vannak a bűnözéssel, mégis idejének jelentős részét a Trump elleni harccal töltötte, és azzal fenyegetőzött, hogy ha Trump nem fizeti ki a büntetést, akkor lefoglalja az ingatlanjait, köztük a Trump Towert is. James a büntetés eltörlése után is harciasan kijelentette, hogy fel fog lebbezni a döntés ellen.

Azonban a főügyész most aggódhat, hogy miután fegyverként használta a törvényt Trump ellen, megnyitotta az utat, hogy ugyanezt a fegyvert használják fel ellene.

Trump 2023 decemberében a bírósági tárgyalásán. FotÓ: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Trump visszaüt

Két vizsgálat is folyik jelenleg Letitia James ellen. Az Igazságügyi Minisztérium egyrészt vizsgálja hogy James nem követt-e el csalást. A Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség kérelme szerint James egy virginiai házat adott meg elsődleges lakcímként, hogy kedvezőbb hitelfeltételeket kapjon, és több szabálytalanságot is felfedeztek nála. Az ügynökség szerint James banki dokumentumokat és ingatlan-nyilvántartási adatokat hamisított, hogy jobb feltételeket szerezzen, például a férje helyett az apja nevét írta a házastársi rublikába.

Ha ez a vád igaznak bizonyul, akkor pontosan azt tette, amivel Trumpot vádolta.

A másik vizsgálat a Trump elleni perre koncentrál. A New York-i északi kerület szövetségi ügyészei a hónap elején két idézést adtak ki, amelyekben Jamesnek az elnök ellen indított ügyével kapcsolatos információkat kértek – számolt be a Hill. Megyn Kelly amerikai műsorvezető podcastjében Alex Marlow újságíró, aki könyvet is írt a Trump elleni perekről arról beszélt, hogy a Letitia James elleni nyomás csak a kezdet lehet. Marlow arra is emlékeztetett, hogy az ügy alatt James rendszeresen járt a Fehér Házban. Trump a perei során azzal vádolta a Biden adminisztrációt, hogy ők állnak az ellene zajló ügyek mögött, amit végig tagadtak. Jake Tapper és Alex Thompson leleplező könyvében arról írtak, hogy Joe Biden meg volt róla győződve, hogy Trumpot el fogják ítélni a bíróságok.

Hogy áll a többi ügy?

A Trump elleni ügyek jelentős részét a megválasztása után ejtették. Azonban jelenleg még mindig van két ügy, ami nem zárult le.

Az egyik E. Jean Caroll szerző ügye, aki azzal vádolta Trumpot, hogy a 90-es években szexuális erőszakot követett el rajta, amit Trump tagadott. Trump kirohanásait a vádak ellen a bíróság „rágalmazásnak” minősítette és 83 millió dollár kártérítést ítélt meg. A fellebbezés még zajlik.

A büntető ügyek közül egyedül a georgiai nem ért véget. Georgia állam ügyésze azzal vádolta Trumpot, hogy meg akarta változtatni a 2020-as választás eredményét. Miután a főügyész a szeretőjét nevezte ki az egyik ügyésznek, a bíróság elvette tőle az ügyet, de magát az eljárást nem szünetette meg. Kérdés folytatódik-e valaha.

A legsúlyosabb két ügy Trump ellen a két szövetségi ügy volt, amelyek Jack Smith különleges ügyész nevéhez kötődtek. Smith-t 2022-ben nevezték ki arra, hogy vizsgálja Trump állítólagos minősített dokumentumokkal való visszaélését és a 2020-as választásokba való beavatkozási kísérletét. A BBC arról számolt be augusztus elején, hogy az amerikai szövetségi hatóságok augusztus elején bejelentették, hogy nyomozást indítottak Smith ellen, de részleteket nem közöltek.

Mindeközben a Trump vezette szövetségi kormány az utóbbi hónapokban nyomozásba kezdett az „orosz konspirációval” kapcsolatban is, amely jelentősen megnehezítette kormányának a munkáját az első ciklusa alatt. A Republikánus Párton belül vannak, akik aggódnak, hogy a „szemet szemért, fogat fogért” stratégia nem méltó a párthoz, azonban Trump esetében nem lehet meglepődni azon, hogy utána megy azoknak, akik börtönbe akarták juttatni.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP