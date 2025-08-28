Végre valaki egyértelműen kimondta Amerikában: Európa védőbástyája Magyarország (VIDEÓ)

Dave Rubin amerikai politikai kommentátor és YouTuber új, harmincperces dokumentumfilmet jelentetett meg magyarországi látogatásáról,

amelyben Magyarországot Európa legerősebb országaként,

a „nyugati őrület” – elsősorban a bevándorláspolitika és a woke eszme – elleni fő védőbástyaként mutatja be, hívta fel rá a figyelmet a Hungarian Conservative.

Rubin az Európai Unió által Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós bírságot a migránskvóták elutasítása miatt, „furcsa túszhelyzetként” jellemezte.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar kormányt a média igazságtalanul támadja, miközben értékvédő politikát folytat.

Rubin találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel is, és pozitív tapasztalatait, valamint a magyar közbiztonságot is kiemelte.

A dokumentumfilmet itt tudja megtekinteni: