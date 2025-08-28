Végre valaki egyértelműen kimondta Amerikában: Európa védőbástyája Magyarország (VIDEÓ)

Megtört a jég Ausztriában: elismerték, hogy európai trenddé vált Orbán politikája
A magyar miniszterelnököt ma már sok tagállam követi.
Érdekes dokumentumfilm készült a magyarországi állapotokról.
Dave Rubin amerikai politikai kommentátor és YouTuber új, harmincperces dokumentumfilmet jelentetett meg magyarországi látogatásáról,
amelyben Magyarországot Európa legerősebb országaként,
a „nyugati őrület” – elsősorban a bevándorláspolitika és a woke eszme – elleni fő védőbástyaként mutatja be, hívta fel rá a figyelmet a Hungarian Conservative.
Rubin az Európai Unió által Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós bírságot a migránskvóták elutasítása miatt, „furcsa túszhelyzetként” jellemezte.
Beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar kormányt a média igazságtalanul támadja, miközben értékvédő politikát folytat.
Rubin találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel is, és pozitív tapasztalatait, valamint a magyar közbiztonságot is kiemelte.
A dokumentumfilmet itt tudja megtekinteni:
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
