Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel woke Magyarország migráció migráns jobboldal Dave Rubin Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió

Végre valaki egyértelműen kimondta Amerikában: Európa védőbástyája Magyarország (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 08:52

Érdekes dokumentumfilm készült a magyarországi állapotokról.

2025. augusztus 28. 08:52
null

Dave Rubin amerikai politikai kommentátor és YouTuber új, harmincperces dokumentumfilmet jelentetett meg magyarországi látogatásáról,

amelyben Magyarországot Európa legerősebb országaként,

a „nyugati őrület” – elsősorban a bevándorláspolitika és a woke eszme – elleni fő védőbástyaként mutatja be, hívta fel rá a figyelmet a Hungarian Conservative.

Rubin az Európai Unió által Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós bírságot a migránskvóták elutasítása miatt, „furcsa túszhelyzetként” jellemezte.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar kormányt a média igazságtalanul támadja, miközben értékvédő politikát folytat.

Rubin találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel is, és pozitív tapasztalatait, valamint a magyar közbiztonságot is kiemelte.

A dokumentumfilmet itt tudja megtekinteni:

Ezt is ajánljuk a témában

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Facebook

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kistv
2025. augusztus 28. 10:09
Honnan tudná mi a magyar emberek véleménye, amikor szinte kizárólag csak a fidesz által gründolt CPAN-on sztároltatja magát, vagy egyedül látható. Arról nem is beszélve, hogy Budapestet dicséri. Ezek szerint Karácsony Gergely mégis jól csinálja? Sajnos nekem nem az a tapasztalatom, hogy ne lennének hajléktalanok, kéregetők, tolvajok Bp-en. A bevallása szerint kétszer járt Bp-en(most éppen egy jól szűrt társaságban) de máris magyar szakértő lett.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. augusztus 28. 09:41
Mennyit fizettünk,mi,adófizetők ezért a propaganda-anyagért? 🤔
Válasz erre
0
3
Egyszeriember
2025. augusztus 28. 09:34
"a „nyugati őrület” – elsősorban a bevándorláspolitika és a woke eszme – elleni fő védőbástyaként mutatja be" Hogy kell-e nekünk feltétlenül védőbástyának lenni, azt nem tudom, de még mindig jobb, ha azok maradunk, mintha belesimulunk ezekbe a gyilkos, nemzet-, család- és életellenes eszmékbe.
Válasz erre
4
0
elégia
2025. augusztus 28. 09:10
A magyar vendégszerető nép, de hülyék azért nem vagyunk. A török, a Habsburg és a szovjet uralma sem tartott örökké. Brüsszelé sem fog. Hamarabb véget ér, mint gondolnánk.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!