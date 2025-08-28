Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

2025. augusztus 28. 15:04

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

2025. augusztus 28. 15:04
null
Sümeghi Lóránt
Sümeghi Lóránt
Magyar Nemzet

„Amikor a Fehér Házban Orbán Viktor neve a politikai éleslátás szinonimájaként hangzott el a háborút lezárni szándékozó amerikai–orosz közeledés kapcsán, még azok körében is őszinte meglepetést láthattunk, akik az elmúlt években rendre Magyarország és a magyar kormányfő marginális nemzetközi súlyáról és túlgondolt szerepéről fecsegtek. A hazai és a globalista baloldal részéről ez a fajta meglepett reakció persze érthető volt. Hiszen azáltal, hogy Donald Trump lényegében megüzente Európa összes pöffeszkedő nyugati politikusának, hogyha Európáról van szó, akkor egyedül Orbánt kell kérdezni, újfent kártyavárként omlott össze az az ellenzéki mítosz, amely szerint elszigetelődött magyar miniszterelnök.

Mint Trump elmondta: »Azt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, hogy Oroszország legyőzhető-e a csatatéren […] Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó. Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt«.

Ezt is ajánljuk a témában

Fontos leszögezni, hogy az Orbán Viktorral kapcsolatos amerikai kormányzati megjegyzés nem a véletlen műve volt. Ugyanis, dacára a honi és a nemzetközi baloldal csúsztatásai­nak, nemcsak Orbán politikai lényeglátása és teljesítménye, hanem az elmúlt tizenöt évben következetes fejlődést és kiemelt cselekvőképességet mutató Magyarország is gyakori hivatkozási ponttá vált a tengerentúlon.

Idézzük csak fel, amikor Donald Trump az első elnöki ciklusának félidején Washingtonba hívta Orbán Viktort, a fősodratú politikai és médiaelit legnagyobb szomorúságára, kendőzetlen őszinteséggel dicsérte a magyar miniszterelnök teljesítményét, amelyet meglátása szerint »Európa-szerte tisztelnek«, hiszen Orbán a migrációval kapcsolatban is »megvédte Magyarország biztonságát«. A magyar kormányfő példa nélküli elszántságára egyébként az elnök legidősebb fia, Donald Trump Jr. is többször utalt, legutóbb a tavalyi budapesti látogatása alkalmából osztotta meg ezzel kapcsolatban a gondolatait. Mint mondta, »a kormánypártok választási eredményei magukért beszélnek, ráadásul az amerikai konzervatívok is egy olyan vezetőt látnak Orbánban, aki mindent Magyarország érdekeinek rendel alá«. Ez a vízió az Államokban is kiemelt fontossággal fog bírni.”

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
karcos-2
2025. augusztus 28. 15:15
Forrong a muszlim világ: lángszóróval esett a Koránnak egy amerikai politikus A lángok martalékaivá lett a Korán A 26 éves Valentina Gomez, aki republikánus színekben indul a texasi 31. kerületben tartott kongresszusi választásokon, a videón kijelentette: „Ha nem állítjuk meg az iszlámot, a lányaitokat megerőszakolják, a fiaitokat pedig lefejezik.” Pillanatokkal később lángszóróval gyújtotta meg a muszlimok szent könyvét, kijelentve, hogy „Amerika keresztény nemzet” és „csak Izrael Istene a valódi”.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!