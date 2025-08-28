„Amikor a Fehér Házban Orbán Viktor neve a politikai éleslátás szinonimájaként hangzott el a háborút lezárni szándékozó amerikai–orosz közeledés kapcsán, még azok körében is őszinte meglepetést láthattunk, akik az elmúlt években rendre Magyarország és a magyar kormányfő marginális nemzetközi súlyáról és túlgondolt szerepéről fecsegtek. A hazai és a globalista baloldal részéről ez a fajta meglepett reakció persze érthető volt. Hiszen azáltal, hogy Donald Trump lényegében megüzente Európa összes pöffeszkedő nyugati politikusának, hogyha Európáról van szó, akkor egyedül Orbánt kell kérdezni, újfent kártyavárként omlott össze az az ellenzéki mítosz, amely szerint elszigetelődött magyar miniszterelnök.

Mint Trump elmondta: »Azt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, hogy Oroszország legyőzhető-e a csatatéren […] Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó. Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt«.