Trump „pszichopatáknak” nevezte Sorosékat, és kilátásba helyezte kitiltásukat az Egyesült Államokból

Donald Trump újabb frontot nyitott a Soros-család ellen. Az amerikai elnök egy szerdai Truth Social-posztban arról írt, hogy Soros György és „radikális baloldali fia” szerinte bűnszervezetként működnek, és a RICO-törvény alapján felelősségre kellene őket vonni.

Trump szerint Sorosék erőszakos tüntetéseket támogattak, és tudatosan igyekeznek szétzilálni az Egyesült Államokat.

Az elnök nem kertelt: kijelentette, hogy az amerikai nemzet „nem engedheti meg többé ezeknek az őrülteknek”, hogy „szétmarcangolják” az országot, és elvegyék annak szabadságát. Sorost és körét „pszichopatáknak” nevezte, akik súlyos károkat okoztak Amerikának, külön kiemelve a nyugati parti szövetségeseiket is. Trump zárásként figyelmeztette őket: