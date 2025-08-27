Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Soros György Donald Trump Amerikai Egyesült Államok

Trump „pszichopatáknak” nevezte Sorosékat, és kilátásba helyezte kitiltásukat az Egyesült Államokból

2025. augusztus 27. 15:51

„Vigyázzatok, figyelünk benneteket!” – írta közösségi oldalán az amerikai elnök.

2025. augusztus 27. 15:51
null

Donald Trump újabb frontot nyitott a Soros-család ellen. Az amerikai elnök egy szerdai Truth Social-posztban arról írt, hogy Soros György és „radikális baloldali fia” szerinte bűnszervezetként működnek, és a RICO-törvény alapján felelősségre kellene őket vonni. 

Trump szerint Sorosék erőszakos tüntetéseket támogattak, és tudatosan igyekeznek szétzilálni az Egyesült Államokat.

Az elnök nem kertelt: kijelentette, hogy az amerikai nemzet „nem engedheti meg többé ezeknek az őrülteknek”, hogy „szétmarcangolják” az országot, és elvegyék annak szabadságát. Sorost és körét „pszichopatáknak” nevezte, akik súlyos károkat okoztak Amerikának, külön kiemelve a nyugati parti szövetségeseiket is. Trump zárásként figyelmeztette őket: 

Vigyázzatok, figyelünk benneteket!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alexander Soros Facebook-oldala

Összesen 98 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
martens
2025. augusztus 27. 18:52
Jól teszi, ha elzavarja ezt a gazembert. - Magyarországról is ki kellene tiltani!
Válasz erre
1
0
balatontihany-25
2025. augusztus 27. 18:51
Az lenne ám még csak a halihó, ha Trump a kilátásba helyezett ígéretét be is váltaná...
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. augusztus 27. 18:47
Box Hill 2025. augusztus 27. 18:03 Be is vallotta régen: „Valamifajta istennek képzeltem magam” – írta Soros György magáról. „Igazság szerint már gyerekkorom óta voltak bennem erős messiás elképzelések, amikről tudtam, hogy kordában kell tartani, máskülönben bajba sodornak engem. (Los Angeles Times, 2004. október 4.) kiválasztott nép, kiválasztott fia..
Válasz erre
0
0
altercat1
2025. augusztus 27. 18:40
Taposd el ezt a férget Donald!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!