háború Steve Witkoff Kijev Oroszország

Trump legfőbb bizalmasa felfedte a részleteket: ez áll Putyin titkos békeajánlatában

2025. augusztus 27. 09:58

Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint az orosz elnök olyan békeajánlatot tett le az asztalra, amit Kijev aligha fogad el.

2025. augusztus 27. 09:58
null

Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott a Fox Newsnak nyilatkozva közölte: Oroszország hivatalosan is békejavaslatot terjesztett elő, amely a kelet-ukrajnai Donyeck régiót érinti. Witkoff szerint azonban kevés esély mutatkozik arra, hogy Kijev elfogadja az ajánlatot – írja a The Hill

A különmegbízott elmondása szerint Putyin célja a háború lezárása, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ukrajnai konfliktus rendkívül összetett és sokrétű. Hozzátette: Donald Trump eltökélt szándéka, hogy békét hozzon a térségbe, és aktívan keresi a diplomáciai megoldást. Witkoff bejelentette, hogy még a héten találkozik ukrán képviselőkkel New Yorkban, és kiemelte: 

az orosz féllel napi szinten egyeztetnek.

Az ajánlat híre érzékeny ponton érinti az ukrán vezetést, hiszen Donyeck elvesztése súlyos politikai és stratégiai veszteséget jelentene Kijev számára. Elemzők szerint Ukrajna számára elfogadhatatlan, hogy bármilyen békeajánlat területi engedményekhez legyen kötve, miközben a Nyugat vezetői is óvatosan reagálnak az orosz kezdeményezésre.

Nyitókép: KRISTINA KORMILITSYNA / POOL / AFP

 

survivor
2025. augusztus 27. 11:49
Putyin előre ! A jó Ukrajna a gyenge Ukrajna !
Ata
2025. augusztus 27. 11:16
Ukrajna népe elfogadná a keleti területek és a Krím elvesztését, viszont a jelenlegi vezetők nem tudnak és nem mernek egyelőre belemenni ebbe. Nehéz elmagyarázni a népnek, hogy olyan "népszolgák" voltak az elmúlt 3 éveben, hogy többszázezer halottat és sérültet hoztak össze a semmiért, az anyagiakról nem is beszélve. A másik oldalon ott van a nácinak simán nevezhető szélsőjobb, akik simán levadászandó személyeknek fogják nézni azokat, akik területveszteséges békét vagy tűzszünetet kötnek az oroszokkal.
herden100
2025. augusztus 27. 11:02
Steve! Fogadjátok el.
pankotaidili-2
2025. augusztus 27. 10:59
A békét 1 hét alatt le lehetne tudni: Starlink és hírszerzés lekapcs, nyista fegyver eladás. Csak a bolondok nem látják, hogy itt Trump ugyanúgy nem akar békét, mint a többi köcsög.
