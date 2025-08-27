Trump legfőbb bizalmasa felfedte a részleteket: ez áll Putyin titkos békeajánlatában

A különmegbízott elmondása szerint Putyin célja a háború lezárása, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ukrajnai konfliktus rendkívül összetett és sokrétű. Hozzátette: Donald Trump eltökélt szándéka, hogy békét hozzon a térségbe, és aktívan keresi a diplomáciai megoldást. Witkoff bejelentette, hogy még a héten találkozik ukrán képviselőkkel New Yorkban, és kiemelte:

az orosz féllel napi szinten egyeztetnek.

Az ajánlat híre érzékeny ponton érinti az ukrán vezetést, hiszen Donyeck elvesztése súlyos politikai és stratégiai veszteséget jelentene Kijev számára. Elemzők szerint Ukrajna számára elfogadhatatlan, hogy bármilyen békeajánlat területi engedményekhez legyen kötve, miközben a Nyugat vezetői is óvatosan reagálnak az orosz kezdeményezésre.