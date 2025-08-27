Trump legfőbb bizalmasa felfedte a részleteket: ez áll Putyin titkos békeajánlatában

Kijev elismerte: kulcsfontosságú térségébe törtek be az oroszok, feszült fordulat következhet
Ukrajna megerősítette, hogy orosz erők betörtek a keleti ipari központnak számító Dnyipropetrovszk régióba, ahol Moszkva hídfőt próbál kiépíteni.
Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint az orosz elnök olyan békeajánlatot tett le az asztalra, amit Kijev aligha fogad el.
Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott a Fox Newsnak nyilatkozva közölte: Oroszország hivatalosan is békejavaslatot terjesztett elő, amely a kelet-ukrajnai Donyeck régiót érinti. Witkoff szerint azonban kevés esély mutatkozik arra, hogy Kijev elfogadja az ajánlatot – írja a The Hill.
A különmegbízott elmondása szerint Putyin célja a háború lezárása, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ukrajnai konfliktus rendkívül összetett és sokrétű. Hozzátette: Donald Trump eltökélt szándéka, hogy békét hozzon a térségbe, és aktívan keresi a diplomáciai megoldást. Witkoff bejelentette, hogy még a héten találkozik ukrán képviselőkkel New Yorkban, és kiemelte:
az orosz féllel napi szinten egyeztetnek.
Az ajánlat híre érzékeny ponton érinti az ukrán vezetést, hiszen Donyeck elvesztése súlyos politikai és stratégiai veszteséget jelentene Kijev számára. Elemzők szerint Ukrajna számára elfogadhatatlan, hogy bármilyen békeajánlat területi engedményekhez legyen kötve, miközben a Nyugat vezetői is óvatosan reagálnak az orosz kezdeményezésre.
Az amerikai elnök őszinteségi rohamot kapott.
Nyitókép: KRISTINA KORMILITSYNA / POOL / AFP