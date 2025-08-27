Kijev elismerte: kulcsfontosságú térségébe törtek be az oroszok, feszült fordulat következhet

Feszültség a tetőfokon: veszélyes határt lépett át az ukrán drón, Oroszország azonnali válaszlépéseket ígér
NATO-tagállam légterét érintette az incidens.
Ukrajna megerősítette, hogy orosz erők betörtek a keleti ipari központnak számító Dnyipropetrovszk régióba, ahol Moszkva hídfőt próbál kiépíteni.
Az ukrán hadsereg elismerte, hogy Oroszország előrenyomuló alakulatai átlépték Dnyipropetrovszk régió határát, és igyekeznek megvetni a lábukat. Viktor Trehubov, a Dnyipro hadműveleti-stratégiai csoport szóvivője szerint ez az első ilyen nagyszabású támadás a térségben, ugyanakkor hangsúlyozta:
az orosz előrenyomulást sikerült feltartóztatni.
A nyár folyamán Moszkva többször állította, hogy már áttörték a határt, de Kijev eddig tagadta ezeket a jelentéseket – írja a BBC.
A helyzet különösen érzékeny, mivel a régió Ukrajna második legnagyobb ipari központja a Donbasz után, több mint hárommillió lakossal. Bár Moszkva nem követelte hivatalosan Dnyipropetrovszk annektálását, az orosz hadsereg már korábban is támadta a térség nagyvárosait, köztük a régió központját, Dnyiprót. Az ukrán DeepState projekt szerint az orosz erők két falut – Zaporizkét és Novohryhorivkát – is megszálltak, ezt azonban az ukrán vezérkar cáfolta, hozzátéve, hogy továbbra is harcok zajlanak a környéken.
A fejlemények súlyosan érinthetik az ukrán közvélemény morálját, miközben az Egyesült Államok vezetésével zajló diplomáciai erőfeszítések kifulladni látszanak. Donald Trump amerikai elnök nemrég Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyinnal, majd Washingtonban Volodimir Zelenszkijjel is egyeztetett, ám a béketárgyalások előrelépése egyelőre elmaradt. Az EU külpolitikai vezetője, Kaja Kallas pedig arra figyelmeztetett: a területátadásról szóló kompromisszum „csapda”, mivel Moszkva egyetlen engedményt sem tett.
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint Putyin területcserére vonatkozó követelése valójában csapda Ukrajna számára.
Miközben a fronton lassú, de kézzelfogható orosz előretörések tapasztalhatók Donyeck térségében, Kijev attól tart, hogy a Kreml hosszabb távú célja Ukrajna teljes, a Dnyeper folyótól keletre eső részének elfoglalása lehet. A feszültséget tovább növeli, hogy a nyugati biztonsági garanciákról szóló tárgyalások még nem hoztak áttörést, és Ukrajna sorsa egyre inkább attól függ, mennyire képes fenntartani a nemzetközi támogatást.
