Kijev elismerte: kulcsfontosságú térségébe törtek be az oroszok, feszült fordulat következhet

Az ukrán hadsereg elismerte, hogy Oroszország előrenyomuló alakulatai átlépték Dnyipropetrovszk régió határát, és igyekeznek megvetni a lábukat. Viktor Trehubov, a Dnyipro hadműveleti-stratégiai csoport szóvivője szerint ez az első ilyen nagyszabású támadás a térségben, ugyanakkor hangsúlyozta:

az orosz előrenyomulást sikerült feltartóztatni.

A nyár folyamán Moszkva többször állította, hogy már áttörték a határt, de Kijev eddig tagadta ezeket a jelentéseket – írja a BBC.