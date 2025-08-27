Ft
háború Ukrajna Dnyipropetrovszk

Kijev elismerte: kulcsfontosságú térségébe törtek be az oroszok, feszült fordulat következhet

2025. augusztus 27. 09:29

Ukrajna megerősítette, hogy orosz erők betörtek a keleti ipari központnak számító Dnyipropetrovszk régióba, ahol Moszkva hídfőt próbál kiépíteni.

2025. augusztus 27. 09:29
null

Az ukrán hadsereg elismerte, hogy Oroszország előrenyomuló alakulatai átlépték Dnyipropetrovszk régió határát, és igyekeznek megvetni a lábukat. Viktor Trehubov, a Dnyipro hadműveleti-stratégiai csoport szóvivője szerint ez az első ilyen nagyszabású támadás a térségben, ugyanakkor hangsúlyozta: 

az orosz előrenyomulást sikerült feltartóztatni.

A nyár folyamán Moszkva többször állította, hogy már áttörték a határt, de Kijev eddig tagadta ezeket a jelentéseket – írja a BBC

A helyzet különösen érzékeny, mivel a régió Ukrajna második legnagyobb ipari központja a Donbasz után, több mint hárommillió lakossal. Bár Moszkva nem követelte hivatalosan Dnyipropetrovszk annektálását, az orosz hadsereg már korábban is támadta a térség nagyvárosait, köztük a régió központját, Dnyiprót. Az ukrán DeepState projekt szerint az orosz erők két falut – Zaporizkét és Novohryhorivkát – is megszálltak, ezt azonban az ukrán vezérkar cáfolta, hozzátéve, hogy továbbra is harcok zajlanak a környéken.

A fejlemények súlyosan érinthetik az ukrán közvélemény morálját, miközben az Egyesült Államok vezetésével zajló diplomáciai erőfeszítések kifulladni látszanak. Donald Trump amerikai elnök nemrég Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyinnal, majd Washingtonban Volodimir Zelenszkijjel is egyeztetett, ám a béketárgyalások előrelépése egyelőre elmaradt. Az EU külpolitikai vezetője, Kaja Kallas pedig arra figyelmeztetett: a területátadásról szóló kompromisszum „csapda”, mivel Moszkva egyetlen engedményt sem tett.

Miközben a fronton lassú, de kézzelfogható orosz előretörések tapasztalhatók Donyeck térségében, Kijev attól tart, hogy a Kreml hosszabb távú célja Ukrajna teljes, a Dnyeper folyótól keletre eső részének elfoglalása lehet. A feszültséget tovább növeli, hogy a nyugati biztonsági garanciákról szóló tárgyalások még nem hoztak áttörést, és Ukrajna sorsa egyre inkább attól függ, mennyire képes fenntartani a nemzetközi támogatást.

A nyitókép illusztráció (Roman PILIPEY / AFP) 

llnnhegyi
•••
2025. augusztus 27. 12:09 Szerkesztve
Szumi-Odessza határvonal! Nix NATO ugri-bugri! ===============✓ Minden eltelt nap , béke nélkül Ukrajna állapotát rontja!! Az euró/dollár halált hozott eddig is. Zelensky őrült.
Válasz erre
0
0
otodszorisfidesz2-3
2025. augusztus 27. 11:45
Na mivan mégsem rohanják le az ukránok Oroszországot ? :D
Válasz erre
0
1
kir2vik
2025. augusztus 27. 11:29
Nos, ha attól tartanak, hogy a Dnyeperig megy a ruszki, akkor meg kellene egyezni most. Nem?
Válasz erre
0
0
bondavary
2025. augusztus 27. 11:24
"A feszültséget tovább növeli, hogy a nyugati biztonsági garanciákról szóló tárgyalások még nem hoztak áttörést, és Ukrajna sorsa egyre inkább attól függ, mennyire képes fenntartani a nemzetközi támogatást." Amíg a háború kiváltó okairól, az oroszok biztonsági igényeiről nem hajlandók tárgyalni, addig az oroszok nem állnak le. A nagyhatalmak nem szeretik, ha a másik nagyhatalom betelepül a szomszédos országba. Az USA például Észak és Dél Amerikára egyaránt figyel ezen a téren.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!