08. 26.
kedd
Washington Donald Trump halálbüntetés

Trump kemény lépésre készül: újra bevezethetik a halálbüntetést Washingtonban

2025. augusztus 26. 22:20

A legsúlyosabb büntetés „nagyon erős megelőző” hatást gyakorol a bűnelkövetésre – véli az amerikai elnök.

2025. augusztus 26. 22:20
null

Donald Trump halálbüntetést helyezett kilátásba az ellen, aki Washingtonban, az Egyesült Államok fővárosában gyilkosságot követ el a jövőben – az elnök erről kormányának nyilvános ülésén beszélt kedden. Az elnök a kabinetülésen áttekintette a fővárosban augusztus első felében indított közbiztonsági intézkedéssorozatot, aminek keretében a Nemzeti Gárda katonáit Washingtonba rendelte, és a főváros rendőrségét átmeneti időre szövetségi irányítás alá vonta.

Kifejtette, hogy a legsúlyosabb büntetés „nagyon erős megelőző” hatást gyakorol a bűnelkövetésre.

Jelenleg Washington jogrendjében, mintegy kéttucat szövetségi állammal egyetemben 

nem szerepel a halálbüntetés lehetősége, miután azt törölték.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy a közbiztonság javítása érdekében megkezdett akció nyomán a fővárosban két hét alatt ezernél is több embert vettek őrizetbe bűncselekmény elkövetése miatt, vagy annak gyanújával, köztük törvénytelenül az országban tartózkodó bűnelkövetőket, valamint illegálisan tartott fegyverek tucatjait kobozták el.

A washingtoni bűnelkövetési statisztika szerint augusztus 11-ét követően csaknem két héten át nem történt emberölés a város területén, az első ilyen eset miatt kedden indult nyomozás. Az amerikai elnök januári hivatalba lépése óta a hetedik ülést tartotta a teljes kabinetje számára. 

A második Trump-adminisztráció újítása, hogy a megbeszélések nagy része nyilvános, élő közvetítésben követhető, a jelen lévő fehér házi tudósítók pedig kérdezhetnek az elnöktől és a kormánytagoktól.

(MTI) 

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

