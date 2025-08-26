Ft
08. 26.
kedd
megállapodás Ursula von der Leyen kereskedelem Európai Bizottság Európai Unió Egyesült Államok

Köti az ebet a karóhoz: Von der Leyen kiállt Trump kereskedelmi megállapodása mellett

2025. augusztus 26. 21:46

Az Európai Bizottság elnöke ismét nyilvánosan kiállt a Donald Trump amerikai elnökkel kötött kereskedelmi megállapodás mellett.

2025. augusztus 26. 21:46
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét nyilvánosan kiállt a Donald Trump amerikai elnökkel kötött kereskedelmi megállapodás mellett, miközben Európában egyre hevesebb kritikák érik a megállapodást, és a részletek sokak szerint az Unió számára stratégiai visszalépést jelentenek – olvasható a europeanconservative.com-on. 

Von der Leyen a spanyol El Mundo napilapban megjelent véleménycikkében a megállapodást „tudatos választásnak” nevezte a teljes körű kereskedelmi háború elkerülésére. 

Ez a tárgyalás tudatos döntést tükröz: a stabilitás és kiszámíthatóság előnyt élvez a konfrontációval szemben”

– írta. Szerinte egy nyílt konfliktus Washingtonnal Moszkva és Peking örömére szolgált volna, hiszen mindkét hatalom a transzatlanti szövetség gyengülését kívánta.

Ezt is ajánljuk a témában

A valóságban a megállapodás a legtöbb európai termékre – így az autókra és gyógyszerekre – 15%-os egységes vámot ír elő, kivéve a generikus gyógyszereket és bizonyos repülőgép-alkatrészeket. Ez azt jelenti, hogy Európa lényegében elfogadta a stratégiai ágazatokat sújtó büntetővámokat, például az innovatív gyógyszerek és az orvosi technológia területén, amelyek már most azonnali költségnövekedésről és ellátási lánc-kockázatokról figyelmeztettek.

Az iparági szövetségek, köztük az EFPIA (Európai Gyógyszeripari Szövetség) és a MedTech Europe, hangsúlyozták, hogy a lépések a betegek számára is károsak lehetnek, és aláássák az ipari versenyképességet. Minden importált fecskendő és pacemaker mostantól 15%-os pótlék alá esik, a márkázott gyógyszerekre pedig ugyanilyen vám vár, amint lezárul az Egyesült Államok jelenlegi nemzetbiztonsági vizsgálata.

A generikus szegmens számára csupán egy utolsó pillanatban biztosított mentesség jelentett enyhítést.

Mindezek ellenére Von der Leyen továbbra is „szilárdnak” nevezte az eredményt, bár elismerte, hogy „nem tökéletes”. A Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az EU az egyetlen globális szereplő, amelynek sikerült egységes vámplafont kialakítania, és hozzátette, hogy a keretrendszer „idővel bővíthető további ágazatokra és mentességekre”. Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos is a megállapodást „első lépésnek” nevezte, amely elméletileg a jövőbeni fejlesztések kapuját nyithatja meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanakkor az uniós belső kritikák egyre hangosabbak. Gunnar Beck, londoni ügyvéd és volt EP-képviselő a europeanconservative.com számára írt elemzésében rámutatott, hogy a megállapodás paraméterei erősen az Egyesült Államoknak kedveznek, és sok elemző kétségbe vonja, hogy az EU egyáltalán teljesíteni tudja a vállalásait.

Az Unió története során, a brüsszeli illúziókkal ellentétben, mindig is az Egyesült Államok alárendelt partnere volt a fokozatosan aszimmetrikus transzatlanti kapcsolatban. Von der Leyen politikai intézkedései – a nyitott tömeges migráció, a COVID-zárások, valamint az európai gazdaságok zöld átalakítása és deindustrializációja – tovább mélyítették a hatalmi egyensúlyhiányt Európa és Amerika között.

Mario Draghi, volt olasz miniszterelnök és az Európai Központi Bank korábbi elnöke szerint 2025 emlékezetes marad, mint az az év, amikor 

az Európai Unió globális szereplőként való illúziója szertefoszlott”.

Draghi számára a megállapodás Európa fő szövetségének való engedékenységét szimbolizálja, elfogadva olyan feltételeket, amelyek megkérdőjelezik a brüsszeli kommunikációban gyakran hangoztatott stratégiai autonómiát.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 26. 23:39
Komolyan? Kiáll saját maga mellet? Igazán nemes tett!
Agricola
2025. augusztus 26. 22:48
"A megállapodás paraméterei erősen az Egyesült Államoknak kedveznek, és sok elemző kétségbe vonja, hogy az EU egyáltalán teljesíteni tudja a vállalásait." „Ahol fát vágnak, ott hullik a forgács” — idézik gyakran Joszif Visszarionovics cinikus „bölcsességét”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság is így van ezzel!
haxima
2025. augusztus 26. 22:45
Az a tárgyalás ugye nem nyilvános? Mert akkor láthatnánk ezt a géniuszt -akinek a retorika és a példátlan tárgyalóképesség a fegyvere- ahogy leiskolázza az ostoba Trumpot, ahogy Európának kiharcolja a kedvező vámegyezményeket, ahogy visszateszi Európát a térképre. Mert még azt hinném, hogy annyi volt, hogy Trump ránézett, azt mondta, hogy 30 éve még meg is, na ott írd alá, aztán örülj, hogy élsz.
julius68-2
2025. augusztus 26. 22:33
Ursula von der Leyen, kezdi hasznáni a régi komcsi vezetőkre jellemző gyakorlatot. Akik ha valamit elbasztak, azt öntömjénezéssel megpróbálták sikernek beadni a népnek. Legalább maradna csöndben, majd még ünnepelteti is magát. A tisztás EP képviselők nyilván tapsolnak neki, muszáj !
