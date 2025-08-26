Köti az ebet a karóhoz: Von der Leyen kiállt Trump kereskedelmi megállapodása mellett

Von der Leyen pisloghat: kiderült, mennyire vámolná meg az Egyesült Államok az EU-t – íme a részletek!
Közzétették a megállapodás részleteit.
Az Európai Bizottság elnöke ismét nyilvánosan kiállt a Donald Trump amerikai elnökkel kötött kereskedelmi megállapodás mellett.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét nyilvánosan kiállt a Donald Trump amerikai elnökkel kötött kereskedelmi megállapodás mellett, miközben Európában egyre hevesebb kritikák érik a megállapodást, és a részletek sokak szerint az Unió számára stratégiai visszalépést jelentenek – olvasható a europeanconservative.com-on.
Von der Leyen a spanyol El Mundo napilapban megjelent véleménycikkében a megállapodást „tudatos választásnak” nevezte a teljes körű kereskedelmi háború elkerülésére.
Ez a tárgyalás tudatos döntést tükröz: a stabilitás és kiszámíthatóság előnyt élvez a konfrontációval szemben”
– írta. Szerinte egy nyílt konfliktus Washingtonnal Moszkva és Peking örömére szolgált volna, hiszen mindkét hatalom a transzatlanti szövetség gyengülését kívánta.
Ezt is ajánljuk a témában
Közzétették a megállapodás részleteit.
A valóságban a megállapodás a legtöbb európai termékre – így az autókra és gyógyszerekre – 15%-os egységes vámot ír elő, kivéve a generikus gyógyszereket és bizonyos repülőgép-alkatrészeket. Ez azt jelenti, hogy Európa lényegében elfogadta a stratégiai ágazatokat sújtó büntetővámokat, például az innovatív gyógyszerek és az orvosi technológia területén, amelyek már most azonnali költségnövekedésről és ellátási lánc-kockázatokról figyelmeztettek.
Az iparági szövetségek, köztük az EFPIA (Európai Gyógyszeripari Szövetség) és a MedTech Europe, hangsúlyozták, hogy a lépések a betegek számára is károsak lehetnek, és aláássák az ipari versenyképességet. Minden importált fecskendő és pacemaker mostantól 15%-os pótlék alá esik, a márkázott gyógyszerekre pedig ugyanilyen vám vár, amint lezárul az Egyesült Államok jelenlegi nemzetbiztonsági vizsgálata.
A generikus szegmens számára csupán egy utolsó pillanatban biztosított mentesség jelentett enyhítést.
Mindezek ellenére Von der Leyen továbbra is „szilárdnak” nevezte az eredményt, bár elismerte, hogy „nem tökéletes”. A Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az EU az egyetlen globális szereplő, amelynek sikerült egységes vámplafont kialakítania, és hozzátette, hogy a keretrendszer „idővel bővíthető további ágazatokra és mentességekre”. Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos is a megállapodást „első lépésnek” nevezte, amely elméletileg a jövőbeni fejlesztések kapuját nyithatja meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság elnöke szerint a lényeg, hogy megmentették a demokratikus gazdaságot Oroszországtól és Kínától.
Ugyanakkor az uniós belső kritikák egyre hangosabbak. Gunnar Beck, londoni ügyvéd és volt EP-képviselő a europeanconservative.com számára írt elemzésében rámutatott, hogy a megállapodás paraméterei erősen az Egyesült Államoknak kedveznek, és sok elemző kétségbe vonja, hogy az EU egyáltalán teljesíteni tudja a vállalásait.
Az Unió története során, a brüsszeli illúziókkal ellentétben, mindig is az Egyesült Államok alárendelt partnere volt a fokozatosan aszimmetrikus transzatlanti kapcsolatban. Von der Leyen politikai intézkedései – a nyitott tömeges migráció, a COVID-zárások, valamint az európai gazdaságok zöld átalakítása és deindustrializációja – tovább mélyítették a hatalmi egyensúlyhiányt Európa és Amerika között.
Mario Draghi, volt olasz miniszterelnök és az Európai Központi Bank korábbi elnöke szerint 2025 emlékezetes marad, mint az az év, amikor
az Európai Unió globális szereplőként való illúziója szertefoszlott”.
Draghi számára a megállapodás Európa fő szövetségének való engedékenységét szimbolizálja, elfogadva olyan feltételeket, amelyek megkérdőjelezik a brüsszeli kommunikációban gyakran hangoztatott stratégiai autonómiát.
Ezt is ajánljuk a témában
Bár az Európai Bizottság élén csak 2024-ben választották újra, lehetséges lemondása Brüsszelben jelentős pozícióvesztést jelentene Németország számára.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP