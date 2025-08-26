Köti az ebet a karóhoz: Von der Leyen kiállt Trump kereskedelmi megállapodása mellett

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét nyilvánosan kiállt a Donald Trump amerikai elnökkel kötött kereskedelmi megállapodás mellett, miközben Európában egyre hevesebb kritikák érik a megállapodást, és a részletek sokak szerint az Unió számára stratégiai visszalépést jelentenek – olvasható a europeanconservative.com-on.

Von der Leyen a spanyol El Mundo napilapban megjelent véleménycikkében a megállapodást „tudatos választásnak” nevezte a teljes körű kereskedelmi háború elkerülésére.

Ez a tárgyalás tudatos döntést tükröz: a stabilitás és kiszámíthatóság előnyt élvez a konfrontációval szemben”

– írta. Szerinte egy nyílt konfliktus Washingtonnal Moszkva és Peking örömére szolgált volna, hiszen mindkét hatalom a transzatlanti szövetség gyengülését kívánta.