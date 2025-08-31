A német kancellár szerint Ukrajna kapitulációja után egy újabb ország következne

Elég volt a brutalitásból: testkamerákkal fékeznék meg az elszabadult sorozótiszteket Ukrajnában (VIDEÓ)
A új rendszer célja az átláthatóság növelése, továbbá a konfliktusok minimalizálása és a jogszerűség biztosítása.
Friedrich Merz elmondta: nincsenek tévképzetei arról, hogy a háborúk miként érnek véget.
A német kancellár az ukrajnai háború elhúzódására számít – Friedrich Merz erről a ZDF német közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjújában beszélt vasárnap.
„Magamban felkészülök arra, hogy ez a háború még sokáig tarthat” – hangoztatta a német kancellár, mondván: nincsenek tévképzetei arról, hogy a háborúk miként érnek véget. „Vagy az egyik fél katonai vereségével a másik ellen, jelenleg ezt sem Oroszország, sem Ukrajna esetében nem látom. Vagy pedig gazdasági, illetve katonai kimerültség révén. De jelenleg ezt sem látom egyik oldalon sem” – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
A új rendszer célja az átláthatóság növelése, továbbá a konfliktusok minimalizálása és a jogszerűség biztosítása.
Mint mondta, jelenleg intenzív diplomáciai kezdeményezésekkel próbálják a háborút minél hamarabb befejezni, „de biztosan nem Ukrajna kapitulációjának árán”.
Ezt azzal indokolta, hogy egy újabb ország következne Ukrajna kapitulációja esetén. „Aztán holnapután mi következnénk. Ez nem opció” – fűzte hozzá.
Merz mindamellett visszautasította a német békefenntartók ukrajnai telepítésével kapcsolatos találgatásokat. „Jelen helyzetben senki sem beszél szárazföldi csapatokról Ukrajnában” – mondta. A nyugati szövetségesek biztonsági garanciákról tárgyalnak egy esetleges fegyverszünet esetére. „
Az első számú prioritás az ukrán hadsereg támogatása, hogy tartósan meg tudja védeni az országot”
– húzta alá. Kiemelte, hogy most ezen fáradoznak. Sok más kérdés akkor válik relevánssá, ha megegyezés születik Oroszországgal – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
John Kelley amerikai diplomata szerint az orosz légicsapások kétségbe vonják Putyin béketörekvéseinek a komolyságát.
Utóbbi kapcsán hangsúlyozta, hogy Ukrajnának meg kell őriznie függetlenségét és szövetségesi kapcsolatai megválasztásának szabadságát.
A német kancellár egyben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokat mindenképpen be kell vonni a rendezésbe, és sürgette, hogy az orosz-ukrán csúcstalálkozó elmaradása miatt Washington fogadjon el további szankciókat Moszkva ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
A Foreign Affairs újságírója szerint haldoklik a demokrácia, mert nem védik meg azok, akiknek kellene.
(MTI)
Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP