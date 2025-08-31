A német kancellár szerint Ukrajna kapitulációja után egy újabb ország következne

Mint mondta, jelenleg intenzív diplomáciai kezdeményezésekkel próbálják a háborút minél hamarabb befejezni, „de biztosan nem Ukrajna kapitulációjának árán”.

Ezt azzal indokolta, hogy egy újabb ország következne Ukrajna kapitulációja esetén. „Aztán holnapután mi következnénk. Ez nem opció” – fűzte hozzá.

Merz mindamellett visszautasította a német békefenntartók ukrajnai telepítésével kapcsolatos találgatásokat. „Jelen helyzetben senki sem beszél szárazföldi csapatokról Ukrajnában” – mondta. A nyugati szövetségesek biztonsági garanciákról tárgyalnak egy esetleges fegyverszünet esetére. „

Az első számú prioritás az ukrán hadsereg támogatása, hogy tartósan meg tudja védeni az országot”

– húzta alá. Kiemelte, hogy most ezen fáradoznak. Sok más kérdés akkor válik relevánssá, ha megegyezés születik Oroszországgal – tette hozzá.