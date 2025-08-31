Ft
A német kancellár szerint Ukrajna kapitulációja után egy újabb ország következne

2025. augusztus 31. 20:03

Friedrich Merz elmondta: nincsenek tévképzetei arról, hogy a háborúk miként érnek véget.

2025. augusztus 31. 20:03
A német kancellár az ukrajnai háború elhúzódására számít – Friedrich Merz erről a ZDF német közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjújában beszélt vasárnap.

„Magamban felkészülök arra, hogy ez a háború még sokáig tarthat” – hangoztatta a német kancellár, mondván: nincsenek tévképzetei arról, hogy a háborúk miként érnek véget. „Vagy az egyik fél katonai vereségével a másik ellen, jelenleg ezt sem Oroszország, sem Ukrajna esetében nem látom. Vagy pedig gazdasági, illetve katonai kimerültség révén. De jelenleg ezt sem látom egyik oldalon sem” – tette hozzá.

Mint mondta, jelenleg intenzív diplomáciai kezdeményezésekkel próbálják a háborút minél hamarabb befejezni, „de biztosan nem Ukrajna kapitulációjának árán”.

Ezt azzal indokolta, hogy egy újabb ország következne Ukrajna kapitulációja esetén. „Aztán holnapután mi következnénk. Ez nem opció” – fűzte hozzá.

Merz mindamellett visszautasította a német békefenntartók ukrajnai telepítésével kapcsolatos találgatásokat. „Jelen helyzetben senki sem beszél szárazföldi csapatokról Ukrajnában” – mondta. A nyugati szövetségesek biztonsági garanciákról tárgyalnak egy esetleges fegyverszünet esetére. „

Az első számú prioritás az ukrán hadsereg támogatása, hogy tartósan meg tudja védeni az országot”

 – húzta alá. Kiemelte, hogy most ezen fáradoznak. Sok más kérdés akkor válik relevánssá, ha megegyezés születik Oroszországgal – tette hozzá.

Utóbbi kapcsán hangsúlyozta, hogy Ukrajnának meg kell őriznie függetlenségét és szövetségesi kapcsolatai megválasztásának szabadságát.

A német kancellár egyben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokat mindenképpen be kell vonni a rendezésbe, és sürgette, hogy az orosz-ukrán csúcstalálkozó elmaradása miatt Washington fogadjon el további szankciókat Moszkva ellen.

(MTI)

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP

Szerintem
2025. augusztus 31. 21:15
Nagyon háborúzni akarsz, de hogyan akarsz háborúzni zuhanó gazdasággal, gyíkvállú, kiherélt, elbuzisított társadalommal? Se energiátok, se nyersanyagotok, se embereitek hozzá.
Válasz erre
0
0
Partikula
2025. augusztus 31. 21:11
Őrület ez a logika Merz részéről. Tehát fél, hogy sokáig tart a háború, ezért támogatják hogx minél tovább tartson, mert ha nem, akkor Putyin megtámadja Németországot, az EU-t és a NATO-t. Elfelejti, hogy már egész Európa , néhány egykori Jugoszláv állam, és szovjet tagállam kivételével NATO tag
Válasz erre
1
0
pankotaidili-2
2025. augusztus 31. 21:04
Mikor kezd el végre foglalkozni a romokban lévő országával? Ezek a DS idióták 3,5 éve csak a náci Ukrajnàval vannak elfoglalva.. Európa közben menthetetlenül elsüllyed.. csaxólok hogy ha mi szopunk, ti is szoptok.. a semmiből nem fogtok tudni lopni sem
Válasz erre
2
0
londonbaby
2025. augusztus 31. 21:02
na mi van köcsög ???? már kapitulációról ugatsz a ukrán részről ???? . eddig meg nyaltad a seggét annak a tömpszli ukrán népírtó náci redvás kutyának !!! . hogy akkor majd együtt meg kézen fogva meg támogatás gyanánt, megy a pénz, adjuk a fegyvereket tesókám !!!! meg éljen ukrajna majd mi megoldjuk.. . mi van meggondoltat magad te náci hitlerivadék gané ????
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!