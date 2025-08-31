Elég volt a brutalitásból: testkamerákkal fékeznék meg az elszabadult sorozótiszteket Ukrajnában (VIDEÓ)

Az ukrán védelmi minisztérium illetékese szerint a testkamerák használata segítség a jogszerű eljárás biztosításában, a visszaélések megelőzésében, illetve a katonakötelesek és a tisztek védelmében.

A felvételeket nem lehet törölni, módosítani, leállítani vagy külső személyeknek átadni; a szabályok megsértése fegyelmi következményeket von maga után.

A lap kiemelte, hogy az új rendszer célja az átláthatóság növelése, továbbá a konfliktusok minimalizálása és a jogszerűség biztosítása.

A minisztérium a felvételek gyors elemzésére egy speciális informatikai rendszert is fejleszt, amely egységes eszközökkel, nagy kapacitású és védett adattároló központtal segíti a szolgálatot.

A testkamerás megoldás bevezetése különösen fontos, hiszen az elmúlt időszakban több eset is előfordult, amikor a behívók kézbesítése során támadások történtek és erőszakot is alkalmaztak.