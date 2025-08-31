Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kényszerbesorozás testkamera Ukrajna

Elég volt a brutalitásból: testkamerákkal fékeznék meg az elszabadult sorozótiszteket Ukrajnában (VIDEÓ)

2025. augusztus 31. 18:50

A új rendszer célja az átláthatóság növelése, továbbá a konfliktusok minimalizálása és a jogszerűség biztosítása.

2025. augusztus 31. 18:50
null

Ukrajnában szeptembertől a katonai behívókat kézbesítő tisztek folyamatosan testkamerát viselnek, így minden dokumentum-ellenőrzés és behívó kézbesítés videón rögzítésre kerül – számolt be a 24tv.ua. A lap hozzátette, hogy a felvételek automatikusan indulnak a szolgálat megkezdésekor, és legalább 30 napig biztonságos, központi szerveren tárolják őket.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán védelmi minisztérium illetékese szerint a testkamerák használata segítség a jogszerű eljárás biztosításában, a visszaélések megelőzésében, illetve a katonakötelesek és a tisztek védelmében.

A felvételeket nem lehet törölni, módosítani, leállítani vagy külső személyeknek átadni; a szabályok megsértése fegyelmi következményeket von maga után.

A lap kiemelte, hogy az új rendszer célja az átláthatóság növelése, továbbá a konfliktusok minimalizálása és a jogszerűség biztosítása.

A minisztérium a felvételek gyors elemzésére egy speciális informatikai rendszert is fejleszt, amely egységes eszközökkel, nagy kapacitású és védett adattároló központtal segíti a szolgálatot.

A testkamerás megoldás bevezetése különösen fontos, hiszen az elmúlt időszakban több eset is előfordult, amikor a behívók kézbesítése során támadások történtek és erőszakot is alkalmaztak

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Képernyőfotó/X

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
julius68-2
2025. augusztus 31. 20:52
Emberi jogi szervezetek persze, a kényszersorozásról egymással versenyezve, kussolnak !
Válasz erre
0
0
Amerigo
2025. augusztus 31. 20:43
EU-érett hohol demoktatúra. Uschi elélvez, kaja kallas észt csivava vakkantgat.. Meddig még?
Válasz erre
0
0
kbexxx
2025. augusztus 31. 20:31
A kamerát ki lehet,ki is fogják játszani, ez csak közhangulat javítás , a hivatkozás a szabályok Betartására.. végül is ukránok fentről hazudnak.!
Válasz erre
1
0
B_kanya
2025. augusztus 31. 20:18
Vagy megadásra készülnek és bódítják a népet... Vagy hazudnak, mert hát ukránok.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!