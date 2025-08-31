Elég volt a brutalitásból: testkamerákkal fékeznék meg az elszabadult sorozótiszteket Ukrajnában (VIDEÓ)

„Egységeink módszeresen pusztítják az ellenséget” – óriási magabiztossággal posztolt vasárnap Zelenszkij
Az ukrán elnök szerint a front teljes hosszán idén az oroszok több mint 290 ezer katonát veszítettek el.
A új rendszer célja az átláthatóság növelése, továbbá a konfliktusok minimalizálása és a jogszerűség biztosítása.
Ukrajnában szeptembertől a katonai behívókat kézbesítő tisztek folyamatosan testkamerát viselnek, így minden dokumentum-ellenőrzés és behívó kézbesítés videón rögzítésre kerül – számolt be a 24tv.ua. A lap hozzátette, hogy a felvételek automatikusan indulnak a szolgálat megkezdésekor, és legalább 30 napig biztonságos, központi szerveren tárolják őket.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök szerint a front teljes hosszán idén az oroszok több mint 290 ezer katonát veszítettek el.
Az ukrán védelmi minisztérium illetékese szerint a testkamerák használata segítség a jogszerű eljárás biztosításában, a visszaélések megelőzésében, illetve a katonakötelesek és a tisztek védelmében.
A felvételeket nem lehet törölni, módosítani, leállítani vagy külső személyeknek átadni; a szabályok megsértése fegyelmi következményeket von maga után.
A lap kiemelte, hogy az új rendszer célja az átláthatóság növelése, továbbá a konfliktusok minimalizálása és a jogszerűség biztosítása.
A minisztérium a felvételek gyors elemzésére egy speciális informatikai rendszert is fejleszt, amely egységes eszközökkel, nagy kapacitású és védett adattároló központtal segíti a szolgálatot.
A testkamerás megoldás bevezetése különösen fontos, hiszen az elmúlt időszakban több eset is előfordult, amikor a behívók kézbesítése során támadások történtek és erőszakot is alkalmaztak.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb megdöbbentő felvétel látott napvilágot.
Nyitókép forrása: Képernyőfotó/X