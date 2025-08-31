Ft
08. 31.
vasárnap
légicsapás Ukrajna Oroszország Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Keményet üzent az Egyesült Államok Moszkvának: tárgyaljanak, vagy jönnek a szankciók!

2025. augusztus 31. 19:18

John Kelley amerikai diplomata szerint az orosz légicsapások kétségbe vonják Putyin béketörekvéseinek a komolyságát.

2025. augusztus 31. 19:18
null

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának pénteki rendkívüli ülésén az Egyesült Államok figyelmeztette Oroszországot, hogy tegyen lépéseket valamiféle békemegállapodás felé, és tárgyaljanak Ukrajnával, különben szankciókkal nézhet szembe – írja a The Guardian.

A lap leírja, hogy az ENSZ BT-t azután hívták össze, hogy Oroszország szerdáról csütörtökre virradó éjszakára is nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadást Ukrajna ellen, amelyben több mint 20 ember halt meg.

John Kelley, az amerikai misszió tagja szerint a légicsapások kétségbe vonják Oroszország béketörekvéseinek a komolyságát, továbbá azt követelte a légitámadások leállítását.

A diplomata elmondta: 

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek meg kell egyezniük a találkozóról, majd megismételte Donald Trump amerikai elnök korábbi figyelmeztetését, miszerint az Egyesült Államok újabb szankciókat vethet ki Oroszországra, ha a háború folytatódik.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 13 komment

kbexxx
•••
2025. augusztus 31. 20:39 Szerkesztve
Mért csak oroszokra,az ukránokra is kellene, 2 szereplős a történet.. Aggaszt a kivételezés ,..az ukránok szabadkezet kaptak ,és minden támogatást..de az oroszokat , Kössük gúzsba, hát ez .még mérsékelten sem fog működni. !
Válasz erre
0
0
Jospehe998
•••
2025. augusztus 31. 20:37 Szerkesztve
Putyin menjen tárgyalni azonnal! Még Trump küld 3300 rakétát. De az oroszok szavahihetőségét kétségbe kell vonni! Vagy színészkedtek vagy az amerikaiak olyan retardáltak hogy semmi keresnivalójuk nincs ebben a pozícióba…
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 31. 20:22 Szerkesztve
Szankció? Hány darab? Már eddig is kb. 17.000 szankció van érvényben ellenük, a Föld bolygó legszankcionáltabb országa Oroszország. És a nagy büdös semmin kívül mire mentek vele, akik kivetették? Az önleszopatáson kívül semmire. De reménykedjetek csak: a félheréjű, rákos és halott "Putler" bizonyára megtörik majd és felhúzza a fehér zászlót... :-)))
Válasz erre
1
0
snfbvksan
2025. augusztus 31. 20:01
Ez már akkora hülyeség, hogy nem is Trump mondja.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!