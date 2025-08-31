Keményet üzent az Egyesült Államok Moszkvának: tárgyaljanak, vagy jönnek a szankciók!

Pusztító erejű drón- és rakétacsapás érte Kijevet
Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább öt ember meghalt, több tucat pedig megsérült.
John Kelley amerikai diplomata szerint az orosz légicsapások kétségbe vonják Putyin béketörekvéseinek a komolyságát.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának pénteki rendkívüli ülésén az Egyesült Államok figyelmeztette Oroszországot, hogy tegyen lépéseket valamiféle békemegállapodás felé, és tárgyaljanak Ukrajnával, különben szankciókkal nézhet szembe – írja a The Guardian.
A lap leírja, hogy az ENSZ BT-t azután hívták össze, hogy Oroszország szerdáról csütörtökre virradó éjszakára is nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadást Ukrajna ellen, amelyben több mint 20 ember halt meg.
John Kelley, az amerikai misszió tagja szerint a légicsapások kétségbe vonják Oroszország béketörekvéseinek a komolyságát, továbbá azt követelte a légitámadások leállítását.
A diplomata elmondta:
Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek meg kell egyezniük a találkozóról, majd megismételte Donald Trump amerikai elnök korábbi figyelmeztetését, miszerint az Egyesült Államok újabb szankciókat vethet ki Oroszországra, ha a háború folytatódik.
