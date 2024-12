Felpörögtek a kerekek: így működött a magyar diplomáciai nagyüzem 2024-ben

Nyitókép: Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images

***

Számos nemzetközi találkozóra került sor 2024-ben, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Persze Magyarország látta el az Európai Tanács soros elnökségét is július 1. és december 31. között, ami érthető módon szaporította az amúgy sem ritkás találkozókat, de ezt megelőzően is került sor több magas szintű egyeztetésre – nem mindenhol feszültségmentesen.

Február 27-én például azzal a Donald Tuskkal kellett tárgyalnia Orbánnak a V4-ek találkozóján, aki tavaly októberben koalícióban le tudta váltani a Fidesz fő lengyel szövetségesét, a Jog és Igazságosságot (PiS), és aki személy szerint is folyamatosan bírálta Magyarországot – igaz, a találkozón ennél szelídebb hangokat ütött meg, de látszott a törésvonal a cseh-lengyel és magyar-szlovák páros között.