CPAC Hungary 2024 – Lecsapoljuk a mocsarat

Április 25–26-án harmadik alkalommal rendezik meg hazánkban a CPAC Hungary konferenciát, amely a legnagyobb európai konzervatív seregszemlévé nőtte ki magát. Sikerességét mi sem jelzi jobban, mint a visszatérő és új előadók, a fokozott médiaérdeklődés, és hogy Orbán Viktor miniszterelnök mindkétszer fontos politikai gondolatokat határozott meg az eseményen: először a konzervatív siker tizenkét pontját, míg másodjára az azóta szlogenné vált, a magyar konzervatív politika kvint­esszenciáját adó, „nem a migrációra, nem a genderre, nem a háborúra” gondolatot. Az idei CPAC Hungary jelentőségét az európai parlamenti választás és az amerikai elnökválasztás adja, amelyek kimenetele következményekkel jár majd a teljes nyugati világ számára. A rendezvény az Atlanti-óceán két oldalán található szuverenista erők együttműködésének fontos motorja, a nemzeti erők nemzetközi együttműködésének a letéteményese, és mint ilyen, kiemelt szerep jut neki a globalista mélyállami mocsár lecsapolásában mind Brüsszelben, mind Washingtonban.

A CPAC konferencia eredetileg az Egyesült Államokból indult mint a Republikánus Párt házi eseménye, amely az utóbbi években kezdett nemzetközi franchise-zá válni: azóta Ausztráliában, Brazíliában, Mexikóban, Izraelben és Japánban is tartottak már CPAC konferenciát. Európában egyedül Magyarországon rendezik meg az eseményt, ami talán furcsának tűnhet az ország politikai, gazdasági és katonai súlya alapján, de érthetővé válik, ha arra gondolunk, hogy egyedül itt maradt meg a normalitás. Miközben a legtöbb európai állam vagy stabilan a demokratákhoz húzó globalisták markában van, vagy állandósuló belpolitikai válságoktól szenved, Magyarországon tizennégy éve töretlen, kétharmados bizalmat szavaznak a szuverenista értékeket képviselő Fidesz–KDNP-kormánynak. Mindez stabil alapot teremt arra, hogy az ország kiemelt pont legyen a szuverenista erők térképén. Már csak azért is, mert itt megvalósult mindaz, amit a konzervatív erők saját hazájukban is látni szeretnének. Ami rendkívül fáj a külföldi zsoldért teperő baloldalnak: miközben őt megvetik és lenézik a sajátjai, a magyar jobboldalt sosem látott nemzetközi tisztelet és csodálat övezi világszerte.

A CPAC újszerűsége, a hálózatosodás ráadásul a globalista liberálisok csodafegyverét is kicsavarja a kezükből. Hosszú évtizedeken át ők voltak az egyetlenek, akik nemzetközi térben gondolkoztak, egyesült erejük könnyedén elfojtotta a helyi jobboldal hangjait, s számos helyen a kezükbe vehették a teljes politikai és társadalmi kontrollt. Ez adott lehetőséget nekik arra, hogy kedvük szerint megpróbálják átformálni a társadalmat: ebből született a Nyugatot lassan megfojtó woke-őrület, amelyet szép lassan igyekeznek az egész világra ráerőltetni. Ezzel szemben szervezte meg magát a Donald Trump nevével fémjelzett új jobboldal; utóbbi most természetes szövetségest lát Magyarországban, amelyet a woke sosem tudott megfertőzni.

A feladat, hogy megtaláljuk a módját, hogyan lehet végleg csomagolni küldeni a woke ideológiát terjesztő globalistákat”

Az első CPAC Hungary 2022-ben e szövetség felismeréséről szólt. A liberálisok kezdettől fogva azt hitték, a hálózatosodás csak náluk működhet, hiszen ők ugyanazt a totalitariánus ideológiát tolják a világ összes országában, ahogy annak idején az internacionálé tagjai között se voltak ideológiai eltérések. Ezzel szemben a jobboldal mindenhol a nemzeti értékek, érdekek és múlt szemüvegén keresztül tekint a világra. Tévedtek. A szuverenista erők ugyanis felismerték, hogy vannak olyan kapcsolódási pontok, közös ügyek, amelyek mentén ez a szerveződés nemcsak elképzelhető, de egyenesen kívánatos. Ennek felismerése után jött a második CPAC Hungary 2023-ban, amely a kötelékek megerősítését szolgálta. Itt már olyan szereplők is megjelentek, akik tradicionálisan nem jobboldaliak, például Andrej Babiš cseh miniszterelnök, akit aztán ki is zártak a liberális Újítsuk meg Európát pártszövetségből. Ez már annak a jele volt, hogy a szuverenista erők sokkal szélesebb ideológiai spektrumot képesek

lefedni.

A mostani CPAC célja, a jelenlévők feladata pedig az, hogy megtalálják a módját annak, hogyan lehet végleg csomagolni küldeni a woke ideológiát terjesztő globalistákat, legyenek akár brüsszeli vagy washingtoni bürokraták, akár a Soros-féle ngó-k politikai aktivistái. Ők tartanak a rendezvénytől, hiszen a nemzetközi woke sajtó sorokban állt, hogy bejutva válogatott hazugságokkal próbálja meg lejáratni a rendezvényt. Megdöbbenve tapasztalták, hogy míg a liberális világban mindenki hajbókol előttük, itt nem szívesen látott vendégek. Szokatlan lehet számukra az elutasítottság érzése. Ugyanígy nem bírta türtőztetni magát Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő, aki az előző öt évben a hazánk lejáratásával megbízott személy volt. Ő gúnyolódással reagált arra, hogy nem szívesen látott személy a rendezvényen.

De lássuk inkább azokat, akik ott lesznek! Kezdjük rögtön a legfontosabbal, aki vezérszónok volt a két korábbi CPAC-en is, nem mellesleg pedig Magyarország miniszterelnöke tizennyolc évig: Orbán Viktorral. A sor folytatható Geert Wildersszel, a holland Szabadságpárt elnökével, aki a legutóbbi választáson a legjobb eredményt érte el hazájában. Itt lesz még Európából Santiago Abascal, a Vox spanyol szuverenista párt elnöke, valamint Tom Van Grieken, a flamand jobboldal vezetője. Lengyelországból pedig érkezik Marek Kuchciński, a Szejm lengyel–magyar képviselőcsoportjának Jog és Igazságosság párti elnöke, aki a törvényhozás vezetője is volt 2015 és 2019 között.

Az Atlanti-óceán túloldaláról is jönnek fontos emberek, például Markwayne Mullin egykori ketrecharcos, aki a politikai térben is eltökélt, nem mellesleg Oklahoma szenátora. Bejelentette szereplését két kongresszusi képviselő: a magyar származású Andy Harris Marylandből, aki régóta a liberális mocsár elkötelezett ellenfele és békepártivá lett politikus, valamint Keith Self, aki Texasban küzd a határvédelemért a délről érkező migránsáradattal szemben. Ennyi amerikai törvényhozót talán még maga David Pressman nagykövet se tudna összeszedni, amikor újabb, minket presszionálni próbáló küldöttséget szervez.

A CPAC Hungary két napja fontos esemény lesz mindenkinek, aki hisz a normalitásban a nyugati világban. Az Isten-haza-család hármas jelszava alatt találkozó szuverenistáknak hamarosan megadatik a lehetőség arra, hogy megváltoztassák a világot. A minden vízióját elveszítő globalista elit ugyanis a pusztulás felé kormányozza azt: a háborúpártiság, a migráció és a gender támogatása mind egy-egy szög a nyugati világ koporsójában. De most még van idő változtatni, helyrehozni a dolgokat. Ironikus módon pont a válságok kora adott lehetőséget erre, hiszen ilyen helyzetben válik el, hogy milyen ember is valaki igazából: beteges álmodozó vagy csak a saját zsebére gondoló nyerészkedő, mint a globalista liberális elit tagjai – vagy pedig az emberekért és hazájáért tenni akarók közössége, mint a szuverenista jobboldal képviselői. A CPAC Hungary egyértelművé teszi majd a különbséget a két alternatíva között.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője.