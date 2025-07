„Pofátlan kísérlet": fél évszázados szabályt írt felül a Munkáspárt, a konzervatívok kiakadtak

Már a 16 és 17 éves állampolgárok is szavazhatnak az Egyesült Királyság valamennyi soron következő általános, helyi és regionális választásán – jelentette be a brit kormány csütörtökön. A döntés a Munkáspárt tavaly nyáron tett ígéretének tesz eleget, és 1969 óta a legnagyobb reformot jelenti a brit választási rendszerben, mikor is 21-ről 18 évre csökkentették a választójogi korhatárt – írja a Sky News.

Becslések szerint ezzel körülbelül 9,5 millióval több ember vehet majd rész a voksolásokon.

Paul Holmes, a konzervatívok árnyékminisztere kifogásolta, hogy előzetes konzultáció nélkül történt meg a végleges döntéshozatal, és azzal vádolta a Munkáspártot, hogy szándékosan sürgette a bejelentést annak érdekében, „hogy elkerülje a parlamenti ellenőrzést”.

Holmes kijelentette:

ez egy pofátlan kísérlet egy olyan párttól, melyet népszerűtlensége késztet arra, hogy konzultáció nélkül jelentős alkotmányos változásokat hajtsanak végre.

A politikus ellentmondásokat vél felfedezni a döntés racionalitásában, melynek hangot is adott: „a 16 évesek szavazhatnak a választásokon, ugyanakkor nem indulhatnak azokon jelöltként, nem vásárolhatnak lottószelvényt, nem fogyaszthatnak alkoholt, nem házasodhatnak és a háborúban sem vehetnek részt”.

Ez egy reménytelenül zavaros politika a Munkáspárt részéről, akik maguk sem biztosnak abban, hogy mit is akarnak megengedni a fiataloknak

– tette hozzá.