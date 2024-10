Barbárság vagy civilizáció – Egy éve történt a Hamász brutális terrortámadása

Izrael mindent megtett a háborúban azért, hogy minél kevesebb legyen a civil áldozat – jegyezte meg John Spencer, a West Point városi hadviseléssel foglalkozó tanszékének vezetője, amivel szerinte „olyan mércét állítottak fel, amelyet nehéz és potenciálisan problémás lesz megismételni”.

Ennek ellenére a világ egy része azzal vádolja Izraelt, hogy népirtást követ el a Gázai övezetben, vagy akik óvatosabban fogalmaznak, azt állítják, hogy nem adott kellően „arányos” választ. Ophir Falk külügyi szakértő azonban azt írta a Foreign Affairs magazinban: „A gázai háború már rég véget érhetett volna, ha Izrael megkülönböztetés nélküli erőszakot alkalmaz, hasonlóan ahhoz, amelyet a szövetségesek alkalmaztak Drezdában a második világháborúban, vagy ahhoz, amelyet Oroszország alkalmazott Csecsenföldön e század első évtizedében. És természetesen

ez a háború azonnal véget érhetne, ha a Hamász letenné a fegyvert, beleegyezne a feltétel nélküli megadásba, és elengedné a túszokat.”

Izrael a Hamász támadása mögött az első pillanattól kezdve Iránt azonosította. Ha nem is ők tervezték meg az akciót, de ők pénzelték a terrorszervezetet, áldásukat adták a támadásra, és ünnepelték az eredményt. Teheránban hatalmas plakátokon hirdették október 7-ének a sikerét, amelyet a Hamász „al-Aksza árvíznek” nevezett a Templom-hegyre utalva. Az iráni vallási vezetők rendszeresen utalnak arra, hogy egyik céljuk Jeruzsálem elfoglalása.

Ali Hamenei ajatollah tartotta az október 4-ei pénteki imát, amely során a baljával időnként megragadta egy gépfegyver csövét. A beszédben dicsérte október 7-ét és jogosnak nyilvánította, hogy Irán közel 200 rakétát lőtt Izraelre. (Kép: Iranian Leader Press Office/Hand / Anadolu via AFP)

Irán szerepét az is nyilvánvalóvá tette, hogy az iszlamista rezsim legerősebb proxija, a Hezbollah már október 8-án lőni kezdte Észak-Izraelt, hogy ezzel is támogassa a Hamászt.

Az izraeli elemzők rendszeresen „polipnak” nevezik Iránt, amelynek karjai a Hamász, a Hezbollah, a húszik, és a különböző síita milíciák Szíriában és Irakban.

Bár Izrael nem ismerte el, de Teheránban likvidálták Iszmail Hanijét, a Hamász egyik vezetőjét. Az iráni rezsim az elmúlt egy évben kétszer is rakéták tömegét lőtte közvetlenül Izraelre, és a két ország közötti konfliktus története során először lépett ki az árnyékból. Több elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy ez részben annak is köszönhető, hogy a Biden-adminisztráció feladta az elrettentés taktikáját Iránnal szemben, amelynek vezetése úgy érzi, hogy következmények nélkül megtámadhatja a zsidó államot. A nemzetközi közösség azonban az elmúlt egy évben nagyrészt nem vette figyelembe Irán szerepét, és elsősorban arra törekedett, hogy Izrael minél hamarabb zárja le a háborút, a Hezbollah-val szemben pedig ne is indítsa el.