„Mégis mi más választása volt Izraelnek, mint a háború?” – izraeli nemzetbiztonsági szakértő a Mandinernek

Or Yissachar izraeli nemzetbiztonsági szakértő, az IDSF (Israel Defense And Security Forum) Habithonistim kutatási osztályának vezetője. Korábban a hírszerzés 8200-as elit egységében szolgált, öt nyelven beszél, köztük franciául és perzsául.

Yissachar a Danube Institute meghívására érkezett Budapestre, ahol részt vett az intézet által megrendezett Israel, the War, and the Israeli Christian Community in Crisis? (Izrael, a háború és válságban az izraeli keresztény közösség?) elnevezésű konferencián. A kutatóval a panelbeszélgetése előtt ültünk le beszélgetni.

(Az interjút november 27-én, a tűzszünet negyedik napján vettük fel.)

***

Hogyan látja a háború állását, mit gondol, miként fog alakulni Izrael szárazföldi hadművelete Gázában? Az északi rész már az IDF ellenőrzése alatt áll, de a Hamász felszámolásához előbb-utóbb dél felé kell venniük az irányt.

Ez a háború olyan pillanatban érte Izraelt, amikor nem számított rá. Hírszerzői hátterem van, és elmondhatom, hogy meglehetősen meglepett a támadás mértéke. Mielőtt rátérnék arra, hogyan foglalhatjuk el Gáza déli részét, hadd mondjam el, hogy miért csináljuk ezt az egészet.

A jom-kippuri háború óta először hirdetett hadiállapotot Izrael, és

olyan célt tűztünk ki, amit ritkán szoktunk: meg kell nyernünk a háborút.

Az elmúlt időben mindig azon igyekeztünk, hogy elhalasszuk a következő konfliktust. Azonban az atrocitások mértéke, és a Hamász szadizmusa olyan helyzetet teremtett, amely megköti Izrael kezét. Nincs más választása a hadseregnek, mint hogy eltávolítsa ezt a fenyegetést. Miért? Mert az egész Közel-Kelet minket figyel.

Ha nem győzzük le a Hamászt, az zöld lámpát ad a Hezbollahnak, Iránnak, a húsziknak, és bárkinek, aki szembe akar szállni velünk, beleértve a Judeában és Szamáriában, tehát Izrael szívében élő palesztinoknak is. Ezért meg kell mutatnunk, hogy halálosan komolyan vesszük az ország védelmét.

Az a célunk, hogy katonailag elfoglaljuk Gázát és legyőzzük a Hamászt. Az északi rész volt a Hamász központja, itt koncentrálódott a katonai erejük. Az izraeli túszok egy részét itt tartották. Az északi rész elfoglalásához arra volt szükség, hogy egymillió civil átmenjen délre, hogy minél kevesebb polgári lakos legyen az izraeli hadsereg útjában. A következő szakasz a déli rész lesz.

Azt gyanítom, hogy ahhoz, hogy az egész területet megtisztítsuk a Hamásztól, ahhoz a teljes övezetet el kell foglalni. Nem lesz más választás, mint nyomást helyezni Egyiptomra, hogy engedjék meg az embereknek, hogy dél felé meneküljenek. Ez nem azt jelenti, hogy végleg el kell hagyniuk Gázát. Lehetővé kell tenni számukra, hogy elhagyják a háborús övezetet.

Izraelnek nem érdeke, hogy a gázai civileknek bántódása essen.

A Hamász az, aki azt akarja, hogy minél több fotó készülhessen a halott civilekről. Mert ez növeli a nemzetközi nyomást. Ha sikerül a civileket evakuálni, úgy, hogy később visszajöhessenek, akkor az IDF küldetése megkezdődhet.