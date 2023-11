Elszabadult a zsidógyűlölet a nyugati baloldalon

Október 7-én az Izraeli Védelmi Erők még harcolt a határ menti településeket megtámadó terroristákkal, amikor a Harvard Egyetem egyik diák­szervezete kiadott egy nyilatkozatot, amelyet másik harminchárom is aláírt. „Teljes mértékben az izraeli rezsimet tartjuk felelősnek minden kibontakozó erőszakért” – írták a világ egyik legprominensebb egyetemének diákjai. Law­rence H. Summers, az egyetem korábbi elnöke az X-en lelkiismeretlennek nevezte a nyilatkozatot. „Csaknem ötvenéves Harvard-tagságom alatt még soha nem voltam annyira kiábrándult és el­idegenedett, mint ma” – írta. A szervezetek nevét később eltávolították a levélről arra hivatkozva, hogy aggódnak a biztonságukért. Másfél héttel a nyilatkozat után újabb akciót hajtottak végre az elit felsőoktatási intézményben. A Harvard Undergraduate Palestine Solidarity Committee nevű diákszervezet, amely az eredeti nyilatkozatot is megfogalmazta, több száz fős „die-int” szervezett az udvaron. Az ilyen demonstráció azt jelenti, hogy a diákok magukat halottnak tettetve lefeküdnek a földre. A tüntetésen megjelentek az izraeli állam elpusztítását követelő „a folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz” feliratok is. A diákszervezetek Izraelt népirtással és apart­heiddel vádolták.