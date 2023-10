Izrael hiába ácsingózik a „Nemzetközi Közösség” rokonszenvére, sose fogja azt megszerezni – csinálhat bármit, „apartheid állam“ marad

„A zsidók jó üzletet csináltak a hódítással … Mivel a pénzügyi krízis be fog következni, és nem lehetetlen, hogy abban a zsidók nagy szerepet játszanak, így tőkéjüket meg fogják tízszerezni.”

(Adolf Hi... Karl Marx)

A globálnyik balos-liberális média és hazai lerakata – no meg a Nemzetközi Közösség ®™ – minimum szűkszavúan tudósított az október 7-i „sajnálatos eseményekről“, ám jó előre hegyezték ceruzájukat, hogy figyelmeztessenek az izraeliek által majdan megvalósított népirtásra. Számolni lehet vele, hogy a kínos csönd éktelen hisztériázásba fordul át viszonylag rövid időn belül.

Amikor ezeket a sorokat írom, Izrael – túl a korábbi, civil lakosság irányába intézett figyelmeztetésén – ötórás humanitárius tűzszünetet hirdetett Gázában, hogy a civilek elmenekülhessenek. Ezt izraeli és palesztin források is megerősítették, kivéve a Hamászt, amely természetesen semmiféle humanitárius tűzszünetről nem tud, és amelynek nyilvánvalóan nem érdeke kiengedni a civileket.

Ők pontosan így tervezték ezt, sosem gondolták, hogy katonailag legyőzhetik Izraelt, cserébe ez egy újabb alkalom a klasszikus palesztinkodásra.

(Emlékezzünk rá, amikor a magyar határt ostromolták a közel-keleti illegális bevándorlók, a kolléga simán átdobta a kerítésen a saját gyerekét. Miért gondoljuk azt, hogy a Hamásznak fájnak a palesztin civil áldozatok? Abból élnek, arra kapják a progresszív dollárt nyugatról.)

Mindez mit sem számít. Izrael használhat kopogtatóbombákat, figyelmeztetheti a civileket, adhat plusz öt órányi tűzszünetet, akkor is „apartheid állam“ marad, Gáza pedig „koncentrációs tábor“. (A posztmodernben persze bármit lehet bárminek nevezni: Izrael olyan „apartheid állam“, amelyben bő 10 százaléknyi arab állampolgár él, Gáza pedig egy olyan „koncentrációs tábor“, ahonnan tizennyolc évvel ezelőtt kivonultak az őrök, és ahonnan lehetséges rendszeresen rakétákat kilőni, alagutakat építeni, fegyvereket felhalmozni, onnan terrortámadásokat végrehajtani, és amely tábor lakóinak az elnyomó zsidók belépési és munkavállalási engedélyeket adtak.)

A tapasztalat szerint Izrael hiába próbálkozik másutt teljesen példátlan eszközökkel, így sem tudta megszerezni a globálnyik balos média és a Nemzetközi Közösség ®™ rokonszenvét.

És nem is fogja tudni megszerezni, mert az Izrael iránti gyűlölet nem a valós helyzet megítélésén alapszik, hanem egy érzületen.

Izrael legkésőbb 1967-ben elveszítette a nemzetközi baloldal rokonszenvét. Ebben az évben a hatnapos háborúban Izrael tönkreverte a rátámadó arab koalíciót. Ezzel azonban elvesztette azt az áldozati státuszt, amelyben a baloldal pátyolgatni tudta, és amely pátyolgatásban demonstrálhatta jóemberkedését. Izrael agresszorrá vált. (Igaz, Izrael volt a megtámadott fél ez esetben is, de – hogy a Monty Pythonnal szóljunk – kár volna pörlekedni, áskálódni, hogy ki ölt meg kit.)

A hatvanas években elindult az a folyamat, amellyel a nyugati munkásosztály meggyőzéséről a marxistáknak-kommunistáknak le kellett mondaniuk.

Úgy tűnt, a jómódban élő nyugati munkásosztály sehogy sem akar a nemzetközi forradalom aktorává szegődni, nagyon is megbékélt a jóléti kapitalizmussal, lett háza, autója, tévéje, nyaralója. Így a nemzetközi baloldalnak új alanyt kellett találnia, és ezt megtalálta a harmadik világ elnyomott, gyarmatosított, kizsákmányolt színes népeiben (a nyugati munkásosztály többek között az e népektől elorozott vagyonból gazdagszik ezen elmélet szerint, mert a nyugati gyarmatosító-kizsákmányoló elit csurgat nekik is, ezzel lefizeti őket. Így ebből, fájdalom, nem lesz forradalom).

Ebbe az elnyomók-elnyomottak, elkövetők-áldozatok kategóriakörbe került be Izrael is a palesztinokkal.

Mivel Izrael „gyarmatosító“, „elnyomó“ (hogy ez talán mégsem teljesen így van, arról itt röviden értekezett Ambrózy kolléga), a palesztinok pedig „elnyomottak“ és „áldozatok“, ez a felállás akkor is így marad, ha halott civilek és lefejezett vendégmunkások potyognak az égből. A '68-as elit megőrizte a balos trimondializmus ügyét.

A projektben semmi újdonság nincs. A hatvanas évek német vörös terroristái a jordániai Fatah-tól kaptak fegyveres kiképzést, első nagy merényletüket 1969 november 9-én, a birodalmi pogrom éjszakáján akarták végrehajtani a Berlini Zsidó Közösségi Házban (a detonátor hibás volt, a bomba nem robbant fel – a zsidóellenes baloldali terrorizmusról ld. bővebben A harc még nem ért véget: a baloldali erőszak története és aktualitásai c. könyvet.) Az akció felelősei – a Tupamaros Berlin tagjai – így fogalmaztak: „A pogromok éjszakáját a cionisták az elfoglalt területeken és az izraeli börtönökben naponta megismétlik. A fasizmus által elüldözött zsidók maguk is fasisztákká váltak, az amerikai tőkével összefogva ki akarják radírozni a palesztin népet.”

Ismerős?

Ulrike Meinhof, a RAF üdvöskéje pedig úgy vélekedett, hogy „Az antiszemitizmus lényegében antikapitalista volt. Ez az antiszemitizmus, amelyet a népbe belemanipuláltak, tulajdonképpen a kommunizmus utáni vágy volt, egy tompa vágy egy pénz- és banknélküli világ után”. A RAF egyébként üdvözölte a Fekete Szeptember müncheni olimpián elkövetett akcióját,

hiszen a 11 megölt izraeli sportolóval nyilvánvalóan hozzájárultak a „gyarmatosítás“ és a „fasizmus“ elleni nemzetközi küzdelemhez.

(Bővebben lásd Koenen Krisztina kiváló összefoglalóját.)

Ugyanezt a mesét halljuk through and through a mainstream balos médiában, ugyanez a romantikus szentimentalizmus és a forradalmi erőszak morális mentegetése jellemzi őket. Ezért támogatják a Harvard diákszervezetei a Hamászt. A mai párás szemű, szentimentális balosok a RAF pamfletjeit büfögik vissza. A nyugati szélsőbaloldal kulturális és erkölcsi rombolása valóban páratlan sikernek tekinthető, a civileket válogatás nélkül gyilkoló terroristák akciója helyes, harc az „imperializmus“ és a „cionizmus/nacionalizmus“ ellen, az ezzel szemben foganatosított bármiféle megtorlás pedig túlzó, „aránytalan“, népirtás. (Nem zavaró tényező, hogy a Hamász is nacionalista, a haladás az ukrán változatot is keblére ölelte. A zsidó és a magyar nacionalizmus rosszak természetesen.)

A trimondialista romantika érzelmi forrása ugyanaz, mint a woke esetében. A kijelölt áldozatok mellé illik állni, és ez ideológia, nem a valóság kérdése. (Más kérdés, hogy vajon a kalifátusban lenne-e Harvard, meg CEU.)

Természetesen minden konfliktushoz két fél szükséges. Legitim felvetni, hogy Izrael milyen hibákat követett el az arabokkal szemben – végül is az is csak egy állam, követ el hibákat, bűnöket, és bírálható. A magából kifordult világot viszont a nemzetközi baloldal iskolájának köszönhetjük, amelyben

a felszabadító erőszakot megvalósító terroristák szentek, a katonai válaszcsapást megvalósítók pedig népirtók és terroristák.

Ez a világ egy Izraelt ért támadás után a megtámadott féllel üvöltözik, hogy „már elnézést, uram, ez itt az Ön hajszála a mérgezett levesben?“

