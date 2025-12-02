„Aki ezt kitalálta, a józan eszét elvitte a cica” – baloldali elemző reagált a Tisza megszorítócsomagjára (VIDEÓ)
„Ez egy brutálisan komoly anyag, de választást ezzel nem lehet nyerni” – vélekedett Nagy Attila Tibor.
Kezd nagyon elegem lenni ebből az országból.
„Kezd nagyon elegem lenni ebből az országból.
Egy kiebrudalt NER-nyalonc akarja megmondani nekem, hogy hogyan kell ellenzékinek lenni, és néhány nagyhangú hülye zsidó antiszemitáz le engem, amiért kritikát merek megfogalmazni Izrael jelenlegi kormányával szemben, miközben az elmúlt húsz évben a Mandiner kommentszekciója folyamatosan küldött Tel-Avivba.
Majd ma egy noob Mandiner-propagandista akarja megmondani nekem, a volt AFA-snak, hogy az bizony mennyire szar érzés, amikor melletted az utcán egy zsidót vernek.
Komolyan, mi a fene folyik itt?”
Ezt is ajánljuk a témában
„Ez egy brutálisan komoly anyag, de választást ezzel nem lehet nyerni” – vélekedett Nagy Attila Tibor.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***