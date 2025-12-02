„Kezd nagyon elegem lenni ebből az országból.

Egy kiebrudalt NER-nyalonc akarja megmondani nekem, hogy hogyan kell ellenzékinek lenni, és néhány nagyhangú hülye zsidó antiszemitáz le engem, amiért kritikát merek megfogalmazni Izrael jelenlegi kormányával szemben, miközben az elmúlt húsz évben a Mandiner kommentszekciója folyamatosan küldött Tel-Avivba.