12. 02.
kedd
Egy kiebrudalt NER-nyalonc akarja megmondani nekem, hogy hogyan kell ellenzékinek lenni

2025. december 02. 16:10

Kezd nagyon elegem lenni ebből az országból.

2025. december 02. 16:10
null
Lattmann Tamás
Lattmann Tamás
Facebook

„Kezd nagyon elegem lenni ebből az országból.

Egy kiebrudalt NER-nyalonc akarja megmondani nekem, hogy hogyan kell ellenzékinek lenni, és néhány nagyhangú hülye zsidó antiszemitáz le engem, amiért kritikát merek megfogalmazni Izrael jelenlegi kormányával szemben, miközben az elmúlt húsz évben a Mandiner kommentszekciója folyamatosan küldött Tel-Avivba.

Majd ma egy noob Mandiner-propagandista akarja megmondani nekem, a volt AFA-snak, hogy az bizony mennyire szar érzés, amikor melletted az utcán egy zsidót vernek.

Komolyan, mi a fene folyik itt?”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

sorostalanság
2025. december 02. 16:48
Azonkívül, hogy lesz@rom ezt a senkit, meséljétek már el, hogy mi a f@szom baja van ennek a néhány magyarországi zsidónak? Biztonságban élnek, gyarapodnak, a lőtéri kutya sem hugyozza le őket. Menjetek a nagyon az EU-konform demokráciákba, például a "flansziákhoz", vagy a "dojcsokhoz" ott majd megtudjátok mi az zsidónak lenni. Becsüljétek már meg magatokat b@sszátok meg...
Válasz erre
0
0
lofejazagyban-2
2025. december 02. 16:48
az van Tompika, hogy más a tartótiszted, mint a fostospetinek.
Válasz erre
0
0
elmkov
2025. december 02. 16:47
Kezd eleged lenni abból hogy mások máshogy vélekednek bizonyos dolgokról. Ez érthető. A demokrácia fájdalmas is tud lenni, mikor mások ellenvéleményével találkozunk.
Válasz erre
0
0
machet
2025. december 02. 16:45
Nekünk meg belőled van már elegünk,régóta.
Válasz erre
1
0
